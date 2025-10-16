TP.HCM sẽ sớm khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 13

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ sớm khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 13 (cầu Bình Triệu đến giáp ranh Bình Dương cũ), dự kiến hoàn thành chậm nhất cuối năm 2028.

Hiện trạng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến giáp ranh tỉnh Bình Dương với chiều dài gần 6 km hồi tháng 7/2024. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 16/10, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã cung cấp thông tin về tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh giới tình Bình Dương (cũ) cùng loạt quốc lộ khác.

Theo ông Hợp, Quốc lộ 13 cùng dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn Kinh Dương Vương đến giáp ranh tỉnh Long An cũ); dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 22 (đoạn từ An Sương đến Vành đai 3); dự án nâng cấp trục Bắc - nam (đoạn đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) là những dự án được thực hiện theo cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và đầu tư theo phương thức BOT.

"Sở Xây dựng và chủ đầu tư đang phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công và dự kiến hoàn thành chậm nhất cuối năm 2028", ông Hợp nhấn mạnh.

Tuyến đường dài 5,9 km được mở rộng lên 60 m, đáp ứng 10 làn xe, có làn đi trên cao với tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng , tương đương bình quân mỗi km khoảng 2.300 tỷ đồng .

Trong khi đó, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ được khởi công vào tháng 4/2022, đặt mục tiêu hoàn thành cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng và hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh.

Dự án trải dài từ ngã tư Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một cũ) đến cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An cũ), với chiều dài khoảng 12,7 km, tổng mức đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng , theo hình thức BOT, chủ đầu tư là Tổng công ty Becamex IDC. Theo kế hoạch, nền đường sẽ được mở rộng thành 40,5 m, nâng từ 6 làn xe lên 8 làn xe và có thêm 2 cầu vượt.

Bên cạnh đẩy mạnh hoàn thành các công trình, dự án, ông Hợp cho biết Sở Xây dựng TP.HCM đã và đang chủ động tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông nhằm khai thác tốt nhất hệ thống giao thông hiện hữu.

Cụ thể, để giảm kẹt xe trên Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước, ông Hợp cho biết Sở Xây dựng TP.HCM đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đồng thời nghiên cứu giải pháp sử dụng dải phân cách di động để điều tiết giao thông tại các nút thường xuyên ùn tắc và cải tạo cống hộp qua rạch nước nhằm mở rộng thêm một làn cho ô tô.

Cũng trên tuyến Quốc lộ 13, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp với Phòng CSGT và Tổng công ty Becamex IJC tăng cường rà soát, kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông dạng "làn sóng xanh" đối với các nút giao liên tiếp gồm ngã tư 22/12, ngã tư Hòa Lân, ngã 3 Nguyễn Thị Minh Khai; điều chỉnh đèn tín hiệu nút giao ngã năm Phước Kiến, ngã tư Sở Sao.