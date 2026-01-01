Ảnh gây sửng sốt về Trung Quốc năm 2025

|
Người dân tỉnh Quý Châu biểu diễn rồng truyền thống giữa làn pháo hoa rực rỡ ngày 15/2/2025. Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone.
Những chiếc drone (máy bay không người lái) chiếu sáng cho nông dân thu hoạch rau diếp vào ban đêm ở huyện Lianjiang, tỉnh Phúc Kiến, ngày 28/2/2025. Ảnh: Xie Guiming/VCG.
Hàng nghìn du khách đồng loạt giơ điện thoại lên ghi lại khung cảnh tráng lệ tại Chaoran Pavilion - công trình kiến trúc 700 năm tuổi nổi tiếng ở Công viên Hồ Daming, Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, ngày 1/5/2025. Ảnh: Wang Jian/VCG.
Ngôi sao phát trực tiếp người Mỹ IShowSpeed nếm thử các món ăn địa phương ở Trùng Khánh, ngày 2/4/2025. Ảnh: Yang Huafeng/VCG.
Những con diều hình cá mập khổng lồ bay phấp phới trên bầu trời trong Giải vô địch diều thế giới lần thứ 21 tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Ảnh chụp ngày 18/4/2025. Ảnh: Wang Zhide/VCG.
Đám đông vận động viên gây choáng ngợp khi thi đấu trong cuộc thi Hongqi Changchun Marathon 2025 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, ngày 25/5/ 2025. Ảnh: VCG.
Các nhân viên khiêng cáng, đưa một robot "bị thương" ra khỏi sân trong trận bóng đá tại Trung tâm Nghệ thuật Thượng Hải West Bund, ngày 22/2/2025. Ảnh: Zhu Weihui/Sixth Tone.
Hình ảnh lũ quét dữ dội nhìn từ trên cao, hậu quả của trận mưa xối xả ở huyện Rongjiang, tỉnh Quý Châu, ngày 24/6/2025. Ảnh: VCG.
Nhân viên cứu hộ cứu nạn ở hiện trường đám cháy thảm khốc tại Wang Fuk Court (Hong Kong, Trung Quốc) cướp đi sinh mạng của 161 người, ngày 30/11/2025. Ảnh: Ng Han Guan/VCG.
Đàn hổ khoảng 20 con quây lại đuổi gà ở Công viên Hổ Siberia Hengdaohezi ở Mudanjiang, tỉnh Hắc Long Giang, ngày 17/12/2025. Ảnh: Ma Chengjun/VCG.
Một bác sĩ thú y châm cứu cho con mèo bị bệnh ở Bắc Kinh, ngày 6/7/2025. Ảnh: Beijing Youth Daily/VCG.
Các nhà điêu khắc tuyết tạo ra tác phẩm hình con ngựa ở lối vào Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, để chào đón năm Bính Ngọ sắp tới. Ảnh chụp ngày 5/12/2025. Ảnh: VCG.
