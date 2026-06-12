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Công nghệ Mobile

Cú sốc khi tháo tung chiếc điện thoại của Tổng thống Trump

  • Thứ sáu, 12/6/2026 16:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội ngũ iFixit vừa tiến hành tháo dỡ chiếc "Trump Phone" T1, hé lộ sự thật bất ngờ rằng thiết bị này chỉ là bản sao được sơn vàng của chiếc smartphone tầm trung U24 Pro của HTC.

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Mới đây, chuyên trang sửa chữa điện tử iFixit đã tiến hành "mổ xẻ" mẫu Trump Mobile T1 vừa ra mắt. Ngoại hình giống hệt smartphone tầm trung HTC U24 Pro của thiết bị này lập tức dấy lên làn sóng hoài nghi về nguồn gốc thực sự, bất chấp những lời quảng cáo hoa mỹ về sản phẩm "Made in America". HTC U24 Pro (trái) và Trump Mobile T1 (phải). Ảnh: iFixit.
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Trước khi đặt lên bàn mổ, iFixit đã đưa cả hai thiết bị vào máy quét CT Lumafield. Kết quả chụp X-quang cho thấy vị trí linh kiện và cách sắp xếp phần cứng của Trump T1 (phải) gần như sao chép 1:1 từ HTC U24 Pro (trái). Sự khác biệt nhỏ ở cụm camera bên ngoài thực chất chỉ là một "chiêu trò" sắp đặt, bởi cấu trúc cốt lõi bên trong hoàn toàn không thay đổi. Ảnh: iFixit.
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Sau khi tháo nắp lưng, điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là việc kéo dài dây cáp đèn flash. Phần khung viền của T1 cũng được sơn màu vàng, thay vì màu đen bóng của U24 Pro. Ảnh: iFixit.
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Một thay đổi thẩm mỹ nhỏ khác nằm ở lưới loa. Khung nhôm của hai chiếc điện thoại có các lỗ loa được gia công khác nhau. Phần còn lại của khung như dải ăng ten, vị trí nút nguồn, tăng giảm âm lượng đều giống hệt nhau. Ảnh: iFixit.
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iFixit đã tháo bo mạch chủ và cho thấy phần linh kiện bên trong của 2 thiết bị gần như trùng khớp hoàn toàn. Cả 2 đều sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, mặc dù T1 sử dụng chip nhớ của Micron thay vì SK Hynix như U24 Pro, đây là một thay đổi thường thấy trong chuỗi cung ứng. T1 (trên) và U24 Pro (dưới). Ảnh: iFixit.
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Dù thông số màn hình có sự lệch nhẹ (6.8 inch trên HTC và 6.78 inch trên Trump Phone), kết quả từ kính hiển vi cho thấy tấm nền của hai máy trùng khớp hoàn toàn. Cả hai đều sử dụng màn hình với cấu trúc sắp xếp pixel kim cương độc quyền từ Samsung. Áp lực tiến độ đã khiến đội ngũ Trump Mobile phải chọn giải pháp an toàn là dùng chung một tấm nền. Ảnh: iFixit.
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Điểm khác biệt đáng kể nhất của 2 thiết bị là viên pin. Pin của T1 có dung lượng 19,35 Wh (5,000 mAh), cao hơn so với 17,23 Wh (4,600 mAh) của U24 Pro. Tốc độ sạc của T1 bị giới hạn ở 30W, giảm một nửa so với 60W của U24 Pro. Đáng chú ý, pin của T1 được sản xuất tại Philippines bởi một công ty mới thành lập vào năm 2025. Điều này cho thấy sản lượng của T1 thực tế rất thấp. Dữ liệu rò rỉ gần đây tiết lộ tổng doanh số T1 chỉ vỏn vẹn khoảng 30.000 chiếc, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố 600.000 đơn đặt hàng trước đó từ nhà sản xuất. Ảnh: iFixit.
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iFixit cho rằng việc tuyên bố T1 được lắp ráp tại Mỹ có thể chỉ là việc gắn một vài linh kiện nhỏ vào phần khung và màn hình đã được dán sẵn từ nước ngoài. Điều này không đủ tiêu chuẩn để được dán nhãn "Made in USA" theo quy định của FTC. Việc sử dụng pin từ Philippines thay vì Trung Quốc cho thấy sản lượng của T1 rất thấp. Ảnh: iFixit.
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Thực tế, HTC đã bán phần lớn mảng di động cho Google từ năm 2017 và rút lui khỏi việc tự sản xuất. Một mẫu máy như HTC U24 Pro ra đời vốn phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà sản xuất gốc (ODM) tại Trung Quốc. Việc HTC giữ im lặng trước sự xuất hiện của T1 càng củng cố giả thuyết công ty này đã bán thiết kế cho Trump Mobile hoặc thậm chí còn không sở hữu bản quyền thiết kế này từ đầu. Theo The Verge, nơi duy nhất có sẵn dây chuyền để lắp ráp T1 là các nhà máy ODM tại Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: iFixit.

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Việt Anh

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