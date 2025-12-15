Tiểu thư TQ trả giá vì dao kéo 37 lần để giống hệt Phạm Băng Băng

He Chengxi chi khoảng 1 triệu USD để phẫu thuật thẩm mỹ giống Phạm Băng Băng, nhưng cuộc đời cô rẽ sang hướng khác khi danh tiếng của ngôi sao này sụp đổ.

He Chengxi sau khi phẫu thuật 37 lần để có khuôn mặt giống Phạm Băng Băng. Ảnh: Zhuanlan.

He Chengxi (31 tuổi) xuất thân từ gia đình giàu có ở Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc. Theo Sina, trong giai đoạn 2008-2016, cô trải qua 37 lần dao kéo, chủ yếu trên gương mặt, với tổng chi phí lên tới 8 triệu nhân dân tệ (hơn 1,1 triệu USD ).

"Tôi muốn trở thành cô ấy", He Chengxi nói, chỉ vào bức ảnh Phạm Băng Băng thời thiếu niên. Cô cho biết không hài lòng với ngoại hình "bình thường" của mình.

Ban đầu, cha mẹ He phản đối quyết liệt. Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết theo đuổi và từng dọa tự tử nếu bị ngăn cản. Riêng mí mắt, cô phẫu thuật 3 lần và yêu cầu bác sĩ chỉnh sửa sao cho giống Phạm Băng Băng nhất có thể.

Phạm Băng Băng (nay 44 tuổi) từng là một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất Trung Quốc và nổi tiếng quốc tế nhờ ngoại hình được ca ngợi là "hoàn hảo".

Năm 2016, nhờ gương mặt giống Phạm Băng Băng, He Chengxi bất ngờ nổi tiếng sau khi tham gia một cuộc thi âm nhạc trên toàn quốc. Cô được gọi là "Phạm Băng Băng phiên bản nhí" và bắt đầu nhận các vai phụ nhỏ trong phim điện ảnh và truyền hình.

He Chengxi vẫn kiên quyết phẫu thuật dù bị gia đình ngăn cản. Ảnh: Baidu.

Trong thời gian này, He hẹn hò với Yu Xiaoquan - bác sĩ thẩm mỹ từng trực tiếp phẫu thuật cho cô. Yu cũng thực hiện nhiều ca phẫu thuật để trông giống Lý Thần, bạn trai khi đó của Phạm Băng Băng.

He Chengxi và Yu Xiaoquan thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thương mại trên khắp Trung Quốc với hình ảnh "bản sao" của cặp sao nổi tiếng. Yu sau đó mở phòng khám thẩm mỹ riêng, sử dụng khẩu hiệu: "Biến người bình thường thành người nổi tiếng".

Hai người kết hôn năm 2017 và có một con trai cùng năm. Tuy nhiên, đến năm 2018, He tiết lộ trên mạng xã hội rằng chồng cô ngoại tình với một người đàn ông. Cặp đôi ly hôn và Yu được trao quyền nuôi con.

Cũng trong năm 2018, Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế, bị yêu cầu nộp khoảng 884 triệu nhân dân tệ (hơn 125 triệu USD ) tiền thuế và tiền phạt, đồng thời bị cấm hoạt động nghệ thuật trong nước.

Sau sự việc này, He Chengxi trở thành mục tiêu chế giễu của cộng đồng mạng, các lời mời đóng phim cũng dần biến mất.

Những năm gần đây, cô chuyển hướng làm blogger thời trang và livestream, hiện có khoảng 330.000 người theo dõi. Sau khi tiếp tục phẫu thuật để trông bớt giống Phạm Băng Băng, cô xuất hiện trở lại trong một số phim truyền hình với vai phụ nhỏ.

"Tôi là chính tôi", cô nói trong một video đăng năm ngoái, đồng thời chia sẻ: "Một nguyên tắc sống của tôi là không làm hài lòng người khác".

He Chengxi và Yu Xiaoquan từng hạnh phúc cho đến khi cô phát hiện chồng mình ngoại tình với đàn ông. Ảnh: Baidu.

Câu chuyện của He Chengxi thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. "Tôi nghĩ cô ấy đẹp, dù bây giờ không còn giống Phạm Băng Băng", một người viết. "Cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, tôi cũng sẽ làm để đẹp hơn", người khác bình luận.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: "Khi một người cố gắng bắt chước người khác đến cùng, họ đã đánh mất một điều rất quý giá: chính bản thân mình. Hy vọng câu chuyện của He Chengxi nhắc chúng ta rằng ai cũng xứng đáng được tôn trọng và trân trọng".

Trong khi đó, Phạm Băng Băng hiện vẫn bị "cấm sóng" tại Trung Quốc và đang phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Tháng 11, truyền thông đại lục gần như im lặng khi cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Mã (Đài Loan).