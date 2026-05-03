Đòn chí mạng của Apple

Apple có thể giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 Pro, trong khi các hãng Android đang tăng giá smartphone vì chi phí RAM. Điều này có thể giúp Táo khuyết chiếm thêm thị phần.

Chiến lược giữ nguyên giá giúp Apple có lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi các hãng Android đang đau đầu với giá DRAM tăng mạnh, Apple có thể đi một nước cờ chí mạng khi giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 Pro để thu hút người dùng chuyển đổi.

Đó là nhận định của Jeff Pu, nhà phân tích tại GF Securities, trong báo cáo nghiên cứu công bố gần đây. Theo ông, Apple sẽ áp dụng "chiến lược định giá cạnh tranh" cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, ít nhất với phiên bản cấu hình thấp nhất.

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Apple nổi tiếng Ming-Chi Kuo cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông cho biết Apple kỳ vọng các mẫu iPhone mới năm nay sẽ duy trì mức giá như thế hệ trước.

Nếu đúng như vậy, giá khởi điểm iPhone 18 Pro sẽ vẫn ở mức 1.099 USD và iPhone 18 Pro Max ở mức 1.199 USD , giữ nguyên so với thế hệ iPhone 17 Pro hiện tại.

Tuy nhiên, chiến lược này không áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm. Các phiên bản dung lượng cao hơn của iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ tăng giá. Đây là cách Táo khuyết bảo vệ biên lợi nhuận mà không làm mất đi sức hấp dẫn ở các mẫu cấu hình cao hơn.

Trong bối cảnh chi phí bộ nhớ toàn cầu tăng mạnh, đây có thể là lợi thế đặc biệt của Apple. Các hãng Android như Samsung, OPPO và Xiaomi đang phải tăng giá bán lẻ trên diện rộng để bù đắp chi phí linh kiện. Samsung Galaxy S26 Ultra đã tăng giá gần 10% so với thế hệ trước. Xiaomi thậm chí thừa nhận đang bán lỗ một số mẫu máy mới để duy trì thị phần.

Apple không bị ràng buộc bởi những áp lực đó. Công ty tự thiết kế chip riêng với kiến trúc bộ nhớ hợp nhất, giúp tối ưu hóa hiệu suất mà không cần trang bị dung lượng RAM lớn như các đối thủ Android. Biên lợi nhuận gộp của nhà sản xuất iPhone cũng cao hơn đáng kể so với đối thủ, cho phép công ty linh hoạt hơn trong chiến lược giá.

Nếu Apple giữ được giá khởi điểm trong khi giá smartphone Android cao cấp tiếp tục leo thang, thị phần ngành điện thoại sẽ có sự thay đổi đáng kể. Đây là thời điểm thuận lợi để Táo khuyết thuyết phục những người dùng Android vốn từng cho rằng iPhone quá đắt.