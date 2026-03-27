Sản phẩm vừa bị Apple khai tử

Apple xác nhận rằng Mac Pro đã kết thúc vòng đời và không có kế hoạch phát triển phần cứng thay thế, trong khi Mac Studio sẽ là máy tính để bàn cao cấp nhất hiện tại.

Mac Pro bị "khai tử" để nhường sân khấu chính cho Mac Studio. Ảnh: The Verge.

Việc Apple đưa ra quyết định trên không phải điều bất ngờ. Mac Pro đã không được cập nhật kể từ tháng 6/2023 khi Apple nâng cấp lên chip M2 Ultra. Trong khi đó, Mac Studio ra mắt năm 2024 với chip M3 Ultra mạnh hơn và mức giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với con số 6.999 USD của Mac Pro. Sự tồn tại song song của 2 sản phẩm cạnh tranh trực tiếp trong cùng phân khúc đã tạo ra vấn đề chồng chéo khó giải thích.

Trang mua hàng của Mac Pro trên website Apple hiện chuyển hướng về trang chủ Mac, mọi thông tin về sản phẩm đã được gỡ bỏ.

Thiết kế công nghiệp của Mac Pro hiện tại được ra mắt vào năm 2019 cùng với Pro Display XDR, màn hình cao cấp cũng vừa bị Apple khai tử đầu tháng 3. Phiên bản đầu tiên của sản phẩm này dùng chip Intel, sau đó được nâng cấp sang M2 Ultra vào năm 2023.

Sau khi Mac Pro biến mất, Mac Studio trở thành máy tính để bàn cao cấp nhất trong dòng máy tính của Apple. Cấu hình cao nhất của Mac Studio hiện được trang bị chip M3 Ultra với CPU 32 nhân, GPU 80 nhân, 256 GB RAM và ổ SSD 16 TB.

Một yếu tố khác góp phần vào quyết định khai tử Mac Pro là tính năng RDMA qua Thunderbolt 5 được Apple giới thiệu trong macOS Tahoe 26.2, cho phép kết nối nhiều máy Mac Studio lại với nhau để tăng hiệu năng. Đây là giải pháp thay thế hữu ích cho nhu cầu sử dụng các tác vụ nặng.

Sau khi khai tử Mac Pro, Táo khuyết hiện bán 3 máy tính để bàn gồm iMac 24 inch, Mac Mini và Mac Studio. Về laptop, MacBook Neo, MacBook Air và MacBook Pro vẫn được giữ nguyên.

Mac Pro có lịch sử lâu đời trong hệ sinh thái Apple, từng là biểu tượng cho sức mạnh tính toán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi chip Apple Silicon trên Mac Studio tăng hiệu năng vượt bậc, ranh giới giữa 2 sản phẩm ngày càng mờ nhạt. Mac Pro với chip M2 Ultra ở mức giá 6.999 USD sẽ khó thuyết phục người mua trong khi Mac Studio với M3 Ultra rẻ hơn đáng kể.