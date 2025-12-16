Thái Lan rút đội Liên Quân Mobile khỏi SEA Games 33

Thái Lan xác nhận họ sẽ rút đội nữ Liên Quân Mobile (AOV) khỏi SEA Games ngay trên sân nhà sau bê bối đánh hộ bị phát giác.

Thành viên đội nữ Liên Quân Mobile Thái Lan. Ảnh: ROV.

Thông qua phát sóng trực tiếp trên Facebook cá nhân, ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, cho biết đơn vị này đã quyết định rút đội nữ ở bộ môn Liên Quân Mobile khỏi SEA Games 33. Theo lịch họ vẫn còn trận chung kết nhánh thua vào sáng nay. Vị này đồng thời cũng là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á.

"Tôi xin thông báo rằng Thái Lan sẽ rút đội tuyển nữ bộ môn AOV (Liên Quân Mobile) ra khỏi kỳ SEA Games 33 mà Thái Lan là nước chủ nhà. Chúng tôi tôn trọng mọi quy tắc, tình hữu nghị và tinh thần thể thao. Những điều đã xảy ra, có lẽ đã vượt quá trách nhiệm của tổ chức vì đây là một vấn đề lớn.

Nhưng với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục như thế này", ông Santi Lothong nói.

Bê bối gian lận ở Liên Quân Mobile đang gây chấn động cộng đồng thể thao, eSports Thái Lan. Người hâm mộ nước chủ nhà gọi đây là hành vi làm ô uế danh dự quốc gia ở sự kiện thể thao cấp khu vực. "Cảm ơn các vận động viên đội tuyển quốc gia Lào đã bước lên sân khấu để giữ thể diện cho Thái Lan", ông Santi Lothong phát biểu.

Chỉ 2 giờ trước đó, Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan xác nhận vận động viên Naphat Warasin, biệt danh Tokyogurl, bị loại khỏi SEA Games 33. Quyết định được đưa ra sau khi người chơi này vi phạm nghiêm trọng quy định kỹ thuật trong quá trình thi đấu. Cụ thể, cô bị xác định sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu diễn ra ngày 15/12.

Trong ngày, Thái Lan có 3 trận ở vòng loại. Họ thắng Timo Leste và Lào 2:0 nhưng thua Việt Nam 0:2. Sau đó, đội tiếp tục thua Việt Nam 0:3 ở chung kết nhánh thắng. Tuy nhiên với quyết định của Liên đoàn, đội sẽ bị rút khỏi SEA Games 33, nghiễm nhiên với việc Việt Nam tái đấu Lào tại chung kết. Như vậy, chỉ còn 3 nước tham dự bộ môn này.

Ngoài nội dung nữ, Liên quân Mobile đồng đội nam cũng sẽ diễn ra tại SEA Games 33. Việt Nam và Thái Lan là hai ứng cử viên cho Huy chương Vàng.