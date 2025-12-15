Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
PUBG Việt Nam thất bại trên đất Thái

  • Thứ hai, 15/12/2025 12:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cùng thời điểm diễn ra SEA Games 33, vòng chung kết hai tựa game PUBG và PUBG Mobile cũng được tổ chức ngay ở Bangkok. 4 đại diện từ Việt Nam đáng tiếc không thể chiến thắng.

The Expendables dừng chân ở top 15 tại PGC 2025. Ảnh: PUBG.

Từ 12-14/12, PGC (PUBG) và PMGC (PUBG Mobile) được diễn ra ở Thái Lan. Việt Nam có 4 đại diện tham giành vé dự giải đấu lớn nhất năm của hai trò chơi bắn súng sinh tồn. Trước đó, The Expendables từng vô địch PGC 2024, thu về giải thưởng 500.000 USD. Tuy nhiên, thành tích này không được tái hiện trên đất Thái vào năm nay.

Ở bộ môn PUBG, TE (The Expendables) và AG (Anyone’s Legend) là hai đội Việt Nam có dự chung kết thế giới. Đương kim vô địch thể hiện phong độ áp đảo ở 3 ngày thi đấu vòng loại. Họ bỏ xa các đối thủ và nhanh chóng lấy vé đến chung kết. Ở phía ngược lại, AL thể hiện phong độ kém thuyết phục dù đội hình toàn hào thủ. Dấu ấn duy nhất của tổ chức này ở PGC 2025 là top 1 ở ván cuối cùng, cách vé vào vòng Last Chance (cơ hội cuối) đúng 1 điểm, dẫn đến bị loại.

Đáng tiếc khi vào chung kết TE xuống phong độ nghiêm trọng. Sau 3 ngày thi đấu, đội chỉ xếp 15/16 đội và nhận về 25.000 USD tiền thưởng. Đội chủ nhà Thái Lan Full Sense lên ngôi vô địch, nhận về 500.000 USD.

PUBG anh 1

D'Xavier của Việt Nam đứng hạng 7 tại PMGC, thu về 120.000 USD. Ảnh: PUBG Mobile.

Ở phía game di động PUBG Mobile, hai đại diện Việt Nam góp mặt là D’Xavier và Team Flash. DX trình diễn bộ mặt sáng nước ở ngày thi đấu đầu tiên, đứng đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phong độ dần trượt dài trong hai ngày còn lại. Ở phía TF, đội không thể hiện được nhiều, thường xuyên góp mặt ở nhóm cuối bảng.

Kết thúc, DX xếp hạng 7 với 120.000 USD tiền thưởng, TF cũng có cho mình 61.000 USD. Đội vô địch PMGC 2025 là Alpha7 đến từ Brazil.

Năm nay, lần đầu mô hình trò chơi PC và mobile được kết hợp tổ chức giải đấu đồng thời, đem lại trải nghiệm eSports mới mẻ cho khán giả. PUBG vốn được phát hành bởi Krafton từ Hàn Quốc. Nhà phát hành này sau đó được mua lại bởi Tencent. Hãng game Trung Quốc giao Lightspeed Studio tạo ra bản di động của PUBG và phát hành toàn cầu.

Trong bối cảnh bản PC dần chững lại về lượng người chơi, PUBG Mobile nổi lên như một trong những game eSports di động thành công nhất, đem lại doanh thu lớn cho nhà phát hành. Đối thủ chính của nó là FreeFire của Garena, vốn được ưa chuộng ở các quốc gia đông dân như Indonesia, Brazil..

PUBG anh 2

Danh mục tài trợ giải game di động hiện nới rộng ra nhiều mảng. Ảnh: Anker.

Mô hình eSports hai game bắn súng nói trên cũng dần trở nên bền vững, khi mở rộng ra toàn cầu, thay vì bị gói gọn ở một số thị trường.

Ngoài giải thưởng hàng triệu USD, nhà phát hành còn kết hợp với các thương hiệu lớn để lan tỏa giải đấu.

Người chơi hay nhất ở PGC và PMGC vừa kết thúc nhận về cho mình một chiếc Porsche Cayenne giá gần 90.000 USD. Danh mục tài trợ giải đấu còn có tên nhiều thương hiệu lớn như phụ kiện sạc Anker, hãng điện thoại Infinix…

Sự phát triển của các game eSports mobile cũng cho thấy tương lai của mảng này, bên cạnh trò chơi PC có bề dày như Liên Minh Huyền Thoại, CS hay DotA. Doanh thu từ trò chơi di động như Vương giả Vinh diệu, PUBG Mobile, FreeFire hiện cao gấp nhiều lần game máy tính. Hệ thống thể thao điện tử của chúng phát triển nhờ lượng người chơi và theo dõi đông đảo.

