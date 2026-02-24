Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối

  • Thứ ba, 24/2/2026 14:28 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Do tranh chấp dân sự giữa 7 người về việc thu mua trên địa bàn xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai nên hơn 200 tấn dưa hấu quá thời gian đến kỳ thu hoạch bị bỏ không.

Cận cảnh ruộng dưa hơn 200 tấn bị bỏ thối Do tranh chấp giữa 7 người nên hơn 200 tấn dưa hấu quá thời gian đến kỳ thu hoạch bị bỏ không, trâu bò tới ăn, lãng phí.
Ruong dua hau anh 1

UBND xã Ia Mơ tiến hành giải quyết hòa giải theo nội dung đơn đề nghị của những người liên quan, nhưng các bên liên quan đến dự chỉ 3 người, còn lại vắng mặt không đến để tham dự. Việc này dẫn đến buổi làm việc giải quyết vụ việc không có kết quả.
Ruong dua hau anh 2
Ruong dua hau anh 3Ruong dua hau anh 4

Việc hòa giải thỏa thuận giữa các bên không thành, trong khi dưa hấu đã đến kỳ thu hoạch và số tiền được chuyển giữa các bên thỏa thuận có giá trị lớn nên UBND xã đã đề nghị các bên liên quan có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp theo đúng quy định.
Ruong dua hau anh 5

Nắng nóng ở vùng Ia Mơ càng làm dưa hấu nhanh hỏng, gây thiệt hại lớn, bởi đầu tư mỗi ha với lượng công và số tiền lớn.
Ruong dua hau anh 6

Người dân tới lựa các quả dưa hấu còn dùng được.
Ruong dua hau anh 7

Trâu bò tới ăn dưa hấu.
Ruong dua hau anh 8Ruong dua hau anh 9Ruong dua hau anh 10Ruong dua hau anh 11

Dưa hấu bị hư hỏng hoàn toàn do đã tới kỳ thu hoạch.
Ruong dua hau anh 12

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 24/2, toàn bộ dưa hấu trên diện tích 24 ha đã hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng.
Ruong dua hau anh 13

Cảnh dưa hấu chín thối, không ai tới thu hoạch khiến mọi người đều nhói lòng.
Ruong dua hau anh 14Ruong dua hau anh 15

Trước vụ dưa, UBND xã Ia Mơ đã có văn bản khuyến cáo người dân trong việc trồng, canh tác dưa hấu, trong đó có việc chú trọng tới các hợp đồng pháp lý, thoả thuận mua bán.
Ruong dua hau anh 16

Vô số quả dưa hấu lớn bị bỏ không trên ruộng dưa.
Ruong dua hau anh 17

Tiền Lê/Tiền Phong

