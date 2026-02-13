Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết ở Bình Dương

Đến 17h hôm nay (13/2), Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Bình Dương, khiến một người tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe tải chở chất thải rắn mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch. Khi rẽ phải vào đường Huỳnh Văn Lũy (đoạn qua phường Bình Dương), xe tải va chạm với xe đạp do một phụ nữ điều khiển.
Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải.
Sau va chạm, người đi xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua. Nạn nhân tử vong tại chỗ.
Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
