Ngoài sạc, USB-C trên Android còn làm được những việc này

Cổng USB-C trên máy tính bảng Android không chỉ dùng để sạc pin. Từ mở rộng bộ nhớ, kết nối Internet có dây đến xuất hình ra màn hình lớn, đây là tính năng nhiều người đang bỏ phí.

Chỉ với một cổng USB-C, máy tính bảng Android có thể đảm nhiệm nhiều tác vụ vốn trước đây thường gắn liền với laptop. Ảnh: Microsoft.

Trong vài năm trở lại đây, USB-C đã trở thành cổng kết nối tiêu chuẩn trên hầu hết thiết bị điện tử, từ smartphone, tablet đến laptop. Tuy nhiên, với nhiều người dùng Android, cổng USB-C trên máy tính bảng vẫn chỉ được sử dụng cho một mục đích duy nhất là sạc pin.

Trên thực tế, chuẩn kết nối này có thể làm được nhiều hơn thế. Nhờ khả năng truyền dữ liệu, xuất hình ảnh và cấp nguồn, USB-C đang biến tablet Android từ một thiết bị giải trí đơn thuần thành công cụ làm việc linh hoạt hơn.

Từ mở rộng bộ nhớ đến kết nối Internet có dây

Một trong những hạn chế phổ biến của các mẫu tablet Android giá rẻ là dung lượng lưu trữ khiêm tốn, thường chỉ từ 64 GB đến 128 GB. Sau một thời gian sử dụng, ảnh, video, ứng dụng và dữ liệu bộ nhớ đệm có thể nhanh chóng lấp đầy không gian còn trống.

Thay vì xóa dữ liệu hoặc chuyển sang dịch vụ lưu trữ đám mây, người dùng có thể tận dụng cổng USB-C để kết nối trực tiếp với ổ flash hoặc ổ cứng ngoài. Hầu hết tablet Android hiện nay đều có thể tự động nhận diện thiết bị lưu trữ khi được cắm vào, cho phép sao chép, di chuyển hoặc truy cập tệp tương tự như trên máy tính.

Sự phổ biến của USB-C đang giúp thu hẹp khoảng cách giữa tablet, điện thoại và máy tính trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Ảnh: Samsung.

Đây là giải pháp đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên làm việc với tài liệu, hình ảnh hoặc video dung lượng lớn.

Trong trường hợp này, người dùng có thể tận dụng cổng USB-C để kết nối trực tiếp với ổ flash hoặc ổ lưu trữ ngoài. Thiết bị thường sẽ tự động nhận diện bộ nhớ mới, cho phép sao chép, di chuyển hoặc truy cập tệp tương tự như trên máy tính.

USB-C cũng có thể giúp tablet kết nối Internet bằng dây mạng Ethernet. Chỉ cần sử dụng bộ chuyển đổi USB-C sang Ethernet, người dùng có thể cắm trực tiếp cáp mạng từ router vào máy tính bảng.

Trong khi Wi-Fi mang lại sự tiện lợi, kết nối có dây thường ổn định hơn, ít bị nhiễu và có độ trễ thấp hơn. Điều này đặc biệt hữu ích khi tải xuống các tệp dung lượng lớn, tham gia cuộc họp trực tuyến hoặc chơi game trực tuyến cần kết nối ổn định.

Với những người thường xuyên làm việc từ xa hoặc sống trong môi trường có tín hiệu Wi-Fi không ổn định, đây là một tính năng đáng giá nhưng ít được biết đến.

Biến tablet thành màn hình phụ và trạm làm việc di động

Một tính năng ít được biết đến khác là khả năng xuất hình ảnh ra màn hình ngoài. Với bộ chuyển đổi USB-C sang HDMI hoặc màn hình hỗ trợ USB-C, người dùng có thể trình chiếu nội dung từ tablet lên TV hoặc màn hình máy tính.

Điều này đặc biệt hữu ích khi xem phim, thuyết trình hoặc cần không gian hiển thị lớn hơn để làm việc. Trong một số trường hợp, tablet còn có thể đóng vai trò màn hình phụ cho các thiết bị khác.

Không chỉ truyền hình ảnh, cổng USB-C còn cho phép kết nối nhiều phụ kiện ngoại vi. Người dùng có thể cắm chuột, bàn phím để biến tablet thành thiết bị gần giống laptop, kết nối tay cầm chơi game, micro thu âm hoặc đầu đọc thẻ nhớ.

USB-C cho phép tablet Android nhận diện nhiều phụ kiện ngoại vi, bao gồm tay cầm chơi game, bàn phím, chuột và micro. Ảnh: Max Miller/SlashGear.

Thông qua các bộ hub USB-C, một máy tính bảng Android thậm chí có thể đồng thời kết nối với màn hình ngoài, bàn phím, chuột, thẻ nhớ và mạng Ethernet.

Ngoài ra, một số tablet còn hỗ trợ sạc ngược. Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng có thể sử dụng tablet như một nguồn pin tạm thời để sạc smartphone, tai nghe không dây hoặc đồng hồ thông minh thông qua cáp USB-C.