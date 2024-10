Mười tiểu thuyết kinh dị hay nhất năm 2024

The Devil by Name của Keith Rosson. Đây là phần tiếp theo của cuốn Fever House năm 2023, khi thế giới cận kề bờ vực của ngày tận thế. Trong The Devil by Name, mối đe doạ xác sống đã lan rộng. Một nhóm người sống sót bị kéo vào cuộc đối đầu với một điệp viên lưu manh và một thế lực ma quỷ đang trỗi dậy. Những hồi hộp từ tác phẩm đầu tiếp tục được nối dài bằng hành trình ác mộng đi dọc một nước Mỹ tan vỡ.