Ảnh gây sửng sốt về Trung Quốc năm 2025

Các nhà điêu khắc tuyết tạo ra tác phẩm hình con ngựa ở lối vào Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, để chào đón năm Bính Ngọ sắp tới. Ảnh chụp ngày 5/12/2025. Ảnh: VCG.

Ga Ba Son chật kín người, rơi vào cảnh quá tải sau pháo hoa giao thừa. Nhiều hành khách "đi không được, ở không xong", phải chờ đợi hơn một tiếng để lên tàu.

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.