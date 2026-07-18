Liên Quân Mobile Việt Nam lại trắng tay trên sân nhà

FPT Polytechnic kéo Bacon Time vào ván đấu quyết định sau màn gỡ hòa 3-3 nhưng vẫn để thua 3-4, khép lại hành trình của Việt Nam tại APL 2026.

FPT Polytechnic để thua Bacon Time với tỷ số 4-3 tại trận bán kết. Ảnh: APL.

Hành trình của FPT Polytechnic tại Arena of Valor Premier League (APL) 2026 đã khép lại sau thất bại 3-4 trước Bacon Time ở bán kết. Dù bị đối thủ dẫn trước 2-1, đại diện Việt Nam vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để cân bằng tỷ số 3-3, đưa trận đấu vào ván quyết định trước khi chấp nhận thất bại.

Ngay từ những ván đầu tiên, Bacon Time cho thấy lý do họ được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đại diện Thái Lan kiểm soát tốt thế trận, liên tục tạo lợi thế trong giao tranh và nhanh chóng vươn lên dẫn 2-1, đẩy FPT Polytechnic vào thế không còn đường lùi.

Tuy nhiên, FPT Polytechnic không buông xuôi, đây tỷ số cân bằng 3-3 và buộc loạt BO7 phải bước vào ván đấu thứ bảy. Màn trở lại này khiến trận bán kết trở thành một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất APL 2026, khi cả hai đội đều chỉ còn cách tấm vé vào chung kết đúng một chiến thắng.

Ở ván quyết định, Bacon Time tận dụng tốt hơn những tình huống giao tranh quan trọng để giành chiến thắng chung cuộc 4-3, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết. Trong khi đó, FPT Polytechnic chính thức khép lại hành trình tại giải đấu.

Dù không thể tạo nên màn lội ngược dòng hoàn hảo, FPT Polytechnic vẫn là đội tuyển Việt Nam để lại nhiều dấu ấn nhất tại APL 2026. Trước giải, đội không được đánh giá như ứng viên hàng đầu, nhưng đã liên tiếp tạo nên bất ngờ khi tiến sâu vào vòng loại trực tiếp và trở thành đại diện cuối cùng của khu vực AOG còn góp mặt tại giải.

Trên hành trình đó, FPT Polytechnic lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 4-1 trước FPT x Flash ở tứ kết nhánh thua. Kết quả này cũng chấm dứt hành trình của nhà đương kim vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026, đồng thời đưa FPT Polytechnic trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Liên Quân Việt Nam tại APL năm nay.

Trận bán kết giữa FPT Polytechnic và Bacon Time cũng gợi nhớ đến những màn đối đầu kinh điển giữa Việt Nam và Thái Lan trên đấu trường quốc tế. Năm 2019, Team Flash từng phải thi đấu đủ 7 ván trước đại diện Thái Lan ở bán kết AWC trước khi giành quyền vào chung kết và sau đó lên ngôi vô địch thế giới.

Dù phải dừng bước trước Bacon Time, màn trình diễn của FPT Polytechnic vẫn cho thấy sự tiến bộ của một thế hệ mới. Việc kéo một ứng viên vô địch vào đến ván đấu quyết định sau khi bị dẫn trước hai ván là minh chứng cho bản lĩnh và khả năng cạnh tranh của đội tuyển trẻ này.

Với thất bại của FPT Polytechnic, các đại diện Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại APL 2026. Trong khi đó, Bacon Time tiếp tục hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch sau khi vượt qua thử thách khó khăn nhất kể từ đầu vòng play-off.