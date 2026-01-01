Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh gây sửng sốt về Trung Quốc năm 2025

  • Thứ năm, 1/1/2026 21:00 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Bác sĩ châm cứu cho mèo, drone chiếu sáng để nông dân thu hoạch rau, hiện trường đám cháy thảm khốc ở Hong Kong (Trung Quốc)... là loạt ảnh được Sixth Tone bình chọn ấn tượng nhất năm.

anh gay sung sot anh 1

Người dân tỉnh Quý Châu biểu diễn rồng truyền thống giữa làn pháo hoa rực rỡ ngày 15/2/2025. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
anh gay sung sot anh 2

Những chiếc drone (máy bay không người lái) chiếu sáng cho nông dân thu hoạch rau diếp vào ban đêm ở huyện Lianjiang, tỉnh Phúc Kiến, ngày 28/2/2025. Ảnh: Xie Guiming/VCG.
anh gay sung sot anh 3

Hàng nghìn du khách đồng loạt giơ điện thoại lên ghi lại khung cảnh tráng lệ tại Chaoran Pavilion - công trình kiến trúc 700 năm tuổi nổi tiếng ở Công viên Hồ Daming, Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, ngày 1/5/2025. Ảnh: Wang Jian/VCG.
anh gay sung sot anh 4

Ngôi sao phát trực tiếp người Mỹ IShowSpeed nếm thử các món ăn địa phương ở Trùng Khánh, ngày 2/4/2025. Ảnh: Yang Huafeng/VCG.
anh gay sung sot anh 5

Những con diều hình cá mập khổng lồ bay phấp phới trên bầu trời trong Giải vô địch diều thế giới lần thứ 21 tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Ảnh chụp ngày 18/4/2025. Ảnh: Wang Zhide/VCG.
anh gay sung sot anh 6

Đám đông vận động viên gây choáng ngợp khi thi đấu trong cuộc thi Hongqi Changchun Marathon 2025 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, ngày 25/5/ 2025. Ảnh: VCG.
anh gay sung sot anh 7

Các nhân viên khiêng cáng, đưa một robot "bị thương" ra khỏi sân trong trận bóng đá tại Trung tâm Nghệ thuật Thượng Hải West Bund, ngày 22/2/2025. Ảnh: Zhu Weihui/Sixth Tone.
anh gay sung sot anh 8

Hình ảnh lũ quét dữ dội nhìn từ trên cao, hậu quả của trận mưa xối xả ở huyện Rongjiang, tỉnh Quý Châu, ngày 24/6/2025. Ảnh: VCG.
anh gay sung sot anh 9

Nhân viên cứu hộ cứu nạn ở hiện trường đám cháy thảm khốc tại Wang Fuk Court (Hong Kong, Trung Quốc) cướp đi sinh mạng của 161 người, ngày 30/11/2025. Ảnh: Ng Han Guan/VCG.
anh gay sung sot anh 10

Đàn hổ khoảng 20 con quây lại đuổi gà ở Công viên Hổ Siberia Hengdaohezi ở Mudanjiang, tỉnh Hắc Long Giang, ngày 17/12/2025. Ảnh: Ma Chengjun/VCG.
anh gay sung sot anh 11

Một bác sĩ thú y châm cứu cho con mèo bị bệnh ở Bắc Kinh, ngày 6/7/2025. Ảnh: Beijing Youth Daily/VCG.
anh gay sung sot anh 12

Các nhà điêu khắc tuyết tạo ra tác phẩm hình con ngựa ở lối vào Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, để chào đón năm Bính Ngọ sắp tới. Ảnh chụp ngày 5/12/2025. Ảnh: VCG.

