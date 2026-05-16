Ông Hoàng Việt Anh được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Gtel

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), thuộc Bộ Công an, vừa tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của công ty.

Đại tá Lương Đức Minh trao quyết định Thượng tá Hoàng Việt Anh (phải) và Trung tá Điền Văn Kiên (trái) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty GTEL. Ảnh: GTEL.

Buổi lễ được tổ chức ngày 15/5. Tại buổi lễ, lãnh đạo ban tổ chức, hành chính và pháp chế đã công bố các quyết định của Chủ tịch Tổng công ty GTEL, Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cụ thể, bổ nhiệm Đại tá Tào Khánh Hợp giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Hoàng Việt Anh, Trung tá Điền Văn Kiên giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty GTEL.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tào Khánh Hợp, Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần tập trung quán triệt tinh thần mới, nhiệm vụ mới cho toàn thể cán bộ, người lao động để tạo sự thống nhất trong tư duy, hành động; triển khai ngay và sẵn sàng triển khai mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Tổng giám đốc GTEL nhấn mạnh toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, người lao động GTEL tiếp tục đổi mới tư duy trong triển khai mọi hoạt động nhằm đạt hiệu quả thực sự và tạo ra các sản phẩm đột phá.

Đại tá Tào Khánh Hợp, Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: GTEL.

Đồng thời, vừa hoàn thành các nhiệm vụ của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, vừa đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, tiến tới làm chủ các công nghệ quan trọng, chiến lược, góp phần phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng, bám sát 4 trụ cột của tổng công ty để tạo ra các sản phẩm đột phá, xứng tầm.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện tổ chức Đảng, đoàn thể trong tổng công ty cũng như kiện toàn tổ chức bộ máy.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty khẳng định, sự kiện GTEL trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã đánh dấu cột mốc GTEL chuyển mình, với vị thế mới, tâm thế mới và sứ mệnh lịch sử trở thành tập đoàn công nghệ an ninh hàng đầu Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 13/5, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty GTEL, gồm quyết định về việc chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an; quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lương Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty GTEL.

Hôm 8/5, tại lễ công bố quyết định về tuyển dụng chính thức và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trong công an nhân dân, ông Hoàng Việt Anh, nguyên chủ tịch HĐQT FPT Telecom được tuyển dụng chính thức và được phong cấp bậc hàm thượng tá. Ông Nguyễn Hoàng Linh, nguyên tổng giám đốc FPT Telecom cũng được tuyển dụng và phong cấp bậc hàm thượng tá. Cả hai ông được bố trí làm việc tại Tổng công ty GTEL.