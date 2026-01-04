Thần số học dự đoán tháng may mắn của năm 2026

Dựa trên thần số học, năm 2026 - năm Thế giới số 1 - mang đến những thời điểm thuận lợi khác nhau cho từng con số chủ đạo, khi vận may và cơ hội dễ dàng mở ra hơn.

Trong thần số học, năm 2026 được xem là năm Thế giới số 1. Điều này cho thấy một sự tái khởi động mang tính toàn cầu, đồng thời là giai đoạn phù hợp để gieo hạt khởi đầu, đứng ra lãnh đạo và bắt đầu một chu kỳ 9 năm hoàn toàn mới.

Dù cả năm mang năng lượng của ý thức “I AM” (Tôi là), mỗi con số chủ đạo (Life Path Number) vẫn có những khoảng thời gian cụ thể khi tần số rung động cá nhân của nó trùng khớp hoàn hảo với đồng hồ vũ trụ.

Ý nghĩa của sự đồng bộ này nằm ở chỗ thời điểm sẽ khuếch đại kết quả. Khi nhịp điệu của số chủ đạo hay con số đường đời trùng khớp với tiến trình của năm Thế giới, mọi việc trở nên nhẹ nhàng và ít tốn sức hơn.

Khi đó, việc đưa ra quyết định trở nên dễ dàng, cơ hội mở ra ít cản trở hơn và mục tiêu của bạn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi tháng mang năng lượng thuận lợi trong năm 2026 đều cho bạn cơ hội làm việc trong trạng thái thuận dòng thay vì phải gồng mình thúc ép, từ đó phát triển tối đa trong năm 2026, theo The Times Of India.

Nếu bạn chưa biết con số chủ đạo của mình, hãy cộng tất cả các chữ số trong ngày sinh (ngày + tháng + năm), sau đó rút gọn về một chữ số duy nhất.

Mỗi con số chủ đạo có thời điểm may mắn khác nhau trong năm 2026. Ảnh: Canva.

Dưới đây là những tháng thuận lợi nhất trong năm 2026 dành cho từng con số chủ đạo.

Số chủ đạo 1 - Người Tiên phong

Tháng thuận lợi: Tháng 1 và tháng 10

Mang số chủ đạo 1 trong năm Thế giới số 1, năm 2026 thực sự là năm sức mạnh kép của bạn. Bạn chính là người khởi động thời kỳ mới. Tháng 1 mang đến nền tảng, mọi dự án bạn bắt đầu trong thời gian này đều có cơ hội tiếp tục trong 10 năm tiếp theo. Tháng 10 mang lại nguồn năng lượng bứt phá lần hai, là thời điểm lý tưởng để thay đổi sự nghiệp hoặc đảm nhận một vai trò lãnh đạo nổi bật, nơi bạn sẽ được chú ý.

Số chủ đạo 2 - Nhà Ngoại giao

Tháng thuận lợi: Tháng 2 và tháng 11

Với người mang số chủ đạo 2, năng lượng của năm 2026 có thể hơi quá mạnh. Tuy nhiên, tháng 2 đóng vai trò như một điểm kết nối, cho bạn cơ hội xây dựng những mối hợp tác bền vững hỗ trợ cho tham vọng của mình. Tháng 11 được xem là tháng tri kỷ, khi nhận thức cảm xúc đạt đỉnh cao, rất phù hợp để đưa ra những cam kết sâu sắc, kết hôn hoặc giải quyết các mâu thuẫn gia đình cũ.

Số chủ đạo 3 - Người Sáng tạo

Tháng thuận lợi: Tháng 3 và tháng 12

Những người có số chủ đạo 3 hoàn toàn sẵn sàng hòa nhịp với năng lượng khởi đầu mới của năm 2026. Tháng 3 là giai đoạn bạn được nhìn thấy rõ ràng nhất, nếu bạn là nghệ sĩ, nhà văn hay người biểu diễn, tiếng nói của bạn cuối cùng cũng được thế giới lắng nghe. Tháng 12 khép lại năm một cách ấn tượng, mang đến sự ghi nhận xã hội và có thể là một bước đột phá sáng tạo ảnh hưởng đến năm 2027.

Số chủ đạo 4 - Người Xây dựng

Tháng thuận lợi: Tháng 4 và tháng 9

Ban đầu, năng lượng của Năm số 1 có thể hơi quá mạnh đối với người có số chủ đạo 4 vốn ưa sự hệ thống và trật tự. Tuy nhiên, tháng 4 mang đến nền móng vững chắc để bạn xây dựng tương lai. Đây là thời điểm phù hợp cho đầu tư bất động sản hoặc lập kế hoạch sự nghiệp mang tính chiến lược dài hạn. Đến tháng 9, bạn sẽ bắt đầu gặt hái thành quả, những nỗ lực từ mùa xuân sẽ chuyển hóa thành kết quả rõ ràng và mang tính tài chính khi mùa thu cận kề.

Số chủ đạo 5 - Người phiêu lưu

Tháng thuận lợi: Tháng 5 và tháng 6

Đường đời 5 vốn là người bạn thân thiết của sự thay đổi. Tháng 5 là giai đoạn dành cho những chuyển biến mang tính đột phá: du lịch, chuyển nơi ở hoặc thay đổi bất ngờ trong hướng đi sự nghiệp. Tháng 6 tập trung vào mở rộng đời sống xã hội. Bạn sẽ cảm thấy mình thu hút hơn bình thường, biến đây thành tháng "trúng số" cho việc kết nối và nắm bắt cơ hội ở những hoàn cảnh không ngờ tới.

Số chủ đạo 6 - Người Nuôi dưỡng

Tháng thuận lợi: Tháng 6 và tháng 8

Trong năm 2026, những ai có số chủ đạo 6 được khuyến khích cân bằng bản chất chăm sóc người khác với những khởi đầu mới của chính mình. Tháng 6 có ảnh hưởng mạnh đến gia đình và đời sống nhà cửa; đây là giai đoạn phù hợp để cải tạo nhà ở hoặc đón thêm thành viên mới. Tháng 8 đánh dấu một sự chuyển hóa đặc biệt sang yêu thương bản thân, thúc đẩy bạn đặt nhu cầu cá nhân lên trước, từ đó giải phóng năng lượng và cải thiện sức khỏe thể chất.

Số chủ đạo 7 - Người Tìm kiếm

Tháng thuận lợi: Tháng 7 và tháng 10

Số chủ đạo 7 với tính cách hướng nội xem năm 2026 là giai đoạn của đổi mới tâm linh. Tháng 7 mang màu sắc huyền nhiệm mạnh mẽ, trực giác của bạn đạt độ chính xác cao - hãy tin vào linh cảm bên trong khi đưa ra những quyết định quan trọng. Tháng 10 tạo ra sự kết nối giữa đời sống nội tâm và thành tựu bên ngoài. Đây là thời điểm bạn giao tiếp tốt nhất về nghiên cứu, nhận thức hoặc trải nghiệm tâm linh của mình với công chúng.

Số chủ đạo 8 - Người kiến tạo quyền lực

Tháng thuận lợi: Tháng 1 và tháng 8

Sự kết hợp giữa con số chủ đạo 8 và năm Thế giới số 1 tạo ra một cấu trúc quyền lực có khả năng thu hút tài lộc. Tháng 1 là thời điểm lý tưởng để đặt ra những mục tiêu lớn. Tuy nhiên, hãy tiến bước một cách khôn ngoan, bởi tháng 8 là giai đoạn kinh doanh thuận lợi nhất trong năm. Đây là lúc các dấu hiệu của vũ trụ đều nghiêng về phía bạn, rất thích hợp để chốt thương vụ lớn, được thăng chức hoặc thực hiện một canh bạc có lãi.

Số chủ đạo 9 - Người Nhân đạo

Tháng thuận lợi: Tháng 2 và tháng 9

Khi năm 2026 mang đến nhiều điều mới mẻ, người có số chủ đạo 9 lại tập trung giải phóng những điều cũ kỹ. Sau khi việc dọn dẹp hoàn tất, tháng 2 năm 2026 mang đến cơ hội tuyệt vời để thực hiện công việc với tầm nhìn sáng suốt, chuyển hóa những khiếm khuyết hiện tại và mang đến năng lực mới để hướng dẫn mọi người, đóng vai trò là nền tảng nhân văn cho các tổ chức. Tháng 9 là "tháng thanh lọc". Đây là thời điểm tốt nhất để hoàn tất việc rút lui khỏi những môi trường độc hại hoặc những vai trò đã lỗi thời.