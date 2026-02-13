Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết ở Bình Dương

  • Thứ sáu, 13/2/2026 18:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc xe tải chở chất thải rẽ phải, tông trúng xe đạp do người phụ nữ điều khiển. Sau va chạm, người đi xe đạp ngã xuống đường...

Đến 17h hôm nay (13/2), Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Bình Dương, khiến một người tử vong.

Phu nu tu vong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe tải chở chất thải rắn mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch. Khi rẽ phải vào đường Huỳnh Văn Lũy (đoạn qua phường Bình Dương), xe tải va chạm với xe đạp do một phụ nữ điều khiển.

Phu nu tu vong anh 2

Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải.

Sau va chạm, người đi xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thực hư vé xe Tết từ TP.HCM về Gia Lai giá 3,5 triệu đồng

Trước thông tin về việc một nhà xe ở Gia Lai bị tố bán vé Tết giá 3,5 triệu đồng, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc kiểm tra...

8 giờ trước

Các cửa ngõ ra vào TP.HCM kẹt cứng, CSGT khuyến cáo lộ trình thay thế

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng phương án điều tiết, phân luồng và hướng dẫn nhiều lộ trình thay thế nhằm giảm áp lực cho các điểm nóng.

31:1888 hôm qua

Ùn tắc đường từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây

Từ sáng đến trưa 12/2 (25 tháng Chạp), lưu lượng người và phương tiện rời TP.HCM về các tỉnh miền Tây tăng đột biến.

32:1892 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-tu-vong-duoi-banh-xe-tai-chieu-26-tet-post1820735.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Phụ nữ tử vong Bình Dương Xe tải Bình Dương Phụ nữ Tử vong Giao thông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý