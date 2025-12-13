Nữ VĐV Việt Nam được báo Thái khen 'xinh như minh tinh' ở SEA Games 33

|
Trong ngày thi đấu ở bảng B môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 12/12, tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 sau 3 set đấu. Dù phải sử dụng quyền hội ý ngay từ đầu trận do khởi đầu chưa tốt, các nữ tuyển thủ cho thấy bản lĩnh trên sân đấu khi liên tục ghi điểm, giúp nới khoảng cách tỷ số. Trong đó, VĐV Đặng Thị Kim Thanh (thứ hai từ trái sang) - một trong những nhân tố tỏa sáng của bóng chuyền Việt Nam - tiếp tục là gương mặt thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện trên sân bóng. Ảnh: Minh Chiến.
|
Khi đối đầu với Indonesia, dấu ấn của Kim Thanh thể hiện qua các cú đỡ bước 1, khả năng giữ thế trận và pha chắn bóng thành công. Cô còn giành được điểm số từ pha chắn bóng tốt. Ảnh: Minh Chiến.
|
Kim Thanh ăn mừng trước cú đập ghi điểm của đồng đội trong trận đấu hôm 12/12. Hình ảnh của VĐV sinh năm 1999 từng nhiều lần được chia sẻ trên các hội nhóm yêu thích bóng chuyền châu Á. "Hoa khôi bóng chuyền" Việt Nam thường xuyên được khen ngợi về ngoại hình. The Thaiger từng khen Kim Thanh "xinh đẹp như minh tinh" hay "ngoại hình không thua kém các diễn viên, người mẫu". Ảnh: Minh Chiến.
|
Kim Thanh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ và sớm được đánh giá cao nhờ khả năng phán đoán tốt, phản xạ nhanh. Cô là phụ công - đối chuyền của CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An - một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Phong độ ổn định giúp Kim Thanh nhiều lần được triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế, trong đó có các kỳ SEA Games. Năm 2023, nữ tuyển thủ tuyên bố "giải nghệ" nhưng bất ngờ trở lại và nhanh chóng lấy lại phong độ. Ảnh: Minh Chiến.
Bên cạnh chuyên môn, Kim Thanh còn được người hâm mộ chú ý nhờ ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng và phong thái tự tin, từ đó được gọi với biệt danh "hoa khôi bóng chuyền". Kim Thanh từng giành danh hiệu Hoa khôi VTV Cup 2018 và nhiều lần vào top ứng viên hoa khôi tại giải quốc gia. Ảnh: Minh Chiến.
|
Kim Thanh sở hữu Facebook cá nhân với hơn 24.000 người theo dõi. Đây là nơi cô thường chia sẻ cuộc sống cá nhân và khoảnh khắc bên người thân, bạn bè. Ảnh: Minh Chiến.
|
Sau 3 trận toàn thắng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết với thành tích nhất bảng B, sẽ gặp Philippines ở vòng sau, diễn ra ngày 14/12. Ảnh: Minh Chiến.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.