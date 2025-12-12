Tuổi 24 của vợ Đoàn Văn Hậu

|
Tối 12/12, Đoàn Văn Hậu đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tình cảm bên vợ Doãn Hải My từ buổi chụp kỷ niệm ngày cưới trước đó. Nam cầu thủ bày tỏ: "Happy birthday nóc nhà". Trên story Instagram, nàng WAG sinh năm 2001 cũng chia sẻ nhiều quà tặng và lời chúc sinh nhật từ bạn bè, người thân. Ảnh: doanvanhau_1904/Instagram.
Ở tuổi 24, Doãn Hải My có hôn nhân viên mãn, là mẹ của một nhóc tỳ kháu khỉnh. Từ khi công khai hẹn hò đến lúc về chung một nhà, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn được xem là một trong số cặp đôi nổi bật nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Ảnh: _doanhaimy/Instagram.
Ngày 20/10, cặp đôi kỷ niệm 2 năm ngày cưới bằng bộ ảnh chụp tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Trước đó, ngày 25/9, bà xã Đoàn Văn Hậu đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hậu trường buổi chụp với lời chia sẻ yêu thương khi nhìn lại quãng thời gian đồng hành cùng chồng, từ 3 năm yêu đến 2 năm cưới. Ảnh: _doanhaimy/Instagram.
Gia đình nhỏ của Doãn Hải My trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới. Ở giữa là con trai hơn 1 tuổi của cặp đôi, biệt danh bé Lúa. Nàng tiểu thư Hà Thành là người đồng hành với Văn Hậu trong suốt thời gian anh gặp chấn thương gót chân vào năm 2023 và điều trị để trở lại thi đấu. Nam cầu thủ có màn tái xuất sân cỏ ấn tượng vào ngày 3/12 trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại Cúp các CLB Đông Nam Á. Ảnh: _doanhaimy/Instagram.
Doãn Hải My là cái tên được quan tâm bậc nhất trong dàn WAG của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cô từng ghi dấu ấn với danh hiệu Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giải "Người đẹp tài năng". Vẻ ngoài thanh tú, chiều cao 1,67 m và phong thái tự tin giúp người đẹp tiếp tục thu hút sự chú ý sau cuộc thi. Ảnh: _doanhaimy/Instagram.
Sau khi sinh con, Doãn Hải My nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ ngoài thăng hạng. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, thanh lịch. Ảnh: _doanhaimy/Instagram.
Doãn Hải My còn được ngưỡng mộ nhờ nền tảng học vấn tốt khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Trước đó, cô là cựu học sinh của Trường THCS - THPT Marie Curie. Vợ Văn Hậu cũng từng chia sẻ niềm đam mê ngoại ngữ với IELTS 7.0. Ngoài tiếng Anh và tiếng Trung, cô từng chia sẻ muốn học thêm tiếng Pháp và tiếng Nhật. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.
