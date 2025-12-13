Nhan sắc nữ tuyển thủ Audition Việt Nam nổi bật tại SEA Games

Hồng Ngọc sinh năm 1997 (quê Hải Phòng), là thành viên dự bị của tuyển Esports Audition Việt Nam tại SEA Games 33. Cô từng chia sẻ biết đến Audition khi bộ môn này mới ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006. Bắt đầu chơi với sự hứng thú và coi đây là một game giải trí, Hồng Ngọc hiện tại đã gặt hái được những thành tích nhất định, trong vai trò tuyển thủ chuyên nghiệp.