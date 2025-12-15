Điều khó tin của game hay nhất 2025

Ngân sách phát triển chưa đến 10 triệu USD, Clair Obscur: Expedition 33 vẫn đạt thành công lớn với 8 giải thưởng tại Game Awards 2025.

Lễ trao giải Game Awards 2025 vừa khép lại, đánh dấu một năm sôi động của ngành công nghiệp trò chơi điện tử và dấu mốc lịch sử mang tên Clair Obscur: Expedition 33.

Tựa game nhập vai này bước vào Game Awards 2025 với kỷ lục 13 đề cử và kết thúc buổi lễ bằng một chiến thắng áp đảo. Trong đó, sản phẩm đến từ studio Sandfall Interactive giành 8 giải, bao gồm giải thưởng danh giá nhất Trò chơi của năm (Game of the Year). Thành tích này là điều chưa từng có trong lịch sử Game Awards.

Chi phí sản xuất chỉ bằng 1/30 của một game bom tấn

Sự thống trị gần như tuyệt đối của Clair Obscur: Expedition 33 đã trở thành điểm nhấn lớn nhất của toàn bộ sự kiện. Tuy nhiên, mọi chuyện còn bất ngờ hơn khi đội ngũ sản xuất tiết lộ kinh phí thực hiện siêu phẩm này.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, đồng sáng lập và CEO của Sandfall Interactive, Guillaume Broche, tiết lộ ngân sách của tựa game chỉ ở mức "dưới 10 triệu USD ".

Đây là một con số khiêm tốn nếu so với những gì mà một tựa game AAA bom tấn hiện nay phải bỏ ra. Có thể lấy ví dụ là Spider-Man 2 của Insomniac có chi phí lên đến 300 triệu USD , hay Call of Duty: Black Ops Cold War với ngân sách 700 triệu USD .

Một cảnh chiến đấu trong Clair Obscur: Expedition 33. Ảnh: Sandfall Interactive.

Theo Kotaku, Clair Obscur: Expedition 33 đã tránh rơi vào viễn cảnh ngân sách phình to bằng cách phát triển thế giới trong game ở một quy mô nhỏ hơn nhiều và từ chối chạy theo xu hướng thế giới mở.

Thế giới mở quá rộng lớn là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới ngân sách khổng lồ, cũng như thời gian hoàn thành kéo dài nhiều năm của các tựa game gần đây.

Theo Broche, đội ngũ Sandfall đã đưa ra một loạt quyết định sáng tạo, cho phép studio tạo ra nhiều nội dung với ít tài nguyên, một đội ngũ nhỏ hơn và ngân sách hợp lý.

Một ví dụ điển hình là những khu vực mở rộng trong game thực chất chỉ là một phần tái tạo bản đồ thu nhỏ, thay vì một không gian thế giới mở hoàn chỉnh.

Điều này cho phép các nhà phát triển và mang đến một vũ trụ mà người chơi vẫn có thể thoải mái khám phá được, mà không cần phải tạo ra một thứ gì đó ở quy mô khổng lồ, nơi mọi chi tiết phải được chăm chút kỹ lưỡng như các trò chơi thế giới mở.

Khu vực mở rộng trong game thực chất chỉ là một phần tái tạo bản đồ thu nhỏ, thay vì một không gian thế giới mở hoàn chỉnh. Ảnh: Sandfall Interactive.

Ngoài ra, việc hợp tác với các đối tác cũng giúp giảm gánh nặng kinh phí. Sandfall là một studio độc lập, nhưng phần lớn kinh phí của Clair Obscur: Expedition 33 lại đến từ nhà phát hành Kepler Interactive, và một số khâu phát triển, bao gồm hoạt ảnh chiến đấu và bản địa hóa đã được thuê ngoài.

Quan trọng hơn, tựa game này có một thời lượng cốt truyện hợp lý. Người chơi có thể hoàn thành game trong khoảng 30 giờ, trong khi hầu hết tựa game nhập vai khác thường kéo dài ít nhất gấp đôi.

Định nghĩa lại game bom tấn

Những sự kết hợp khéo léo này đã giúp Clair Obscur: Expedition 33 vẫn giữ được sự trau chuốt của một tựa game bom tấn AAA danh giá, với con số ngân sách mà nhiều nhà phát hành khác phải mơ ước.

Những con số không hề biết nói dối. Trong khi chi phí phát triển bom tấn đang phình to, tựa game của Sandfall lại chứng minh hoàn toàn có thể tạo ra một siêu phẩm gây tiếng vang với hình thức và cảm nhận ấn tượng mà không cần ngân sách khổng lồ.

“Chúng tôi hiện có công nghệ để tạo ra những tựa game tương tự, mà chỉ với một đội ngũ tương đối nhỏ. Những tựa game như thế này sắp xuất hiện thêm. Chúng tôi may mắn là những người đi đầu”, Broche bày tỏ và hy vọng thành công của Clair Obscur: Expedition 33 sẽ giúp chi phí phát triển game AAA trở lại mức hợp lý hơn.

Thực tế cho thấy thay vì những studio khổng lồ với hàng nghìn nhân sự, những nhà sản xuất độc lập và nhỏ lẻ đang định nghĩa lại cuộc chơi. Astro Bot, tựa game đã giành giải thưởng cao nhất tại Game Awards năm 2024, được thực hiện với khoảng 65 nhà phát triển.

Clair Obscur: Expedition 33 gây tiếng vang với hình thức và cảm nhận ấn tượng mà không cần ngân sách khổng lồ. Ảnh: Sandfall Interactive.

“Bạn không cần phải nhồi nhét vào trò chơi của mình hàng trăm giờ nội dung. Mọi người thích những tựa game đơn giản hơn”, Billy Basso, người đã phát hành tựa game nổi tiếng Animal Well nhận xét.

Vượt ra khỏi khuôn khổ ngành game, sau khi được phát hành vào tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng ủng hộ trên mạng xã hội, mô tả Sandfall là "một ví dụ sáng chói về sự táo bạo và sáng tạo của người Pháp".

Ngoài danh hiệu Trò chơi của năm, Clair Obscur: Expedition 33 còn chiến thắng ở nhiều hạng mục quan trọng khác như Câu chuyện hay nhất, Đạo diễn trò chơi xuất sắc, Thiết kế nghệ thuật xuất sắc, Nhạc phim hay nhất, Game nhập vai hay nhất, Trò chơi độc lập hay nhất, Game indie đầu tay xuất sắc và Diễn xuất xuất sắc dành cho Jennifer English.

Bên cạnh Clair Obscur, một số giải thưởng khác được trao cho những cái tên quen thuộc như Donkey Kong Bananza, Hades 2 và ARC Raiders, tạo nên bức tranh đa dạng về xu hướng và chất lượng của ngành game trong năm qua.