Apple lại đi trước để bảo vệ trể em

iOS 27 bổ sung loạt tính năng bảo vệ trẻ em trong bối cảnh nhiều quốc gia muốn cấm thanh thiếu niên dùng mạng xã hội.

iOS 27 bổ sung loạt công cụ giúp phụ huynh giám sát thiết bị con cái. Ảnh: Apple.

Tại hội nghị WWDC 2026, Apple ra mắt loạt công cụ giúp phụ huynh kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thiết bị của con cái. Những tính năng chính gồm quản lý thời điểm dùng app, nội dung truy cập và người được phép liên lạc.

Theo Bloomberg, động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới cân nhắc (hoặc đã áp dụng) các quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội (MXH).

Nhiều hãng công nghệ đứng trước sức ép hạn chế trẻ em tiếp xúc MXH. Tuy chưa có bằng chứng cụ thể, một số nhà tâm lý học liên kết MXH với các nguy cơ sức khỏe tinh thần như bắt nạt trực tuyến, rối loạn ăn uống và tự tử.

Giải pháp của Apple giúp phụ huynh tạo tài khoản đặc biệt cho trẻ em dưới 18 tuổi. Đối với trẻ dưới 13 tuổi, đây là tính năng bắt buộc.

Sumbul Desai, Phó chủ tịch Sức khỏe & Thể dục của Apple, cho biết bản cập nhật giúp gia đình "thiết lập thận trọng các biện pháp bảo vệ dựa trên độ tuổi, đồng thời tạo nên thói quen lành mạnh trên không gian số".

Kể từ iOS 27, iPadOS 27 hay macOS 27, phụ huynh có thể quản lý một số tính năng trên thiết bị của con cái. Nền tảng cho phép chọn ứng dụng mà trẻ em được phép bật, chẳng hạn như ứng dụng liên lạc thiết yếu hoặc app tùy chọn.

Tính năng giới hạn ứng dụng mà trẻ được phép bật. Ảnh: Apple.

Khi trẻ lớn lên và nhu cầu cao hơn, phụ huynh có thể mở quyền truy cập những app khác. Với Ask to Buy, con cái cần xin ý kiến để tải, mua ứng dụng trên App Store hoặc nạp tiền vào app. Trong khi đó, Ask to Browser sẽ hỏi người lớn cho phép con truy cập website mới.

Phụ huynh cũng có thể kiểm soát những người mà con liên lạc qua app nhắn tin, gọi điện và FaceTime. Khi trẻ liên lạc với số lạ, thiết bị sẽ hỏi ý kiến người lớn. Với tính năng Communication Safety, hệ thống sẽ tự chặn ảnh/video kinh dị, bạo lực được chia sẻ qua tin nhắn hoặc FaceTime.

Time Allowances cho phép người lớn đặt thời gian tối đa để con truy cập các nhóm ứng dụng như giải trí, game và MXH. Không chỉ thời gian sử dụng, nền tảng còn hỗ trợ giới hạn thời điểm truy cập trong ngày hoặc tuần.

Trong màn hình Screen Time, phụ huynh có thể hạn chế lập tức quyền sử dụng điện thoại của con trong vài hoạt động như ăn tối, ngoại khóa hoặc các khoảng thời gian cần sự tập trung.

Các tính năng quản lý thời gian, thời điểm sử dụng app của con cái. Ảnh: Apple.

Tháng 12/2025, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hạn chế trẻ em sử dụng MXH. Phong trào này lan rộng toàn cầu khi Indonesia, một số vùng của Ấn Độ, Anh và vài quốc gia châu Âu đã áp dụng (hoặc thảo luận) quy định tương tự.

Ngày 9/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết CEO Tim Cook của Apple đã gọi điện cho ông, thảo luận về các biện pháp kiểm soát trẻ em mới.

"Ông Cook nói với tôi rằng những thay đổi này lấy cảm hứng một phần từ quy định cấm trẻ em dùng MXH của Australia, lần đầu được ban hành trên thế giới, cũng như các nghiên cứu từ Apple về tác động của MXH với trẻ em", ông Albanese nói.