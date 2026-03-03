Đu trend cùng con cháu, bà ngoại 96 tuổi gây sốt vì 'lưng quá thẳng'

Video bà ngoại “bắt trend” cùng con cháu gây sốt mạng xã hội vì dù đã bước qua tuổi 96 nhưng bà vẫn khí chất ngời ngời.

Khí chất "tràn màn hình" của bà ngoại 96 tuổi Bà ngoại "bắt trend" cùng con cháu, gây sốt bởi vóc dáng cao ráo, lưng thẳng dù đã ngoài 90 tuổi.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người bà tóc bạc, diện áo dài bước vào nhà chụp ảnh cùng con cháu đã thu hút hơn 200.000 lượt xem. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước vóc dáng cao ráo, lưng thẳng tắp và thần thái ngút ngàn của bà dù đã ở tuổi xế chiều.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bàn Thị Thiên Nga (34 tuổi) - chủ nhân đoạn clip - cho biết trong dịp Tết vừa qua, cô đã chủ động rủ cả nhà cùng quay video để lưu giữ kỷ niệm, không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy.

“Bà ngoại mình thích mặc đồ đẹp để chụp hình nên mình tranh thủ rủ mọi người trong nhà quay chụp cho vui. Bà mình diễn đỉnh lắm, chỉ quay 1 lần là chốt được luôn”, Nga nói.

Thiên Nga chia sẻ vì đang ở xa, không thể trực tiếp kể cho bà ngoại nghe về việc video viral trên mạng xã hội nên đã nhờ người thân chuyển lời. “Bà ngoại không hình dung được là mọi người quan tâm nhiều thế nào nhưng vẫn vui lắm, bà cười suốt”, Nga kể.

Khí chất ngút ngàn của bà ngoại 96 tuổi. Ảnh: NVCC.

Bà ngoại của Thiên Nga tên là Nguyễn Thị Khanh, năm nay đã 96 tuổi, hiện sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng. Khi video bất ngờ “lên xu hướng”, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với bà.

“Suốt 96 năm qua bà đã làm gì mà để khi đến tuổi này, lưng bà vẫn thẳng, dáng cao ngời ngời, cao hơn cả thế hệ trẻ, khí chất ngút ngàn, xịn quá”, “Ngoại vừa cao, lưng vừa thẳng, khí chất vừa tràn màn hình. Tính ra ngoại phải xuất thân trâm anh thế phiệt mới rèn ra được cái khí chất đó”, một số người bình luận.

Đáp lại sự quan tâm đó, Thiên Nga khẳng định bà mình không hề xuất thân “trâm anh thế phiệt” như lời đồn. Ngày trẻ, bà từng gánh lòng bò bán ở chợ, sau đó chuyển sang bán rau suốt hàng chục năm để mưu sinh.

“Ông ngoại mình mất sớm lúc bà có 16 người con và còn rất trẻ, một mình bà đã vất vả làm việc để nuôi con khôn lớn”, Nga nói.

Đến nay, bà Khanh có tổng cộng khoảng 200 người cháu, chắt, chút, chít. Ở độ tuổi ngoài 90, bà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và yêu đời. Thậm chí, mắt bà vẫn còn sáng đến độ có thể xỏ kim khâu đồ mà không cần đeo kính.

Đến nay, bà Khanh có khoảng 200 người cháu-chắt-chút-chít. Ảnh cắt từ clip.

Theo Nga, vóc dáng thẳng và đẹp của bà một phần nhờ cơ địa. Bên cạnh đó, bà ăn uống khá cẩn thận. Trước đây, khi còn buôn bán ngoài chợ, bà thường tự nấu cơm mang theo, ít khi ăn ở hàng quán. Ngoài ra, bà còn duy trì thói quen uống nước atiso nấu cùng củ dền, cà rốt và dùng sữa canxi dành cho người lớn tuổi suốt hơn chục năm qua.

“Mình nghĩ bí quyết để ngoại luôn khỏe mạnh một phần là vì bà sống rất tích cực, vô tư và hiếm khi giận ai”, Nga chia sẻ.

Thiên Nga tâm sự rằng cô có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với bà và luôn mong có thể báo hiếu, bù đắp cho những hy sinh của bà ngoại. “Ở tuổi này ngoại hoàn toàn có thể thảnh thơi nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già nhưng mỗi khi con cháu cần gì ngoại đều giúp đỡ. Ngoại cũng rất sợ làm phiền con cháu nên mình càng thương ngoại hơn”, Nga bày tỏ.