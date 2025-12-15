Phát hiện chấn động về nhạc sĩ Beethoven sau 200 năm

Thông qua phân tích lọn tóc, các nhà nghiên cứu đã phát hiện sự không phù hợp giữa DNA của nhạc sĩ thiên tài Beethoven và các hậu duệ dòng phụ hệ hiện đại.

Nhà soạn nhạc Beethoven. Ảnh: Karl Joseph Stieler.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology, thông qua phân tích DNA của nhạc sĩ Beethoven, các nhà nghiên cứu đã có phát hiện bất ngờ về di truyền.

Theo đó, Beethoven còn 5 người họ hàng từ phía nội ở hiện tại. Tuy nhiên, từ 5 lọn tóc, các nhà khoa học cho rằng nhiễm sắc thể Y của Beethoven - nhiễm sắc thể quyết định giới tính của nam giới - lại không khớp với những người họ hàng còn sống của ông.

Việc tìm thấy sự chênh lệch trong nhiễm sắc thể Y chứng tỏ đã xảy ra tình trạng quan hệ cha con không cùng huyết thống.

"Phát hiện này cho thấy một sự kiện ngoại hôn trong dòng phụ hệ của ông, xảy ra giữa thời điểm thụ thai của Hendrik van Beethoven tại Kampenhout, Bỉ vào khoảng năm 1572 và thời điểm thụ thai của Ludwig van Beethoven ở 7 thế hệ sau đó vào năm 1770, tại Bonn, Đức", Tristan Begg, một nhà nhân chủng học sinh học đang làm việc tại Đại học Cambridge cho biết.

Beethoven tên đầy đủ là Ludwig Van Beethoven (1770-1827), nhà soạn nhạc tài ba người Đức. Từ năm 26 tuổi, thính giác của Beethoven bắt đầu suy giảm. Năm 30 tuổi, ông đã bị điếc.

Qua nhiều năm, các nhà khoa học vẫn đoán rằng chứng mất thính lực của Beethoven là do di truyền. Tuy nhiên, với phát hiện bất ngờ trong dòng phụ hệ, giả thuyết này nhiều khả năng không còn chính xác.

Tuy không thể xác định nguyên nhân chính xác gây ra mất thính giác và các vấn đề về đường tiêu hóa của ông, các nhà nghiên cứu vẫn phát hiện ra Beethoven bắt đầu bị mắc viêm gan B ít nhất 3 tháng trước khi qua đời.

Họ nhận định nhiễm trùng viêm gan, yếu tố di truyền và việc uống rượu đã làm bệnh gan của nhạc sĩ thiên tài diễn biến nặng hơn, sau cùng dẫn đến cái chết.

"Chúng tôi không thể nói chắc chắn điều gì đã giết Beethoven, nhưng giờ đây ít nhất có thể xác nhận sự hiện diện của rủi ro di truyền đáng kể, và một bệnh nhiễm trùng vi rút viêm gan B", Giáo sư Johannes Krause thuộc Viện Sinh học Tiến hóa Max Planck giải thích.