ChatGPT lập kỷ lục mới

Ứng dụng ChatGPT vừa thiết lập kỷ lục khi chạm mốc một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng nhanh nhất lịch sử.

ChatGPT là ứng dụng đạt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng nhanh nhất lịch sử. Ảnh: Cnet.

Theo ước tính từ công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower, ứng dụng ChatGPT của OpenAI đã chính thức vượt mốc một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu, qua đó trở thành ứng dụng đạt được cột mốc này nhanh nhất trong lịch sử công nghệ.

Cụ thể, theo dữ liệu của Sensor Tower, ChatGPT chạm đến cột mốc vào tháng 5, tức chỉ khoảng 3 năm kể từ ngày ra mắt. Tốc độ này đã vượt xa những kỷ lục từng được thiết lập bởi các nền tảng công nghệ đình đám nhất thế giới như Google Maps, TikTok, Instagram hay YouTube.

Dù đang ngự trị trên đỉnh cao, OpenAI không thể chủ quan trước sức ép từ đối thủ truyền kiếp. Báo cáo của Sensor Tower cũng nhấn mạnh thêm về việc người dùng ChatGPT tại Mỹ có cài đặt thêm ứng dụng Claude của Anthropic trong quý I/2026 dành ít hơn 5% thời lượng sử dụng ChatGPT, so với mức sử dụng trung bình trong 8 tháng trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, ứng dụng Claude đang sở hữu 56 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu. Mặc dù con số này còn khá khiêm tốn so với ChatGPT, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái của Claude lại lên tới 640%, bỏ xa mức tăng trưởng 62% của ChatGPT, theo ghi nhận từ Sensor Tower.

Hôm 28/5, Anthropic công bố vòng gọi vốn Series H trị giá 65 tỷ USD , định giá startup ở mức 965 tỷ USD . Khoản đầu tư này giúp họ được định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh OpenAI.

Vòng gọi vốn mới nhất do Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks và Sequoia Capital dẫn đầu, đẩy giá trị Anthropic lên gần 3 lần so với con số 380 tỷ USD vào tháng 2. Trong khi đó, đối thủ OpenAI được định giá 852 tỷ USD sau khi hoàn tất vòng gọi vốn kỷ lục 122 tỷ USD .