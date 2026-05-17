Điểm này sẽ khiến các hãng điện thoại Android mất khách về tay Apple

Chi phí cho chip Snapdragon thế hệ mới có thể có giá hơn 300 USD, đẩy điện thoại Android cao cấp lên mức giá chưa từng có và vô tình tạo lợi thế cho Apple.

Với chi phí tối ưu và mức giá ổn định, Apple đang có lợi thế lớn trước các smartphone Android. Cụ thể, các nguồn tin trong ngành linh kiện nhận định mức giá mỗi con chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, bộ xử lý cao cấp thế hệ tiếp theo của Qualcomm, sẽ vượt ngưỡng 300 USD . Con số này cao gần gấp đôi so với Snapdragon 8 Gen 3 ra mắt năm 2023, khi đó có giá khoảng 170- 200 USD .

Các mẫu smartphone Android cao cấp có thể phải tăng giá mạnh khi ra mắt trong thời gian tới. Trong khi đó, iPhone vốn từ lâu là biểu tượng của sự đắt đỏ, lại có cơ hội trở thành lựa chọn "hợp lý hơn" trong mắt nhiều người tiêu dùng.

Theo Phonearena, các hãng Android không có chủ đích trở thành thương hiệu xa xỉ. Tuy nhiên, cuộc chạy đua phần cứng không hồi kết đang dần đẩy họ về phía đó.

Oppo Find X9 Ultra hiện có giá gần 2.000 USD tại châu Âu, trong khi iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm từ 1.200 USD . Khoảng cách giá giữa 2 hệ sinh thái đang thu hẹp đáng kể, thậm chí đảo chiều ở phân khúc flagship.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, Apple có thể sớm thu hút một lượng lớn người dùng mới từ cộng đồng Android. Tất nhiên, Táo khuyết cũng phải tăng giá sản phẩm nếu chi phí linh kiện tiếp tục tăng mạnh. Song, chênh lệch giá ở thời điểm hiện tại đang nghiêng về phía có lợi cho nhà sản xuất iPhone.

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 có hiệu năng mạnh mẽ nhưng phần lớn người dùng không thực sự cần. Snapdragon 8 Gen 3, ra mắt năm 2023, vẫn xử lý tốt hầu hết tác vụ thường ngày vào năm 2026 và được dự báo sẽ tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu phổ thông trong tương lai gần. Người dùng chủ yếu dùng điện thoại để lướt mạng, xem video, chụp ảnh và nhắn tin đều không cần những con chip có hiệu năng vượt trội.

Nghịch lý lớn nhất nằm ở việc nhiều người mua điện thoại cao cấp vì camera, không phải vì tốc độ xử lý. Họ muốn cảm biến lớn, zoom tốt và khả năng xử lý ảnh mạnh. Do đó, việc bổ sung con chip 2 nm với hiệu năng mạnh mẽ là điều không thực sự cần thiết.

Theo góc nhìn của một số chuyên gia, các hãng nên tách dòng sản phẩm thành 2 nhánh rõ ràng. Một nhánh dành cho người dùng chuyên nghiệp và game thủ. Nhóm này cần chip mạnh nhất, màn hình 240 Hz đi cùng thiết kế mỏng. Nhánh còn lại dành cho người dùng phổ thông ưa thích pin lớn, chip tầm trung đủ dùng và quan trọng là mức giá phải chăng hơn.

Thị trường smartphone cao cấp đang đứng trước một ngã rẽ. Nếu chip tiếp tục đắt lên và người dùng không cảm nhận được sự khác biệt trong trải nghiệm thực tế, việc người dùng Android có thể chuyển sang sử dụng iPhone là điều không thể tránh khỏi.