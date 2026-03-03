Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng nghìn con cá trích giãy đành đạch trên bờ biển Khánh Hòa

  Thứ ba, 3/3/2026 18:31 (GMT+7)
Hàng nghìn con cá trích bất ngờ dạt lên bãi biển Bãi Dài, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, kéo dài khoảng 1 km gần một khu nghỉ dưỡng.

Ngày 3/3, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh hiện tượng hàng nghìn con cá trích bất ngờ dạt vào bờ biển Bãi Dài. Theo ghi nhận, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực bãi biển gần khu nghỉ dưỡng The Arena Cam Ranh.

Cá trích dạt bờ kéo dài cả km tại Bãi Dài.

Tại hiện trường, từng đàn cá trích bơi sát mép nước, một số bị sóng đánh dạt lên bờ cát. Khi sóng lớn, nhiều con tiếp tục bị cuốn vào bờ.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương vớt cá mang về làm thực phẩm. Cá xuất hiện dày đặc, kéo dài khoảng 1km dọc bờ biển.

Đến khoảng 8h cùng ngày, hiện tượng cá trôi dạt lên bờ chấm dứt.

Theo một số ngư dân địa phương, đây không phải hiện tượng hiếm gặp. Thời điểm này đang vào mùa sinh sản, cá trích thường di chuyển theo đàn lớn để tìm nơi đẻ trứng.

Khi gặp sóng to hoặc biến động dòng nước, một số con có thể bị đánh dạt vào bờ.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi và làm rõ nguyên nhân cụ thể để kịp thời thông tin đến người dân.

