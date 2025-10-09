Hội Xuất bản trao quà tới học sinh khó khăn tỉnh Tuyên Quang

"Chúng tôi đến đây không chỉ để trao quà mà để trao cơ hội học tập, không chỉ tặng những trang sách, học bổng mà còn tặng niềm tin vào tương lai, tăng động lực vượt khó của các em nhỏ vùng cao. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn ý thức rằng trong kỷ nguyên số, xuất bản phải đổi mới mạnh mẽ kết hợp giữa văn hóa đọc truyền thống và xuất bản điện tử, thư viện số để không chỉ mang tri thức đến gần hơn mà còn giúp mọi người tiếp cận tri thức một cách bình đẳng và hiện đại hơn", ông Phạm Minh Tuấn chia sẻ.