Nguyên nhân xuất hiện vệt nước nâu đỏ kỳ lạ ở biển Gia Lai

Sở NN&MT tỉnh Gia Lai có kết luận chính thức về việc xuất hiện dải nước màu nâu đỏ rộng khoảng 20-30 m, kéo dài hơn 1 km vùng biển Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc.

Sáng 5/3, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đã có kết luận chính thức sau khi khảo sát tình trạng nước biển có màu đỏ ở khu vực dọc bờ biển Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc.

Vết nước màu nâu đỏ tại vùng biển Thiện Chánh (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) ngày 23/2.

Cụ thể, thực hiện theo chỉ đạo của Sở NN&MT, ngày 26/2 Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Thủy sản và Trung tâm Quan trắc TN&MT đã khảo sát và lấy mẫu tại khu vực xuất hiện "thuỷ triều đỏ".

Theo kết quả khảo sát khu vực nước biển có xuất hiện màu đỏ (nhạt) kéo dài khoảng 1,5km trước đây có đoạn kè thuộc Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan.

"Qua rà soát và nắm bắt thông tin từ người dân địa phương, do ảnh hướng của cơn bão (năm 2016, 2018) và nhất là cơn bão số 13/2025, đoạn kè tại khu vực khảo sát bị triều cường cuốn trôi, có kéo theo đất đỏ đắp nền đường và hiện nằm dọc mép biển (dưới nước) nên dẫn đến hiện tượng nước biển có mày đỏ", lãnh đạo Sở NN&MT thông tin.

Theo kết quả phân tích các thông số đối chiếu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đều nằm trong giới hạn cho phép của vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và vùng bãi tắm, thể thao dưới nước an toàn

Đồng thời, kết quả lấy mẫu và soi mật độ tảo có trong mẫu nước biển vào buổi sáng ngày 25/2 và buổi chiều ngày 26/2 cho thấy có xuất hiện các loại tảo (Spirulina sp; Coscinodiscus sp và Leptocylindrus sp) nhưng số lượng không đáng kể, không đủ mật độ để bùng phát vượt quá mức thông thường.

Từ kết quả khảo sát và phân tích các thông số phân tích chất lượng nước biển ven bờ, kết quả soi mật độ tảo, có thể nhận thấy nước biển tại khu vực chưa phát hiện hiện tượng tảo nở hoa như dư luận rầm rộ.

Đến nay, nước biển tại khu vực biển Thiện Chánh đã trở lại bình thường.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin rước đó khoảng từ ngày 24 - 27/2 vùng biển Thiện Chánh tại tỉnh Gia Lai xuất hiện vệt nước màu nâu đỏ kéo dài, nhiều người gọi là "thủy triều đỏ" và chia sẻ hình ảnh khiến mạng xã hội "nổi sóng".

Từ trên cao, hình ảnh bờ biển với làn nước chia làm hai màu nâu đỏ và xanh dương đối lập, khiến khung cảnh vùng biển Thiện Chánh trở nên khác biệt, độc lạ và bắt mắt. Nhiều người tỏ ra lo lắng về ảnh hưởng của hiện tượng trên đối với môi trường và đời sống của ngư dân vùng biển.

Hình ảnh bờ biển Thiện Chánh với làn nước chia làm hai màu nâu đỏ và xanh dương đối lập, độc lạ và bắt mắt.

Có rất nhiều lý giải của người dân địa phương và người dùng mạng xã hội về dải nước nâu đỏ này. Người thì cho rằng đây là màu đỏ của bùn đất trên đường sạt xuống, cũng có người nói đây là mùa tảo biển nở hoa, mùa con ruốc biển hay thậm chí có người cho rằng đây là nước thải công nghiệp...