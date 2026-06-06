Quản lý Apple Silicon nói về ‘lợi thế độc nhất’ của Táo khuyết

Phỏng vấn độc quyền với Tri Thức - Znews, ông Douglas Brooks, quản lý phần cứng của Apple chia sẻ vai trò của Apple Silicon với AI, đặc biệt trong mô hình vận hành của Táo khuyết.

Dùng app chỉnh ảnh gần như là phần không thể thiếu của nhiều người trước khi đăng ảnh của mình lên mạng xã hội. Các ứng dụng hiện đại hầu hết đều có thể nhận biết các chi tiết chính của khuôn mặt như mắt, mũi, môi, thậm chí chỉnh được cả kết cấu gương mặt, làm to mắt một cách tự nhiên.

Chỉ với một nút kéo, mọi điều chỉnh diễn ra gần như tức thời. Nhưng đằng sau đó, các app chỉnh ảnh phải dùng tới một loạt mô hình hình ảnh AI để nhận biết gương mặt, vật thể, nhằm xác định mặt người ngay lập tức.

Tất nhiên, người dùng không quan tâm ứng dụng hay điện thoại dùng mô hình AI gì. Cái họ quan tâm là app có đáp ứng đúng nhu cầu của mình, chạy có mượt hay không.

"Chúng tôi tin rằng AI sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng hàng ngày, nhưng cá nhân tôi rất thích những tính năng của hệ điều hành mà người dùng thậm chí còn không biết là dùng đến AI", ông Douglas Brooks, Quản lý sản phẩm cấp cao Apple Silicon chia sẻ với phóng viên Tri Thức - Znews.

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên iPhone dùng AI để xóa chi tiết trong hình. Ảnh: GSM.

Các tính năng AI đã được tích hợp sâu vào hệ thống iOS từ lâu. Ví dụ khi mở một bức ảnh, điện thoại có thể nhận biết các khuôn mặt trong hình, và gợi ý tìm thêm những ảnh tương tự cho từng người. Hoặc khi gọi video, máy cũng có thể tự tách người dùng khỏi nền để xóa phông hoặc ghép vào những phông khác nhau.

"Có rất nhiều thứ mà AI xử lý đằng sau. Thực sự thì người dùng không cần phải biết máy có dùng đến AI hay không, quan trọng là trải nghiệm sử dụng phải thật tốt", ông Douglas Brooks chia sẻ.

“Lợi thế độc nhất” của Apple

Douglas Brooks gia nhập Apple với vị trí kỹ sư hệ thống năm 1994, gần 20 năm trước khi Táo khuyết công bố Apple A4, chip đầu tiên trên iPhone do hãng tự thiết kế. 16 năm sau thời điểm đó, Apple Silicon đang có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết với tương lai của công ty.

Từ vị thế khách hàng của đối tác thiết kế và sản xuất chip, hiện tại Apple tự thiết kế vi xử lý của mình. Nhờ đó, họ có thể chủ động trong việc tạo ra chip phù hợp nhất với sản phẩm, dù đó là iPhone, iPad hay Mac. Đây là lợi thế mà Douglas Brooks gọi là “độc nhất trên thị trường”.

"Chúng tôi biết trước một con chip sẽ được sử dụng trong sản phẩm nào. Do đó, chúng tôi có thể tối ưu hóa chip cho máy, và ngược lại tối ưu máy theo chip", quản lý sản phẩm Apple chia sẻ.

Dòng chip Apple M tạo khác biệt khi xuất hiện trên thị trường năm 2020 nhờ khả năng tiết kiệm pin đáng kể, trong khi vẫn giữ được hiệu năng tốt. Ảnh: Tuấn Anh.

Từ những ngày đầu, với xuất phát điểm là thiết kế chip cho iPhone, đội ngũ của Apple đã phải tập trung tối đa vào việc tối ưu hóa hiệu năng trên từng Watt tiêu thụ điện. Khi phát triển dòng chip M dành cho MacBook, Táo khuyết tự tin có thể tiếp tục phát huy thế mạnh tiết kiệm điện trong khi mở rộng (scale) về mặt hiệu năng.

“Hiệu năng quá cao mà thời lượng pin kém thì cũng không mấy giá trị với người dùng”, ông Brooks chia sẻ. Kể cả trên một thiết bị hoàn toàn không dùng đến pin như Mac Studio, triết lý thiết kế này cũng giúp Táo khuyết có thể trang bị chip với thông số mạnh mẽ trong thân hình nhỏ gọn.

“Kỷ luật về tiết kiệm điện mà chúng tôi đặt ra khi thiết kế chip đem lại lợi ích trực tiếp ngay trên những con chip mạnh nhất”, quản lý nhóm thiết kế chip của Apple Silicon chia sẻ.

Đại diện Apple cho rằng hãng đã sớm tham gia cuộc đua trí tuệ nhân tạo từ khi khái niệm “AI PC” còn chưa phổ biến, với bộ xử lý chuyên dụng AI/ML (học máy) Neural Engine trên chip A11 Bionic trên iPhone X. Đây là nền tảng để Táo khuyết tiếp tục nâng cấp về mặt hiệu năng, đặc biệt là khả năng xử lý AI.

Những tính năng AI như nhận biết vật thể, nội dung qua camera iPhone được tích hợp trên Apple Intelligence từ thế hệ iPhone 15 Pro. Ảnh: Tuấn Anh.

Thế hệ chip mới nhất còn đi xa hơn: Neural Accelerator được nhúng trực tiếp vào GPU, nâng năng lực xử lý AI lên gấp 4 lần so với thế hệ trước, đủ sức chạy các mô hình ngôn ngữ lớn và tạo ảnh từ văn bản ngay trên thiết bị cầm tay.

Giữa cuộc trò chuyện, Brooks cho biết hai ứng dụng mà ông dùng thường xuyên là Simply AI, app cho phép chạy mô hình LLM ngay trên iPhone và Draw Things, ứng dụng tạo ảnh bằng AI. Đây chỉ là hai trong số ít app cho thấy tiềm năng khó tưởng tượng của AI trên thiết bị cầm tay.

“Sức mạnh xử lý trên iPad giúp chúng tôi có thể tạo ra những trải nghiệm mà trước đây tưởng như không thể chạy trên thiết bị, từ trợ lý AI trong ghi chú, chuyển đổi chữ viết tay, tới những công cụ sáng tạo như chuyển bản vẽ sơ bộ thành hình minh họa”, Nguyễn Quốc Huy, nhà sáng lập ứng dụng ghi chú CollaNote chia sẻ với Tri Thức – Znews khi được hỏi qua email.

Cuộc đua AI sẽ dẫn phần cứng đến đâu?

Ứng dụng AI dường như là chưa có điểm dừng, nhưng phần cứng sẽ cần mạnh tới đâu để có thể theo kịp? Trả lời câu hỏi này, quản lý của Apple cho rằng thay vì nhìn vào một cột mốc cụ thể, họ chỉ đơn giản cải thiện công nghệ để tăng hiệu năng.

"Nếu bạn xây dựng một hệ thống cân bằng, với hiệu năng CPU, GPU và bộ nhớ thống nhất là ‘nhiên liệu’, kiến trúc mạnh mẽ sẽ giúp bạn có thừa hiệu năng để thực hiện những công việc nặng nhất trong tương lai”, ông Douglas Brooks chia sẻ.

Trước mắt, một trong những yếu tố cấu hình bị ảnh hưởng nhất từ cuộc đua AI là bộ nhớ. Thế hệ iPhone 15 chỉ hỗ trợ Apple Intelligence trên dòng Pro với 8 GB RAM. Đây cũng là thông số mà người dùng để ý nếu thường xuyên sử dụng các tính năng AI trên máy tính.

Nhận định bộ nhớ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế hệ thống, ông Brooks cũng giải thích tầm quan trọng của thiết kế bộ nhớ thống nhất (Unified Memory) trên các sản phẩm Apple. Thay vì sử dụng RAM dành riêng cho CPU và GPU, thiết kế của Táo khuyết cho phép các thành phần của chip sử dụng vùng bộ nhớ chung với băng thông cao, độ trễ thấp.

Khi một ứng dụng cần dùng phần lớn bộ nhớ để tải mô hình AI, hệ thống cho phép GPU lấy bất kỳ phần nào của vùng nhớ thống nhất mà không bị ràng buộc bởi cấu hình cố định. Cùng với đó, với mỗi dòng chip cao cấp hơn, ví dụ từ M5 lên M5 Pro hay M5 Max, băng thông bộ nhớ tăng gấp đôi ở mỗi bậc, phục vụ những người dùng cần chạy các mô hình ngày càng lớn hơn trong tương lai.

MacBook Neo là dòng sản phẩm cho thấy khả năng tối ưu chuỗi thiết kế chip của Apple, khi sử dụng chip Apple A18 từng xuất hiện trên iPhone 16 Pro. Ảnh: Phan Nhật.

Người dùng hiện tại đều quen thuộc với các ứng dụng AI đa nhiệm, đa phương thức như ChatGPT, Gemini hay Claude. Chia sẻ với Tri Thức – Znews, Douglas Brooks cho rằng ngoài những giải pháp chạy trên đám mây và yêu cầu kết nối mạng, xử lý AI ngay trên thiết bị cũng có điểm mạnh mà người dùng ít khi nghĩ đến: Sự riêng tư. Đây sẽ là yếu tố rất quan trọng với những dữ liệu nhạy cảm của người dùng, như hình ảnh hay tin nhắn.

“Có những thông tin rất riêng tư được lưu trữ trên iPhone, nên quan trọng là cung cấp khả năng để người dùng giữ chúng chỉ nằm trên thiết bị của mình”, ông Brooks nhận định. Với những tác vụ vượt quá khả năng xử lý cục bộ, Apple sử dụng Private Cloud Compute, một hệ thống đám mây riêng được xây dựng trên chip Apple tùy chỉnh, đảm bảo dữ liệu được mã hóa và không lưu lại sau khi xử lý xong.

Triết lý chung xuyên suốt chia sẻ của Brooks là một quan điểm khá rõ ràng: AI tốt nhất là AI mà người dùng không nhận ra, đáp ứng nhu cầu của chủ nhân một cách nhanh, chính xác.

“Chúng tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh, trải nghiệm người dùng tuyệt vời và thời gian pin dài lâu”, quản lý trong mảng chip của Apple kết luận.