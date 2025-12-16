Từ cú sốc cháu bị đuổi học đến giải vô địch trí nhớ thế giới

Xuất phát từ một biến cố gia đình, bà Đàm Thảo Minh (U70) bất ngờ bước vào lĩnh vực rèn luyện trí nhớ và gặt hái nhiều giải thưởng tại sàn đấu thế giới vừa được tổ chức ở TP.HCM.

Tối 14/12, Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới lần thứ 34 (World Memory Championship - WMC) do Việt Nam đăng cai chính thức khép lại sau 3 ngày khởi tranh. Tại buổi trao giải, hình ảnh bà Đàm Thảo Minh (U70) - một trong hai thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi - liên tục đứng trên bục nhận giải thu hút sự chú ý của nhiều thí sinh trẻ trong khán phòng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Thảo Minh bày tỏ niềm vui trước loạt giải thưởng vừa đạt được, đồng thời bồi hồi nhìn lại quá trình đã qua. Thí sinh U70 cho biết thành tích học tập chưa cao của cháu là động lực chính của bà.

Theo lời kể, ngày nhận tin cháu bị nhà trường buộc thôi học, bà gần như lặng người. Không phải vì xấu hổ, mà vì cảm giác bất lực khi chứng kiến một đứa trẻ bị gắn nhãn "học kém" quá sớm.

Bà Thảo Minh trong buổi trao giải WMC tối 14/12 tại TP.HCM.

Từ mong muốn giúp cháu cải thiện việc học, thí sinh lớn tuổi bắt đầu tìm hiểu các phương pháp rèn luyện trí nhớ. Những kỹ thuật ghi nhớ bằng hình ảnh, liên tưởng hay hệ thống hóa thông tin ban đầu không hề dễ tiếp cận, nhất là khi tuổi tác khiến tốc độ tiếp thu chậm hơn. Tuy vậy, quá trình luyện tập đều đặn đã mang lại những thay đổi rõ rệt, không chỉ với người cháu mà cả với chính bà.

"Nhiều người hay nói 'già thì đãng trí', trong quá trình giúp cháu, tôi cũng muốn chứng minh điều ngược lại. Càng đào sâu bộ môn này, tôi càng thấy hấp dẫn và bất ngờ vì mình càng minh mẫn. Tôi bắt đầu luyện tập 1-2 tiếng mỗi ngày, từ ghi nhớ dãy số dài đến vẽ sơ đồ tư duy. Tôi rất vui vì nhận được giải thưởng sau một năm nỗ lực luyện tập", bà Thảo Minh nói.

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi với tổng cộng 14 nội dung thi đấu, bao gồm 10 nội dung thuộc bộ môn Siêu trí nhớ, 3 nội dung Sơ đồ tư duy và 1 nội dung Đọc nhanh, bà Thảo Minh nhận được 10/14 nội dung.

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngôi vị vô địch chung cuộc thuộc về đội tuyển Mông Cổ. Đội tuyển Australia giành hạng nhì, trong khi Trung Quốc xếp ở vị trí thứ ba. Đội tuyển Việt Nam đứng hạng tư chung cuộc và đội tuyển Algeria hoàn tất top 5 của giải đấu.

Bà Thảo Minh trên bục nhận giải hạng mục dành cho người cao tuổi. Ảnh: Hita.

Ở nội dung cá nhân, đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam thi đấu tự tin và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận với 1 Huy chương Vàng do tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh giành được, cùng 11 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng, góp phần khẳng định sự tiến bộ rõ nét của thể thao trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

WMC lần thứ 34 cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới. Ông Jerome Hoarau, Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Pháp, cho biết Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới không đơn thuần là nơi các cá nhân cạnh tranh để tìm ra người giỏi nhất, mà còn là một cộng đồng gắn kết.

"Đây là cuộc gặp gỡ của những con người có chung đam mê, chung giá trị và sự trân trọng dành cho trí tuệ", ông nói.