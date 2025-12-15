Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam tiến bộ, nhưng chưa đủ

  • Thứ hai, 15/12/2025 20:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Truyền thông Thái Lan thừa nhận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra trận chung kết nghẹt thở tại SEA Games 33 tối 15/12. Tuy nhiên, kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực giúp đội chủ nhà giành chiến thắng sau 5 hiệp căng thẳng.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua sát nút trước Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Theo các tờ báo lớn của Thái Lan như Bangkok Post, The Nation, ThairathMatichon, trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 là một trong những trận đấu khó khăn nhất của đội chủ nhà trong nhiều năm trở lại đây. Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và giành chiến thắng 25-19 ở hiệp 1, buộc Thái Lan rơi vào thế bị động hiếm thấy tại một trận chung kết khu vực.

Tuy nhiên, Thairath nhận định bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp 2. Thái Lan nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, cải thiện khả năng phòng ngự và khâu đỡ bước một. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra cách biệt lớn và khép lại hiệp đấu với tỷ số 25-13. Có thời điểm, khoảng cách lên tới 22-9, phản ánh sự lấn lướt của Thái Lan.

Sang hiệp 3, theo đánh giá của Bangkok Post, Thái Lan không cần tăng tốc quá mạnh nhưng vẫn duy trì được sự ổn định. Lối chơi chắc chắn, hạn chế sai sót giúp đội chủ nhà tiếp tục giành chiến thắng 25-18 và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đến tấm HCV.

Dù vậy, The Nation dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam ở hiệp 4. Trần Thị Thanh Thúy được xem là nhân tố nổi bật khi ghi điểm quyết định, giúp Việt Nam thắng sát nút 25-23 và kéo trận đấu vào hiệp cuối.

Ở hiệp quyết định, Matichon cho rằng kinh nghiệm thi đấu các trận chung kết SEA Games là yếu tố mang tính quyết định. Thái Lan không vượt trội hoàn toàn, nhưng chắt chiu tốt từng điểm số quan trọng để giành chiến thắng 25-23, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV.

Báo chí Thái Lan kết luận, tuyển Việt Nam đã tiến rất gần tới ngôi vương và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, trong những thời khắc then chốt, bản lĩnh của Thái Lan vẫn tạo ra khác biệt.

Đội tuyển bóng chuyền nữ bật khóc sau khi thua Thái Lan ở chung kết Dù đã rất nỗ lực, các cô gái của bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể có được HCV SEA Games 33.

Hà Trang

