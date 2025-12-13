Thế khó của TCL

Ngành hiển thị đang đứng trước trạng thái nhiều biến động, nhiễu loạn cao. Với vai trò người đi đầu, TCL phải đưa ra quyết định để giành chiến thắng trong cuộc đua.

TCL đang đứng trước bối cảnh đầy thử thách. Ảnh: QQ News.

Trong những năm gần đây, sự biến động của chu kỳ tấm nền, cộng thêm sự lưỡng lự giữa các lộ trình công nghệ, đã khiến ngành hiển thị rơi vào trạng thái “nhiễu loạn cao”. Trong bối cảnh đó, việc chọn hướng đi trở thành vấn đề sống còn, chứ không còn theo số đông hay xu thế chung.

TCL, tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, đang phải phản ứng trước chu kỳ. Trong một thị trường khó dự đoán được tương lai, các nhà đầu tư trông chờ vào quyết định của công ty liệu có đủ dũng khí để tự mở lối đi riêng.

Lựa chọn an toàn

Trong 5 năm qua, chu kỳ ngành tấm nền nhìn chung đi xuống. Các nhà sản xuất Hàn Quốc đẩy nhanh quá trình chuyển từ LCD sang OLED, khiến xu hướng toàn ngành lại một lần nữa chuyển hướng mạnh. Trong bối cảnh đó, các hướng đi chủ đạo của ngành dần phân kỳ, việc đưa ra lựa chọn đúng đắn lại trở nên quan trọng, theo QQ News.

Những lựa chọn của TCL gần đây thể hiện tính ổn định, nỗ lực và cả mạo hiểm. Công ty tiếp quản công suất dây chuyền sản xuất thế hệ 8.5 của LGD tại Quảng Châu. Quyết định này được xem là sống cho hiện tại trước khi đón đầu tương lai.

Lý do khiến LCD lâu nay không có lợi nhuận là vì công suất sản xuất dư thừa quá lớn. Ngoài các dòng smartphone flagship chuyển sang OLED, với lợi thế chi phí và hiệu năng, LCD sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường phổ thông ở phân khúc kích thước lớn.

LCD vẫn được sử dụng rộng rãi trên thiết bị lớn. Ảnh: TCL.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang thận trọng trong việc mở rộng sản xuất tấm nền LCD vì sự bất định hiện tại của ngành. Các chuyên gia khuyên không nên đầu tư vào dây chuyền mới, chỉ cần đợi kích thước TV tiếp tục tăng và nhu cầu hạ nguồn vẫn ổn định, thì thị trường sẽ tự nhiên hấp thụ bớt lượng công suất dư thừa.

Do đó, lựa chọn bám vào LCD sẽ mang tới sự an toàn khi chỉ cần điều chỉnh sản lượng tuỳ theo nhu cầu. Photon Planet cho biết nhu cầu ngành này vẫn còn ít nhất trong vòng 2-3 năm tới.

Mặt khác, với sự trỗi dậy nhanh chóng của OLED, TCL đang tập trung vào Mini LED, công nghệ dựa trên các kỹ thuật như tăng cường khả năng làm mờ cục bộ (local dimming), giúp chất lượng tương phản tiệm cận màn hình tự phát sáng như OLED.

Đây từng được xem là công nghệ chuyển tiếp, như một cách để kéo dài vòng đời của LCD. Nhờ vậy, lợi thế áp đảo của OLED trên thị trường TV cao cấp đã không còn tuyệt đối. Ngay cả Samsung, vốn là hãng cược mạnh nhất vào OLED, cũng đã trở lại với Mini LED trong phân khúc TV cao cấp.

Ván cược của ông lớn màn hình

Các nhà sản xuất liên tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, đưa công nghệ LCD lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, Mini LED cũng có nhiều hạn chế như tiêu thụ điện cao, khó áp dụng cho thiết bị di động, từ đó giới hạn hiệu quả và phạm vi ứng dụng.

Đối với TCL, chỉ dựa vào Mini LED và màn hình kích thước lớn có lẽ không đủ để duy trì lợi thế cạnh tranh. Hãng đang đánh một ván cược khi đầu tư vào OLED in (printed OLED), một công nghệ chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng được đánh giá có tiềm năng lớn hơn.

Hướng đi của công ty cũng khác biệt so với đối thủ. TCL đã thực hiện dự án đầu tư chung với chính quyền Quảng Châu, với tổng vốn khoảng 29,5 tỷ NDT, để khởi công dây chuyền sản xuất OLED in thế hệ 8.6. Khi hoàn thành, đây sẽ là dây chuyền sản xuất hàng loạt OLED in quy mô lớn đầu tiên trên thế giới.

Công nghệ in phun OLED sẽ giúp giảm chi phí. Ảnh: TCL.

Về lý thuyết, so với phương pháp bốc hơi truyền thống (vapor deposition), công nghệ in có lợi thế về hiệu suất sử dụng vật liệu và cấu trúc chi phí, đồng thời phù hợp hơn với kích thước vừa và lớn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc biến lý thuyết thành thực tiễn.

Theo chia sẻ từ một người trong ngành, một điểm ảnh OLED về bản chất là một cấu trúc gồm nhiều lớp chồng lên nhau. Tuy nhiên, công nghệ in OLED gặp nhiều thách thức kỹ thuật từ độ chính xác lớp màng, vấn đề phá hủy các lớp trước khi in lớp kế tiếp, đến chất lượng ổn định, mật độ điểm ảnh (PPI), tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn.

Nếu thất bại, TCL có thể bị tụt lại. Ngược lại, hãng sẽ có cơ hội vượt lên, nhưng ưu thế không đảm bảo rõ ràng, vì ngay cả kỹ thuật OLED chuẩn cũng đã được những tên tuổi lớn tại Nhật, Hàn chi phối.

Trong một ngành cực kỳ nặng vốn, biến động nhanh và không có chuẩn mực rõ ràng như hiển thị, TCL đang là minh chứng cho sự can đảm và tính chiến lược. Dù không chắc chắn, họ đang cố tạo ra một lối đi riêng, thay vì chỉ chạy theo đám đông hoặc xu thế chung.