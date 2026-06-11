Steve Jobs có phải nhà phát minh?

Hình ảnh Steve Jobs gắn liền với những buổi ra mắt của Apple, như biểu tượng của Táo khuyết. Ông cũng có tên trên hơn 300 bằng sáng chế của hãng.

Vai trò của Steve Jobs tại Apple thường gắn với định hướng sản phẩm, thiết kế và trải nghiệm người dùng. Ảnh: Bloomberg.

Steve Jobs không nổi tiếng với phương diện chuyên viên kỹ thuật, người trực tiếp chế tạo sản phẩm. Triết lý sáng tạo và cách marketing của ông được nhớ đến nhiều hơn. Tuy nhiên, đó không phải lý do để xem nhẹ sự sáng tạo của ông.

Bằng chứng là trên dữ liệu của Apple và Văn phòng Sáng chế Mỹ, tên của Steve Jobs xuất hiện trên hơn 300 bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế. Theo một thống kê khác, cha đẻ Apple có gần 1.000 bằng sáng chế được công nhận ở các nước trên thế giới.

Theo phân tích của NYT, nhiều bằng sáng chế mang tên Jobs thuộc nhóm design patent, tức bằng sáng chế bảo hộ thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là thiết kế của chiếc iPhone đời đầu với mặt kính phẳng, các góc bo tròn và nút Home duy nhất ở mặt trước. Apple từng sử dụng bằng sáng chế này trong các vụ kiện liên quan đến thiết kế smartphone.

Steve Jobs còn đứng tên cho nhiều cấu tạo, điều khiển của iPod. Ông xuất hiện trên các bằng sáng chế liên quan đến giao diện người dùng, bao bì sản phẩm, thiết kế Apple Store và thậm chí cả cầu thang kính nổi tiếng bên trong các cửa hàng Apple.

Tên Steve Jobs xuất hiện trên hàng trăm bằng sáng chế liên quan đến những chi tiết thiết kế quen thuộc của Apple. Ảnh: New York Times.

Theo các chuyên gia sở hữu trí tuệ được tờ New York Times phỏng vấn, luật Mỹ không cho phép ghi tên một người vào bằng sáng chế nếu họ không thực sự tham gia vào quá trình hình thành ý tưởng. Điều đó cho thấy Jobs đã có vai trò đáng kể trong việc định hướng thiết kế sản phẩm của Apple.

Nếu nhìn vào danh sách bằng sáng chế mang tên Steve Jobs, có thể thấy chúng phản ánh khá rõ vai trò thực sự của ông trong công ty.

Ông không phải kỹ sư chuyên thiết kế chip hay lập trình hệ điều hành. Thay vào đó, Jobs thường tham gia vào quá trình xây dựng trải nghiệm sản phẩm, từ hình thức bên ngoài đến cách người dùng tương tác với thiết bị.