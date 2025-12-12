Tuổi 24 của vợ Đoàn Văn Hậu

Gia đình nhỏ của Doãn Hải My trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới. Ở giữa là con trai hơn 1 tuổi của cặp đôi, biệt danh bé Lúa. Nàng tiểu thư Hà Thành là người đồng hành với Văn Hậu trong suốt thời gian anh gặp chấn thương gót chân vào năm 2023 và điều trị để trở lại thi đấu. Nam cầu thủ có màn tái xuất sân cỏ ấn tượng vào ngày 3/12 trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại Cúp các CLB Đông Nam Á. Ảnh: _doanhaimy/Instagram.