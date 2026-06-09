Lần cuối của Tim Cook

Dù mang đến kiến trúc hoàn toàn mới, lần cuối Tim Cook bước lên sân khấu với cương vị CEO Apple vẫn để lại nhiều dấu hỏi về tương lai Siri mới.

Khi Tim Cook hoàn tất bài phát biểu khai mạc sự kiện WWDC 2026 tại Apple Park, những khán giả ngồi dưới khán đài đều hiểu rõ khoảnh khắc này mang ý nghĩa gì.

Apple sau đó cũng chính thức thông báo John Ternus, hiện là Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng, sẽ tiếp quản chiếc ghế CEO vào tháng 9. Điều này đồng nghĩa WWDC 2026 là sự kiện ra mắt sản phẩm lớn cuối cùng mà Cook tham dự với tư cách là người đứng đầu Apple.

Tính từ thời điểm tiếp nhận ngọn cờ từ tay Steve Jobs vào tháng 8/2011, người đàn ông này đã lèo lái con thuyền Apple đúng 15 năm.

Apple đã nhượng bộ

Là nhân vật chính không thể tranh cãi của kỳ WWDC năm nay, phiên bản Apple Intelligence mới đã xuất hiện đúng như kỳ vọng. Trên sân khấu, Tim Cook đã phác họa một cấu trúc gồm 5 vòng tròn đồng tâm, bóc tách chi tiết hệ sinh thái AI dù muộn màng nhưng đầy tham vọng của mình.

Tim Cook có lần cuối đứng trên sân khấu WWDC với cương vị CEO Apple. Ảnh: Bloomberg.

Apple gọi kiến trúc mới này là Apple Foundation, và đáng chú ý hơn cả, năm nay họ đưa vào một đối tác hoàn toàn mới là Google Gemini.

Trong bài phát biểu, Apple sử dụng cụm từ "hợp tác sâu rộng". Rõ ràng công ty không hề từ bỏ quyền định đoạt thiết kế cấu trúc của Apple Foundation.

Tương tự như kiến trúc lõi của Apple Intelligence thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2024, Apple Foundation vẫn vận hành dựa trên một chuỗi liên kết giữa thiết bị, điện toán đám mây cục bộ trên máy và hệ thống đám mây công cộng.

Táo khuyết cũng tái khẳng định rằng thuật toán hộp đen đám mây riêng sẵn sàng chấp nhận sự kiểm định từ bất kỳ tổ chức bên ngoài nào nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, việc giao phó một phần nền tảng kiến trúc AI cho Google cũng đồng nghĩa với việc Apple đã gạt bỏ tham vọng xây dựng một cấu trúc AI "cây nhà lá vườn" mà chính Tim Cook từng đề ra vào năm 2024.

Giờ đây, thay vì dốc sức phát triển các mô hình nền tảng, Apple chọn cách dồn trọng tâm vào trải nghiệm tính năng và sản phẩm AI.

Siri AI là điểm nhấn sự kiện WWDC 2026. Đáng chú ý, Apple đã đưa vào một đối tác hoàn toàn mới là Google Gemini. Ảnh: Tuấn Anh.

Sự chuyển hướng chiến lược này mang ý nghĩa sâu sắc. Trong cuộc đua AI, Apple không còn cố gắng bám đuổi năng lực mô hình từ con số không.

Thay vào đó, họ hợp tác với Google Gemini để bù đắp những lỗ hổng nền tảng, qua đó phát huy tối đa lợi thế truyền thống của mình là khả năng tích hợp nhuần nhuyễn giữa phần cứng và phần mềm, thiết kế ưu tiên quyền riêng tư và trải nghiệm người dùng.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ sau ánh hào quang của Tim Cook

Khi bài phát biểu kéo dài 75 phút khép lại, chương rực rỡ nhất mang tên Tim Cook trong biên niên sử Apple cũng chính thức bước vào những dòng cuối cùng.

Trong đoạn video thuyết trình được ghi hình sẵn, Apple đã dành trọn 2 phút cho những lời tâm tình cuối cùng của vị CEO này. Trong khung hình, Cook không giấu được sự tự hào khi gọi đây là một trong những khoảnh khắc huy hoàng nhất trong toàn bộ nhiệm kỳ của mình.

Nhìn lại hành trình lãnh đạo của Tim Cook, di sản ông để lại đáng tự hào khi biến Apple thành một đế chế với khả năng sinh lời vượt trội, dòng tiền dồi dào và đặc biệt là hệ sinh thái vẫn vững như bàn thạch.

Thế nhưng, đi kèm với đó là một bài toán hóc búa chưa có lời giải. Dan Newman, CEO The Futurum Group, cho biết Apple Intelligence là "một trong những nốt trầm lớn" của nhiệm kỳ Tim Cook.

Trả lời CNBC, Newman nhận định WWDC là cơ hội để Apple chứng tỏ khả năng tận dụng lợi thế từ hàng tỷ người dùng. Hãng cũng cần thuyết phục giới lập trình rằng Siri là nền tảng AI phù hợp.

Tuy nhiên, những gì Apple mang đến giống như sự chắp vá những tính năng không quá mới. Ở đó, Siri hoạt động gần giống chatbot cơ bản, không cung cấp nhiều ứng dụng mới.

Sau hơn một thập kỷ dậm chân tại chỗ, Apple tuyên bố đã "xây dựng lại Siri với trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ làm cốt lõi" và gọi tên Siri AI. Các bản demo cho thấy Siri giờ đây có khả năng đàm thoại ngữ cảnh tốt hơn, biết kiểm tra lịch trình, kéo thông tin từ ứng dụng.

Khi gọi điện thoại, AI hoạt động như một trợ lý tra cứu nhanh thông tin cần thiết để dễ dàng trao đổi với người kia. Tuy nhiên, các tính năng trên gần như đã được phát triển trên dòng Pixel 10 của Google với Magic Cue, theo Engadget.

Sơ đồ kiến trúc 3 tầng xử lý Apple Intelligence mới được Apple thiết kế tại WWDC 2026. Ảnh: Apple.

Đặc biệt, tính năng Trí tuệ Thị giác (Visual Intelligence) tích hợp trong ứng dụng Camera và khả năng khoanh vùng tìm kiếm ngữ cảnh toàn hệ thống bị giới công nghệ đánh giá như một phiên bản khác của Circle to Search.

Ngay trong lúc sự kiện đang diễn ra, chuyên gia đánh giá công nghệ Marques Brownlee đăng trên X rằng Google Lens đã vượt xa thời đại của mình. Dòng trạng thái này chỉ ra thực tế Apple đang phô diễn những thứ Google đã làm từ nhiều năm trước.

Không chỉ giới chuyên môn, thị trường tài chính cũng có phản ứng. Ngay sau khi các thông báo về AI được đưa ra, cổ phiếu của Apple đã ghi nhận mức giảm khoảng 4%. Nhà phân tích Gene Munster chỉ ra nguyên nhân cốt lõi của đợt bán tháo này nằm ở lời hứa trì hoãn.

"Chu kỳ lên đời iPhone ngày một kéo dài, AI đang tái định nghĩa hoàn toàn các phương thức tương tác, và giới chức Âu - Mỹ liên tục siết chặt vòng kim cô pháp lý lên App Store. Liệu ai sẽ là người định đoạt và công nghệ nào sẽ vạch ra đường cong tăng trưởng tiếp theo của Apple?", tờ QQ đặt ra câu hỏi sau khi WWDC 2026 khép lại.

Sau 15 năm, trọng trách giải mã bài toán này giờ đây được đặt lên vai John Ternus, và câu trả lời sẽ sớm được hé lộ tại sự kiện ra mắt iPhone diễn ra trong 3 tháng tới.