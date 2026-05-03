Đòn chí mạng của Apple

  • Chủ nhật, 3/5/2026 07:08 (GMT+7)
Apple có thể giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 Pro, trong khi các hãng Android đang tăng giá smartphone vì chi phí RAM. Điều này có thể giúp Táo khuyết chiếm thêm thị phần.

Chiến lược giữ nguyên giá giúp Apple có lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi các hãng Android đang đau đầu với giá DRAM tăng mạnh, Apple có thể đi một nước cờ chí mạng khi giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 Pro để thu hút người dùng chuyển đổi.

Đó là nhận định của Jeff Pu, nhà phân tích tại GF Securities, trong báo cáo nghiên cứu công bố gần đây. Theo ông, Apple sẽ áp dụng "chiến lược định giá cạnh tranh" cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, ít nhất với phiên bản cấu hình thấp nhất.

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Apple nổi tiếng Ming-Chi Kuo cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông cho biết Apple kỳ vọng các mẫu iPhone mới năm nay sẽ duy trì mức giá như thế hệ trước.

Nếu đúng như vậy, giá khởi điểm iPhone 18 Pro sẽ vẫn ở mức 1.099 USD và iPhone 18 Pro Max ở mức 1.199 USD, giữ nguyên so với thế hệ iPhone 17 Pro hiện tại.

Tuy nhiên, chiến lược này không áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm. Các phiên bản dung lượng cao hơn của iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ tăng giá. Đây là cách Táo khuyết bảo vệ biên lợi nhuận mà không làm mất đi sức hấp dẫn ở các mẫu cấu hình cao hơn.

Trong bối cảnh chi phí bộ nhớ toàn cầu tăng mạnh, đây có thể là lợi thế đặc biệt của Apple. Các hãng Android như Samsung, OPPO và Xiaomi đang phải tăng giá bán lẻ trên diện rộng để bù đắp chi phí linh kiện. Samsung Galaxy S26 Ultra đã tăng giá gần 10% so với thế hệ trước. Xiaomi thậm chí thừa nhận đang bán lỗ một số mẫu máy mới để duy trì thị phần.

Apple không bị ràng buộc bởi những áp lực đó. Công ty tự thiết kế chip riêng với kiến trúc bộ nhớ hợp nhất, giúp tối ưu hóa hiệu suất mà không cần trang bị dung lượng RAM lớn như các đối thủ Android. Biên lợi nhuận gộp của nhà sản xuất iPhone cũng cao hơn đáng kể so với đối thủ, cho phép công ty linh hoạt hơn trong chiến lược giá.

Nếu Apple giữ được giá khởi điểm trong khi giá smartphone Android cao cấp tiếp tục leo thang, thị phần ngành điện thoại sẽ có sự thay đổi đáng kể. Đây là thời điểm thuận lợi để Táo khuyết thuyết phục những người dùng Android vốn từng cho rằng iPhone quá đắt.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

Đây là iPhone bán chạy nhất lịch sử

iPhone 17 là dòng smartphone bán chạy nhất lịch sử Apple trong quý II năm tài khóa 2026, dù doanh số thực tế còn bị hạn chế bởi tình trạng thiếu chip.

18 hôm qua

Bộ nhớ iPhone sắp tăng giá 4 lần

Thành phần linh kiện này có thể chiếm đến 45% chi phí sản xuất iPhone vào năm 2027, tăng mạnh so với khoảng 10% hiện nay.

30/4/2026

Lỗi lạ trên iPhone 17

Nhiều người dùng iPhone 17 và iPhone Air phản ánh máy không thể tự khởi động lại sau khi hết pin dù đã cắm sạc dây, với cách xử lý duy nhất là dùng MagSafe.

29/4/2026

Minh Hoàng

Apple Apple iPhone 18 Android Smartphone Thị phần

    Thất bại lớn của Apple

    Doanh số kém của iPhone Air khiến các đối thủ ngừng phát triển sản phẩm cạnh tranh.

    Claude bị 'bỏ rơi' trong cuộc đua quân sự

    Lầu Năm Góc ký thỏa thuận mật với nhiều công ty công nghệ lớn để sử dụng AI cho mục đích quân sự, trong khi Anthropic vẫn kiên quyết với định hướng riêng.

