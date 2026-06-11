Cuộc họp định đoạt Apple

Cuộc họp bí mật giữa các lãnh đạo vào đầu năm 2025 thừa nhận sự thất bại của Apple trong lĩnh vực AI.

CEO Tim Cook trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman tiết lộ Apple từng tổ chức buổi họp tối mật giữa một số lãnh đạo. Cuộc họp diễn ra vào đầu năm 2025, buộc Táo khuyết nhìn nhận nghiêm túc về khủng hoảng của công ty trong lĩnh vực AI.

Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở Apple, trong một phòng kín gần bộ phận kỹ thuật phần mềm. CEO Tim Cook không tham dự, trong khi Jeff Williams, lúc đó là giám đốc vận hành, tham gia chủ trì.

Các phó chủ tịch cấp cao cùng giám đốc tài chính tham gia đông đủ, bên cạnh Alan Dye (thời điểm đó giữ chức giám đốc thiết kế giao diện người dùng) và Mike Rockwell (lãnh đạo mảng phát triển Vision Pro).

Nhân vật đặc biệt

Theo Gurman, nội dung cuộc họp tập trung vào khủng hoảng ngày càng trầm trọng xoay quanh Apple Intelligence. Sau khi ra mắt, nền tảng AI đầu tiên của Apple "thất bại thảm hại", Siri phiên bản mới đứng trước nguy cơ bị hoãn.

Các đối thủ của Apple lại tiến lên rất nhanh, trong đó có Meta, Microsoft, Alphabet, OpenAI và Anthropic. Trong cuộc họp, các lãnh đạo thảo luận về rủi ro nếu Apple không sớm thay đổi. Vài tuần sau, Phó chủ tịch cấp cao Dịch vụ Eddy Cue công khai tuyên bố AI có thể làm đảo lộn mảng kinh doanh iPhone trong 10 năm tới.

"Buổi họp nhanh chóng chuyển sang gợi ý giải pháp ứng phó cho Cook. Lúc đó, ông đã mất lòng tin vào John Giannandrea, trưởng bộ phận AI.

Các lãnh đạo đồng tình rằng công ty gặp vấn đề lớn về văn hóa, cấu trúc và lãnh đạo liên quan đến AI", cây viết từ Bloomberg kể lại.

Phó chủ tịch cấp cao Kỹ thuật phần mềm Craig Federighi chủ trì phần lớn cuộc họp, song sức ảnh hưởng của Rockwell rất đáng chú ý.

Với việc hoàn thiện Vision Pro, thiết bị được xem như thành tựu về kỹ thuật trong nội bộ, uy tín của Rockwell về các sáng kiến công nghệ lớn ngày càng cao. Tại cuộc họp, ông tự nguyện đứng ra giải cứu Siri.

Từ trái sang: CEO Tim Cook, cựu trưởng bộ phận AI John Giannandrea, Phó chủ tịch cấp cao Kỹ thuật phần mềm Craig Federighi. Ảnh: Bloomberg.

Rockwell từ lâu cho rằng Apple cần đánh giá nghiêm túc về AI. Khoảng 10 năm trước, cựu Phó chủ tịch cấp cao Kỹ thuật phần cứng Dan Riccio cảnh báo về mối đe dọa của AI đến thiết bị của công ty. Ngoài đề xuất bổ nhiệm lãnh đạo về AI, ông yêu cầu Rockwell lập lộ trình cải tiến Siri.

Ban lãnh đạo Apple lúc ấy không mặn mà ý tưởng này. Điều đó khiến Rockwell không thể hiện thực hóa kế hoạch. Mãi đến khi tình hình phát triển AI quá hỗn loạn vào năm 2025, Federighi và Johny Srouji, hiện là phó chủ tịch cấp cao công nghệ phần cứng, mới đề xuất Cook giao Siri cho Rockwell quản lý.

Kế hoạch được Cook thông qua khi Apple tổ chức buổi họp mặt Top 100 vào tháng 3/2025. Tuy vậy, nội bộ vẫn xảy ra bất đồng lớn khi Rockwell muốn thay thế Giannandrea để báo cáo trực tiếp công việc cho CEO.

Federighi được cho đã phản đối đề xuất, vẫn đề nghị Rockwell báo cáo công việc cho nhóm kỹ thuật phần mềm. Rockwell chấp nhận điều này dù ông rất muốn được thăng chức lên phó chủ tịch cấp cao.

Giannandrea bị tước bỏ nhiều quyền lực trước khi nghỉ hưu hồi đầu năm nay. Apple tiếp tục chiêu mộ Amar Subramanya để giám sát phát triển các mô hình AI. Ông từng làm giám đốc kỹ thuật tại Google và Microsoft.

Tác động từ Tim Cook

WWDC 2026 là nơi Apple trình diễn thành quả từ cuộc họp năm ngoái. Theo nhiều nguồn tin, việc Rockwell tiếp quản bộ phận Siri, cũng như Federighi thay đổi quan điểm về AI, là bước ngoặt quan trọng với lịch sử Apple.

Rockwell được cho đã thay thế toàn bộ đội ngũ quản lý Siri cũ, đưa người từ dự án Vision Pro sang. Apple cũng đạt thỏa thuận với Google để sử dụng công nghệ Gemini và Google Cloud cho Siri phiên bản mới.

Theo Gurman, động thái trên diễn ra sau quyết định thử nghiệm các giải pháp mô hình bên thứ ba, cũng do Rockwell khởi xướng.

Đối với Cook, nguồn tin tiết lộ ông đã can thiệp sâu vào lộ trình phát triển AI, động viên toàn doanh nghiệp tập trung vào AI. Hành động này có phần khác lạ so với phong cách làm việc thông thường.

Mike Rockwell giới thiệu kính Vision Pro. Ảnh: Apple.

"Sau thất bại của Apple Intelligence, tôi được biết Cook can thiệp vào bộ phận AI nhiều hơn bất cứ sản phẩm khác trong 10 năm gần nhất", Gurman cho biết.

Cook được cho đã đốc thúc Federighi và cấp dưới "chấn chỉnh lại thái độ" khi nhắc đến AI, và lẽ ra nên coi trọng công nghệ này ngay từ đầu.

Khi ChatGPT ra mắt năm 2022, Apple gần như ngó lơ công nghệ này. Hãng cũng từng chỉ trích việc sử dụng AI tạo sinh trong chụp ảnh. Đến iOS 27, người dùng sẽ có thể lấp khoảng trống và mở rộng ảnh bằng AI.

"Apple Intelligence đời đầu, cùng nỗ lực phát hành Siri phiên bản mới là những nốt trầm trong nhiệm kỳ Tim Cook.

Gần đây, Cook nói với nhân viên rằng Apple Maps là một trong những thất bại lớn nhất khi ông làm lãnh đạo, nhưng thảm họa đó chẳng thấm vào đâu so với những gì công ty đang thể hiện trong lĩnh vực AI, ít nhất đến lúc này", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Bước ngoặt với Apple

Siri phiên bản mới được xem là điểm nhấn cuối cùng của Cook dưới cương vị CEO Apple, được kỳ vọng trở thành bước đệm cho hành trình tiếp theo của công ty trong lĩnh vực AI.

Theo Gurman, Federighi chịu trách nhiệm triển khai các tính năng mới cho toàn hệ sinh thái. Tuy bất ngờ khi nhận việc, ông vẫn coi AI là trọng tâm trên các bản cập nhật phần mềm mới.

Khủng hoảng AI tại Apple không chỉ xoay quanh Siri. Sau nhiều năm dẫn dắt xu hướng công nghệ, Apple đột nhiên tụt hậu.

"Những quyết định tại cuộc họp ấy nhằm thừa nhận rằng cách tiếp cận cũ của Apple không còn hiệu quả", cây viết từ Bloomberg nhận định.

John Ternus, CEO tiếp theo của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Nâng cấp Siri là thành quả của tư duy mới. Sản phẩm này xuất hiện đúng lúc Cook chuẩn bị bàn giao ghế CEO cho John Ternus. Khi tiếp quản vị trí, Ternus sẽ gánh vác trách nhiệm của một công ty muốn chứng tỏ năng lực dẫn dắt công nghệ toàn cầu.

"Ternus biết rằng Apple cần thiết bị AI. Ông đã giám sát việc phát triển kính thông minh, mặt dây chuyền, AirPods có camera và thiết bị gia đình. Tuy nhiên, thiếu sót về AI đã cản trở việc ra mắt các sản phẩm này", Gurman cho biết.

Đối với Rockwell, Siri được xem là một trong những dự án quan trọng nhất sự nghiệp. Thành công sẽ củng cố vị thế của ông dưới thời John Ternus. Tương lai Apple, cũng như sự nghiệp của Rockwell, phụ thuộc lớn vào dự án này.