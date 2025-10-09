Hội Xuất bản trao quà tới học sinh khó khăn tỉnh Tuyên Quang

|
Ngày 9/10, đoàn công tác Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện chương trình tặng các phần quà ý nghĩa thiết thực đến các em học sinh trường Tiểu học Sơn Nam (xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang) và các em học sinh tại trường THCS Trung Sơn (xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản (10/10/1952 - 10/10/2025).
|
Ông Đỗ Quang Dũng (Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam) trao tặng 20 ba lô, 20 mũ bảo hiểm xe máy, 20 suất học bổng cùng nhiều cuốn sách hay tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Trung Sơn (xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang).
Lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang và các nhà tài trợ trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường Tiểu học Sơn Nam và THCS Trung Sơn.
|
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết những phần quà như balo, máy vi tính, suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà quan trọng hơn là mang đến những giá trị tinh thần, những tủ sách mới, những cuốn sách hay để thắp sáng tri thức, khơi dậy niềm đam mê đọc sách của mỗi học sinh.
|
"Chúng tôi đến đây không chỉ để trao quà mà để trao cơ hội học tập, không chỉ tặng những trang sách, học bổng mà còn tặng niềm tin vào tương lai, tăng động lực vượt khó của các em nhỏ vùng cao. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn ý thức rằng trong kỷ nguyên số, xuất bản phải đổi mới mạnh mẽ kết hợp giữa văn hóa đọc truyền thống và xuất bản điện tử, thư viện số để không chỉ mang tri thức đến gần hơn mà còn giúp mọi người tiếp cận tri thức một cách bình đẳng và hiện đại hơn", ông Phạm Minh Tuấn chia sẻ.
Ông Phạm Minh Tuấn trao tặng hai trường Tiểu học Sơn Nam và THCS Trung Sơn 4 bộ máy tính cùng bộ sách điện tử trị giá 200 triệu đồng.
|
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Bắc (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Nam) cho biết, nhà trường đang triển khai tiết đọc sách, đưa vào thời khóa biểu dạy học, lồng ghép thêm chương trình tiết đọc thư viện vào các hoạt động ngoại khóa. Hiện tại nhà trường đã chỉ đạo đưa tiết đọc vào thời khóa biểu chính khóa từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi một lớp sẽ có một tiết đọc thư viện một tuần, có cô giáo chủ nhiệm và cô giáo thủ thư phụ trách.
|
"Nhà trường đã phát động các phong trào, đặc biệt là chương trình tích điểm: các em học sinh tích điểm tại thư viện, có các phiếu để các em đến mượn truyện và được tích điểm. Sau một học kỳ hoặc cuối năm học, nhà trường sẽ tổng hợp phiếu tích điểm và tích điểm của thủ thư tại thư viện để trao phần thưởng cho các em học sinh, khích lệ các em đọc nhiều hơn", ông Bắc cho biết thêm.
