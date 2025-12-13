Nữ VĐV Việt Nam được báo Thái khen 'xinh như minh tinh' ở SEA Games 33

Trong ngày thi đấu ở bảng B môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 12/12, tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 sau 3 set đấu. Dù phải sử dụng quyền hội ý ngay từ đầu trận do khởi đầu chưa tốt, các nữ tuyển thủ cho thấy bản lĩnh trên sân đấu khi liên tục ghi điểm, giúp nới khoảng cách tỷ số. Trong đó, VĐV Đặng Thị Kim Thanh (thứ hai từ trái sang) - một trong những nhân tố tỏa sáng của bóng chuyền Việt Nam - tiếp tục là gương mặt thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện trên sân bóng. Ảnh: Minh Chiến.