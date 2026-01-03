Cặp đôi trượt băng 'đũa lệch' ở Trung Quốc gây phẫn nộ

Sự chênh lệch lớn về ngoại hình và độ tuổi của một cặp trượt băng nghệ thuật tại Trung Quốc đã làm dấy lên những cuộc thảo luận gay gắt về vấn đề an toàn và đạo đức trong thể thao.

Li Xinze (9 tuổi) trượt băng với Li Mingda (16 tuổi) tạo ra sự tương phản thị giác đầy tranh cãi trên sân băng. Ảnh: Bilibili.

Đầu tháng 1, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền nhiều hình ảnh từ một giải đấu trượt băng nghệ thuật trẻ trong nước. Tâm điểm của sự chú ý là cặp đôi vận động viên bộ môn trượt băng nghệ thuật, trong đó nam là một thiếu niên khoảng 16 tuổi với chiều cao vượt trội, trong khi bạn diễn nữ chỉ là một cô bé 9 tuổi với thân hình nhỏ nhắn.

Theo SCMP, bộ đôi được nhắc đến là Li Xinze (9 tuổi), và Li Mingda (16 tuổi). Cả hai tham gia thi đấu ở hạng mục cặp đấu chuyên nghiệp tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật quốc gia Trung Quốc vào tuần trước.

Trong bức ảnh, Li Xinze hầu như không chạm tới ngực của đồng đội, dù tầm vóc nhỏ bé của Li là lợi thế cho cặp đôi khi thực hiện các động tác khó trên băng.

Sự chênh lệch hình thể rõ rệt đến mức khi thực hiện các động tác nâng (lifts) hoặc quăng (throws), bé gái trông không khác gì một "món đồ chơi" trong tay bạn diễn nam. Hình ảnh này ngay lập tức vấp phải những phản ứng trái chiều từ phía khán giả và các chuyên gia thể thao. Hơn 7 triệu lượt xem trên nền tảng X, trong đó có khoảng 20.000 bình luận cho rằng sự đối nghịch về chiều cao của cặp đôi gây "khó chịu" và "bất thường".

Một người dùng hỏi "một đứa trẻ 9 tuổi thậm chí còn được phép thi đấu sao?".

Khoảng cách về ngoại hình và tuổi tác đáng kể của cặp VĐV trẻ đã gây ra cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Còn trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, người hâm mộ chỉ trích huấn luyện viên Zhang Tianci, một cựu vận động viên trượt băng đôi, hiện đứng đầu đội tuyển tỉnh Hà Bắc. Trong quá khứ, người này từng bị phản ứng về cách sắp xếp các vận động viên thi đấu.

Theo SCMP, việc phân chia cặp thi đấu như vậy phần lớn được coi là "không lành mạnh" và phản tác dụng, vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tâm lý của vận động viên nữ.

Các chuyên gia y tế cảnh báo cơ thể của một đứa trẻ 9 tuổi chưa phát triển hoàn thiện về hệ xương và dây chằng. Việc thực hiện các cú tiếp đất từ độ cao lớn hoặc các cú quăng mạnh mẽ bởi một vận động viên nam đang ở độ tuổi sung sức có thể dẫn đến những chấn thương mạn tính, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất của bé gái.

Trường hợp của Li không phải là cặp "đũa lệch" đầu tiên từng được ghi nhận. Một cặp khác từ cùng một đội ngũ huấn luyện viên là Sun Youmei (13 tuổi) và Wang Zhiyu được cho là có khoảng cách tuổi tác gần 8 năm.

Họ kết thúc ở vị trí thứ tư trong giải vô địch với 170,23 điểm. Cho đến năm ngoái, Sun (13 tuổi) đã trượt băng với Li Zeen trong hơn 3 năm mặc dù chênh lệch tuổi tác khoảng 13 tuổi. Cặp đôi trước đây đã gây ra tranh cãi rộng rãi khi thực hiện động tác nâng xoắn (quintuple Jump). Đây là kỹ thuật 5 vòng quay được coi là quá rủi ro đối với một cô gái trẻ như vậy.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm thế hệ kế cận cho bộ môn trượt băng nghệ thuật sau những thành công vang dội tại Olympic Bắc Kinh 2022.

Trung Quốc một lần nữa phải dựa vào cặp đôi kỳ cựu Sui Wengjing (30 tuổi), và Hang Cong (33 tuổi) để đại diện cho đất nước tại Thế vận hội Mùa đông vào tháng tới.