Cảnh 'không lối thoát' ở ga Metro TP.HCM sau đêm countdown

Từ 0h30 ngày 1/1, dòng người ùn ùn đổ về ga Ba Son và ga Nhà hát Thành phố để trở về nhà sau khi xem pháo hoa ở khu vực trung tâm. Khung cảnh đông nghẹt khiến nhiều người rơi vào tình trạng ngột ngạt, choáng váng.
Huy Khang (28 tuổi) đi metro về ga Bình Thái, có mặt tại ga Ba Son từ 0h45 nhưng phải chờ đến gần 2h mới lên được tàu. Từ sau 1h30, dòng người chỉ nhích từng chút trong biển người ken đặc, khiến Khang không khỏi lo lắng lỡ chuyến tàu cuối.
Một số người chen lấn, xô đẩy ở lối xuống nhà ga. Các nhân viên metro dùng loa liên tục nhắc nhở hành khách giữ trật tự.
Lượng người ở ga quá đông, đơn vị vận hành phải đóng mở luân phiên lối vào.
Trước cảnh chen chúc "không lối thoát", nhiều người chọn cách nán lại phía xa chờ lượng khách vơi bớt. Mai Vy (21 tuổi), xem pháo hoa tại công viên Bến Bạch Đằng, cho biết cô gần như kiệt sức vì dòng người đông nghịt khi xem pháo hoa, không ngờ tiếp tục phải chen lấn thêm một lần nữa tại ga metro.
Ghi nhận lúc 1h50, dòng người vẫn nối dài chờ vào khu vực ke ga. Nhiều hành khách tỏ ra lo lắng không kịp lên tàu khi trước đó metro thông báo hoạt động trong khung giờ từ 0h30 đến 2h sáng.
Nghe tin tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên miễn vé ngày 1/1, nhiều người chọn phương tiện này để đi chơi, đón năm mới 2026, kỳ vọng việc di chuyển thuận tiện hơn.
Metro tăng thời gian hoạt động dịp Tết Dương lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại. Ngày 31/12 tuyến chạy 264 chuyến, tăng hơn 20 chuyến so với ngày thường, thời gian hoạt động kéo dài từ 5h đến 23h. Sang ngày 1/1, số chuyến tăng lên 276, trong đó 20 chuyến trong khung giờ từ 0h30 đến 2h phục vụ nhu cầu vui chơi, xem pháo hoa của người dân.
Vào các dịp lễ, Tết, lượng hành khách có thời điểm đạt đỉnh hơn 110.000 lượt/ngày, khẳng định vai trò rõ nét của metro đối với giao thông công cộng TP.HCM.
