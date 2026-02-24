Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối

UBND xã Ia Mơ tiến hành giải quyết hòa giải theo nội dung đơn đề nghị của những người liên quan, nhưng các bên liên quan đến dự chỉ 3 người, còn lại vắng mặt không đến để tham dự. Việc này dẫn đến buổi làm việc giải quyết vụ việc không có kết quả.

Việc hòa giải thỏa thuận giữa các bên không thành, trong khi dưa hấu đã đến kỳ thu hoạch và số tiền được chuyển giữa các bên thỏa thuận có giá trị lớn nên UBND xã đã đề nghị các bên liên quan có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp theo đúng quy định.

Nắng nóng ở vùng Ia Mơ càng làm dưa hấu nhanh hỏng, gây thiệt hại lớn, bởi đầu tư mỗi ha với lượng công và số tiền lớn.

Người dân tới lựa các quả dưa hấu còn dùng được.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 24/2, toàn bộ dưa hấu trên diện tích 24 ha đã hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng.

Cảnh dưa hấu chín thối, không ai tới thu hoạch khiến mọi người đều nhói lòng.

Trước vụ dưa, UBND xã Ia Mơ đã có văn bản khuyến cáo người dân trong việc trồng, canh tác dưa hấu, trong đó có việc chú trọng tới các hợp đồng pháp lý, thoả thuận mua bán.

Vô số quả dưa hấu lớn bị bỏ không trên ruộng dưa.

Trưa 23/2, ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương vừa phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) cùng một ôtô dưới kênh Văn Phong.

Trước thông tin về việc một nhà xe ở Gia Lai bị tố bán vé Tết giá 3,5 triệu đồng, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc kiểm tra...

Linh vật chính trong cụm linh vật mừng xuân Bính Ngọ 2026 của Gia Lai được lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng, uy lực, dũng mãnh bay lên nền trời.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.