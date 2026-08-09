Cú sốc với người muốn mua iPhone 17

Tin đồn cho biết Apple có thể tăng giá iPhone 17 ngay trước khi trình làng iPhone 18 Pro.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn. Ảnh: Pokde.Net.

Trên mạng xã hội Weibo, chuyên gia rò rỉ (leaker) Fixed Focus Digital cho biết Apple có thể tăng giá iPhone 17 từ ngày 10/8. Nếu tin đồn chính xác, đợt tăng giá này thậm chí xảy ra trước khi dòng iPhone 18 Pro trình làng vào tháng 9.

Trong bài đăng ngày 7/8, leaker này không chắc chắn về độ chính xác của tin đồn. Bài viết còn chia sẻ rằng Apple nhiều khả năng đã hủy kế hoạch tăng công suất một số dây chuyền từ 15% lên 30%, tuy không đề cập linh kiện hay sản phẩm cụ thể.

Theo AppleInsider, tin đồn từ các leaker trên Weibo không phải lúc nào cũng chính xác. Dù vậy, Fixed Focus Digital từng đưa ra một số thông tin đúng trong quá khứ, chẳng hạn như tên gọi iPhone 16e.

Apple đã tăng giá máy tính Mac, iPad cùng nhiều thiết bị khác vào tháng 6, lấy lý do chi phí bộ nhớ và lưu trữ tăng cao. Một số sản phẩm chưa tăng giá gồm iPhone, Apple Watch, AirPods, Studio Display và phụ kiện.

Theo MacRumors, đợt điều chỉnh tiếp theo có thể tập trung vào dòng iPhone 18 Pro, dự kiến ra mắt vào tháng 9. Một thiết bị khác là iPhone màn hình gập cũng sẽ xuất hiện đợt này, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e có thể trình làng đầu năm sau.

Thay vì để trống phân khúc tầm trung, Apple nhiều khả năng vẫn bán iPhone 17 sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro, duy trì vị thế model được người dùng ưa chuộng. Điều đó có thể khiến Táo khuyết tăng giá sản phẩm độc lập so với những thiết bị mới.

Dù bài viết chỉ đề cập đến iPhone 17, chưa rõ Apple có nâng giá những thiết bị khác hay không. Hiện tại, iPhone 17e có giá khởi điểm 600 USD , tiếp theo là iPhone 17 ( 800 USD ), iPhone Air ( 1.000 USD ), iPhone 17 Pro ( 1.100 USD ) và iPhone 17 Pro Max ( 1.200 USD ).

Về iPhone 18 Pro, tin đồn cho biết sản phẩm có thể tăng giá tối đa 300 USD , ít nhất với mẫu iPhone 18 Pro Max.

Hồi tháng 7, hãng phân tích Counterpoint Research đưa ra tính toán dựa trên chi phí bộ nhớ flash NAND vượt quá 250 USD , tương đương khoảng một nửa tổng chi phí linh kiện ước tính để sản xuất iPhone 17 Pro Max.

Counterpoint ước tính chi phí màn hình và các linh kiện khác trên iPhone 18 Pro Max có thể giảm, bù đắp một phần mức tăng gây ra bởi chip và bộ nhớ. Chi phí camera dự kiến tăng nhẹ, nhiều khả năng đến từ hệ thống ống kính thay đổi khẩu độ.

Vào giữa tháng 6, WSJ tính toán giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể chạm mốc 1.400 USD . Chi phí DRAM dự kiến tăng từ 39 lên 145 USD , trong khi bộ nhớ flash tăng từ 13 lên 51 USD .