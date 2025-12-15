Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ eSports

Tuyển MLBB Việt Nam dừng bước trước á quân thế giới

  • Thứ hai, 15/12/2025 15:27 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Chạm trán đối thủ quá mạnh là Indonesia tại tứ kết sáng 15/12, đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ, dừng chân trước ngưỡng cửa vào Bán kết.

MLBB Việt Nam chỉ giành được một trận thắng trong cuộc đối đầu với đương kim Á quân thế giới.

Sáng 15/12, vòng playoffs nội dung Đồng đội nam bộ môn Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) tại SEA Games 33 chính thức khởi tranh. Ngay tại tứ kết, lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam đụng độ Indonesia - đội tuyển hiện xếp hạng 2 thế giới và là ứng viên nặng ký cho tấm huy chương vàng.

Trước sự chênh lệch lớn về trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, các chàng trai Việt Nam đã thất bại với tỷ số chung cuộc 1 - 3. Kết quả này khiến hành trình của đội tuyển tại đại hội thể thao khu vực năm nay khép lại ở hạng 5 - 6 và không có huy chương.

Dù không thể tiến sâu, màn trình diễn của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay vẫn để lại những dấu ấn tích cực. Điểm sáng lớn nhất là chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước tuyển Thái Lan ở vòng bảng. Đội chủ nhà sau đó cũng "chung số phận" bị loại ở tứ kết khi thua trắng 0 - 3 trước Malaysia.

mobile legends bang bang anh 1

Tuyển MLBB Việt Nam phải dừng bước trước đối thủ quá mạnh. Ảnh: VIRESA.

MLBB chưa bao giờ là thế mạnh của eSports Việt Nam nếu đặt lên bàn cân so sánh với Liên Quân Mobile, cả về quy mô cộng đồng lẫn hệ thống giải đấu. Do đó, việc lọt vào top 6 và có những ván đấu sòng phẳng trước đội tuyển số 2 thế giới được giới chuyên môn đánh giá là nỗ lực đáng ghi nhận.

Với chiến thắng 3 - 1 trước Việt Nam, Indonesia thẳng tiến vào bán kết để đối đầu Philippines, quốc gia đang thống trị môn MLBB thế giới. Cuộc đối đầu này được ví như trận "chung kết sớm" của SEA Games 33, khi đội thắng gần như nắm chắc cơ hội bước lên ngôi vị cao nhất.

Cũng trong ngày hôm nay (15/12), vòng bảng Liên Quân Mobile nội dung Đồng đội nữ đang diễn ra với cơ hội đi tiếp gần như chắc chắn nằm trong tay các cô gái Việt Nam, sau khi lần lượt đánh bại các đội tuyển Lào và Thái Lan - đương kim vô địch Liên Quân Mobile thế giới, trước khi đụng độ Timor-Leste.

PUBG Việt Nam thất bại trên đất Thái

Cùng thời điểm diễn ra SEA Games 33, vòng chung kết hai tựa game PUBG và PUBG Mobile cũng được tổ chức ngay ở Bangkok. 4 đại diện từ Việt Nam đáng tiếc không thể chiến thắng.

4 giờ trước

Tuấn Hưng

mobile legends bang bang SEA Games esport thể thao điện tử sea games 33

    Đọc tiếp

    Dien thoai truot tai xuat hinh anh

    Điện thoại trượt tái xuất

    1 giờ trước 14:21 15/12/2025

    0

    Chiếc điện thoại Android đầu tiên của Ayaneo được liên tưởng đến Sony Ericsson Xperia Play ra mắt năm 2011, với thiết kế như máy chơi game cầm tay.

    Ly do Galaxy S26 Ultra dang cho doi hinh anh

    Lý do Galaxy S26 Ultra đáng chờ đợi

    5 giờ trước 10:59 15/12/2025

    0

    Sau nhiều năm ít đột phá, Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu loạt nâng cấp mới đáng chú ý đi kèm những tính năng độc quyền, hứa hẹn lấy lại sức hút cho dòng flagship này.

    DeepSeek bi to hinh anh

    DeepSeek bị tố

    6 giờ trước 09:16 15/12/2025

    0

    Nguồn tin ẩn danh cho biết các chip Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia đã được buôn lậu vào Trung Quốc. DeepSeek được cho là dùng những con chip này để huấn luyện mô hình AI mới nhất của hãng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý