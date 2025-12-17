Sắc vóc 'nữ thần' bóng chuyền bãi biển Singapore có nhiều fan Việt

Năm 2019, ngay trước thềm SEA Games 30, cô gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Chia sẻ về giai đoạn khó khăn này, nữ VĐV cho biết đã phải nỗ lực không ngừng từ đầu năm đến tháng 10 để kịp trở lại thi đấu. "Đó là quãng thời gian rất thử thách, nhưng tôi và đồng đội đã sẵn sàng khi bước vào SEA Games", cô nói.