Những con giáp cần cẩn trọng trong năm Bính Ngọ 2026

Năm Bính Ngọ là năm nhiều vận động và biến đổi, gần như không con giáp nào tránh khỏi thăng trầm, nhưng một số tuổi cần đặc biệt thận trọng về công việc, tài chính và cảm xúc.

Những con giáp cần chú trọng trong năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Times of India.

Khác với Tết Dương lịch vào ngày 1/1, ngày Tết Nguyên đán được tính theo âm lịch và thay đổi mỗi năm. Theo đó, ngày 17/2/2026 sẽ đánh dấu sự bắt đầu của năm Bính Ngọ và kết thúc vào ngày 5/2/2027.

Theo trang Hola!, chủ đề tổng thể của năm 2026 là sự vận động, thay đổi và thử thách. Mọi người đều trải qua những thăng trầm theo chu kỳ, và không ai hoàn toàn tránh khỏi một năm đầy thách thức. Lời khuyên đưa ra là hãy giữ vững tâm thế, hành động với ý niệm tốt và di chuyển cẩn trọng.

Dưới đây là những con giáp cần chú trọng trong năm Bính Ngọ:

Ngọ (Ngựa): Những người sinh năm Ngọ có thể gặp vận may yếu hơn một chút do sự thay đổi của các dòng năng lượng thiên thể. Có thể gặp rắc rối, tranh chấp hoặc xung đột (năm tuổi). Hãy thận trọng với trái tim, cảm xúc và sự nghiệp của bạn. Đừng vội vàng làm bất cứ điều gì. Cố gắng đừng để bị cuốn vào áp lực và hãy nhớ rằng cuộc sống luôn có lúc thăng lúc trầm.

Tý (Chuột): Nhiều biến động và năng lượng thiếu ổn định. Cần thực tế trong tài chính, tránh hành động bốc đồng trong công việc, tình cảm và đầu tư. Ngoài ra, người tuổi Tý hãy chú ý duy trì các công việc thiện nguyện.

Sửu (Trâu): Năm Bính Ngọ vừa mang đến cơ hội tốt nhưng cũng có những giai đoạn bất ổn, đặc biệt trong quan hệ xã hội, với người tuổi Sửu. Cẩn trọng với người có ý đồ xấu, quản lý các mối quan hệ khéo léo. Tránh tham lam, suy nghĩ quá mức hay đầu tư liều lĩnh. Cẩn thận khi bắt đầu một mối quan hệ không tốt với người mà bạn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ. Hãy tìm kiếm sự an toàn trong năm nay.

Mão (Mèo): Tương tự tuổi Sửu, người tuổi Mão vẫn có những vận may trong năm 2026. Tuy vậy, cuộc sống có thể trở nên khó đoán, các kế hoạch bị gián đoạn và nhiều thăng trầm. Hãy bắt đầu tập thể dục để giúp quản lý căng thẳng. Có thể có thách thức trong sự nghiệp và tài chính, nhưng cố gắng đừng quá xúc động. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, lạc quan và thận trọng. Các mối quan hệ xã hội vẫn bền chặt, vì vậy hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè nếu bạn cần giải tỏa cảm xúc. Về tình cảm, đây sẽ là một năm tốt với hạnh phúc hôn nhân gia tăng.

Thìn (Rồng): Tuổi Thìn không có vận may quá tốt cũng không quá xấu. Hãy thận trọng trong sự nghiệp và tìm kiếm sự ổn định. Tập trung vào công việc, đừng tham lam và nỗ lực thấu hiểu các mối quan hệ. Đây có thể không phải là năm tốt nhất để tìm kiếm tình yêu, nhưng hãy sống cho hiện tại và luôn tử tế.

Thân (Khỉ): Không có thách thức hay cơ hội lớn nào trong sự nghiệp, mọi thứ sẽ duy trì ở mức ổn định. Cố gắng đừng chi li, nhỏ mọn, hãy học hỏi và trưởng thành qua trải nghiệm. Bạn sẽ cần làm việc chăm chỉ hơn nếu muốn tăng thu nhập tài chính. Có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm tình yêu trong nửa đầu năm, nhưng những cơ hội tốt hơn sẽ xuất hiện vào nửa cuối năm. Hãy nỗ lực để tăng thêm sức hút cá nhân.