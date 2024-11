Hội Xuất bản trao tặng hàng nghìn phần quà tới học sinh Lào Cai

TS Dương Tuấn Nghĩa - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai - bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm ơn tới Hội Xuất bản Việt Nam và Cục Xuất bản, In và Phát hành đã quan tâm, hỗ trợ những món quà ý nghĩa tới thư viện tỉnh Lào Cai cũng như các khu vực vùng cao địa bàn tỉnh Lào Cai đang gặp khó khăn, thiếu thốn sách vở và đồ dùng học tập do thiệt hại của cơn bão số 3. Ông Nghĩa cũng mong muốn Hội Xuất bản Việt Nam và Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các địa bàn vùng núi phía Bắc đang gặp khó khăn sau bão.