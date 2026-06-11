Đừng tìm Steve Jobs thứ hai

Mô hình quản trị độc đoán và phớt lờ khách hàng của Steve Jobs là ngoại lệ duy nhất, có thể trở thành cái bẫy nguy hiểm cho các doanh nghiệp khởi nghiệp muốn rập khuôn theo.

Mặc dù là một nhà tiên phong, doanh nhân vĩ đại, việc học theo Steve Jobs có thể khiến doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng. Ảnh: Digital Trends.

Steve Jobs là một thiên tài vĩ đại. Ông đã thay đổi thế giới bằng những sản phẩm mang tính cách mạng. Đối với các nhà khởi nghiệp, Jobs là nguồn cảm hứng vô tận. Nhiều người coi câu nói của ông: “Người ta không biết họ muốn gì cho đến khi bạn chỉ cho họ thấy” làm kim chỉ nam.

Tuy nhiên, việc cố gắng trở thành một Steve Jobs thứ hai có thể là sai lầm chí mạng. Theo nhận xét của tác giả H.O. Maycotte từ Forbes, Steve Jobs là một ngoại lệ, không phải quy tắc. Để sống sót, các startup cần làm ngược lại 3 nguyên tắc hàng đầu của huyền thoại Apple.

Đầu tiên, Steve Jobs nổi tiếng với việc phớt lờ ý kiến người dùng và chỉ dựa vào trực giác. Đây là cái bẫy lớn cho các doanh nghiệp nhỏ. Startup không thể xây dựng sản phẩm trong phòng kín. Doanh nghiệp cần hiểu sâu sắc về khách hàng trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Hãy thu thập dữ liệu từ các diễn đàn hỗ trợ, bài đánh giá và thử nghiệm thực tế.

Hào quang của Apple đến từ những công nghệ tiên phong mang tính định hình tương lai. Nhưng không phải công ty nào cũng có thể thay đổi thế giới. Nhiều doanh nghiệp vẫn thành công rực rỡ nhờ tư duy lấy khách hàng làm trung tâm. Sự kết hợp hoàn hảo nhất cho một startup là một tầm nhìn nhạy bén, đi kèm sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhu cầu thực tế của người dùng.

Tiếp theo, Steve Jobs nổi tiếng với phong cách quản lý vi mô và tính cách cực kỳ nóng nảy. Kiểu môi trường này dễ bóp nghẹt sự sáng tạo và gây chảy máu chất xám. Ngược lại, các doanh nghiệp trẻ cần xây dựng văn hóa tích cực, nơi mọi ý tưởng đều được tôn trọng.

Google là một ví dụ minh chứng cho điều này. Họ sử dụng công cụ nội bộ mang tên Google Moderator để mọi nhân viên đều có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho ban lãnh đạo. Sự giao tiếp cởi mở giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn.

Cuối cùng, chính Steve Jobs cũng từng phải trả giá vì tính cách quá độc đoán. Máy tính Apple Lisa là một minh chứng. Do thiếu nghiên cứu thị trường, sản phẩm này chỉ bán được vỏn vẹn 100.000 chiếc trong 2 năm. Để so sánh, Apple đã bán được hơn 74,4 triệu chiếc iPhone chỉ riêng trong mùa lễ hội năm 2014 khi sản phẩm chạm đúng mạch nhu cầu của đại chúng.

Thành công trong kinh doanh là nghệ thuật của sự cân bằng. Doanh nghiệp cần tự tin vào sản phẩm nhưng phải sẵn sàng học hỏi. Lãnh đạo cần khắt khe nhưng phải tạo ra môi trường tốt nhất cho nhân viên. “Jobs là một nhà viễn kiến phi thường và là một trường hợp rất đặc biệt”, tác giả H.O. Maycotte khẳng định.