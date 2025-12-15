Tuyển MLBB Việt Nam dừng bước trước á quân thế giới

Chạm trán đối thủ quá mạnh là Indonesia tại tứ kết sáng 15/12, đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ, dừng chân trước ngưỡng cửa vào Bán kết.

MLBB Việt Nam chỉ giành được một trận thắng trong cuộc đối đầu với đương kim Á quân thế giới.

Sáng 15/12, vòng playoffs nội dung Đồng đội nam bộ môn Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) tại SEA Games 33 chính thức khởi tranh. Ngay tại tứ kết, lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam đụng độ Indonesia - đội tuyển hiện xếp hạng 2 thế giới và là ứng viên nặng ký cho tấm huy chương vàng.

Trước sự chênh lệch lớn về trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, các chàng trai Việt Nam đã thất bại với tỷ số chung cuộc 1 - 3. Kết quả này khiến hành trình của đội tuyển tại đại hội thể thao khu vực năm nay khép lại ở hạng 5 - 6 và không có huy chương.

Dù không thể tiến sâu, màn trình diễn của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay vẫn để lại những dấu ấn tích cực. Điểm sáng lớn nhất là chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước tuyển Thái Lan ở vòng bảng. Đội chủ nhà sau đó cũng "chung số phận" bị loại ở tứ kết khi thua trắng 0 - 3 trước Malaysia.

Tuyển MLBB Việt Nam phải dừng bước trước đối thủ quá mạnh. Ảnh: VIRESA.

MLBB chưa bao giờ là thế mạnh của eSports Việt Nam nếu đặt lên bàn cân so sánh với Liên Quân Mobile, cả về quy mô cộng đồng lẫn hệ thống giải đấu. Do đó, việc lọt vào top 6 và có những ván đấu sòng phẳng trước đội tuyển số 2 thế giới được giới chuyên môn đánh giá là nỗ lực đáng ghi nhận.

Với chiến thắng 3 - 1 trước Việt Nam, Indonesia thẳng tiến vào bán kết để đối đầu Philippines, quốc gia đang thống trị môn MLBB thế giới. Cuộc đối đầu này được ví như trận "chung kết sớm" của SEA Games 33, khi đội thắng gần như nắm chắc cơ hội bước lên ngôi vị cao nhất.

Cũng trong ngày hôm nay (15/12), vòng bảng Liên Quân Mobile nội dung Đồng đội nữ đang diễn ra với cơ hội đi tiếp gần như chắc chắn nằm trong tay các cô gái Việt Nam, sau khi lần lượt đánh bại các đội tuyển Lào và Thái Lan - đương kim vô địch Liên Quân Mobile thế giới, trước khi đụng độ Timor-Leste.