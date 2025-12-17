Sắc vóc 'nữ thần' bóng chuyền bãi biển Singapore có nhiều fan Việt

|
Hôm 12/12 tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam ra quân đầy ấn tượng khi giành chiến thắng trước Singapore ở cả hai lượt trận với các tỷ số 21-15, 21-7 và 21-10, 21-8, khẳng định sự vượt trội về chuyên môn. Dù không thể tạo nên bất ngờ về mặt kết quả, đội tuyển Singapore vẫn để lại dấu ấn riêng với VĐV Eliza Chong.
|
Ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên, nữ VĐV sinh năm 1998 đã thu hút ánh nhìn bởi sự tự tin, phong thái thi đấu tươi tắn và nụ cười cuốn hút. Trên mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc của Eliza Chong nhanh chóng được chia sẻ, kèm theo những bình luận khen ngợi từ người hâm mộ Việt Nam.
|
Eliza Chong cao 1,63 m, là gương mặt quen thuộc của đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia Singapore. Nữ VĐV sinh năm 1998 từng tạo dấu ấn khi khoác áo tuyển quốc gia tham dự Giải vô địch bóng chuyền bãi biển Đông Nam Á năm 2017. Đặc biệt, lần tranh tài tại AVC Women’s Beach Tour - Cần Thơ Open 2017 đã giúp hình ảnh của Eliza Chong đến gần hơn với khán giả Việt Nam.
|
Năm 2019, ngay trước thềm SEA Games 30, cô gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Chia sẻ về giai đoạn khó khăn này, nữ VĐV cho biết đã phải nỗ lực không ngừng từ đầu năm đến tháng 10 để kịp trở lại thi đấu. "Đó là quãng thời gian rất thử thách, nhưng tôi và đồng đội đã sẵn sàng khi bước vào SEA Games", cô nói.
|
Những lần xuất hiện tại SEA Games sau đó càng giúp hình ảnh của cô trở nên quen thuộc hơn với người hâm mộ Đông Nam Á. Ngoài bóng chuyền, Eliza Chong có niềm yêu thích đặc biệt với golf.
|
Sở hữu thân hình săn chắc, gương mặt ưa nhìn và phong thái khỏe khoắn, Eliza Chong được người hâm mộ đặt biệt danh là "thiên thần bóng chuyền bãi biển". Cô còn gây thiện cảm bởi phong cách thời trang năng động, hiện đại và cá tính.
|
Trên trang Instagram cá nhân với gần 98.000 người theo dõi, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như du lịch, gặp gỡ bạn bè. Nhờ hình ảnh tích cực và lối sống lành mạnh, nữ VĐV Singapore cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác quảng cáo từ nhiều thương hiệu nổi tiếng.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.