Gia đình có 4 nhà văn của 'ông trùm truyện kinh dị' Stephen King

Được biết đến với tư cách là một trong những tác giả nổi tiếng nhất thế giới, nhưng Stephen King không phải là người duy nhất theo nghiệp văn chương, gia đình ông có tới 4 nhà văn.

Cặp vợ chồng Stephen King và Tabitha King là hình mẫu đáng ngưỡng mộ trong thế giới văn chương. Cả hai đều là những tác giả nổi tiếng. Đời sống hôn nhân của họ trải qua hơn nửa thế kỷ, từ thời điểm khó khăn buổi đầu đến giai đoạn thành công rực rỡ hiện tại.

Hậu phương vững chắc

Stephen và Tabitha quen nhau từ khi còn là sinh viên tại Đại học Maine. Theo trang web của Stephen, thời điểm đó, ông khá nổi tiếng trong trường với tư cách là người phụ trách chuyên mục cho tờ báo sinh viên. Cả hai cùng làm việc tại thư viện.

Họ kết hôn vào đầu năm 1971. Mùa thu năm đó, Stephen King bắt đầu làm giáo viên tiếng Anh, trong khi bà Tabitha nhận công việc ngoài giờ tại Dunkin' Donuts. Stephen cũng dành thời gian tập viết lách vào ban đêm.

Theo People, ngay từ thời điểm Stephen chưa kiếm sống bằng văn chương, bà Tabitha đã động viên chồng kiên trì theo đuổi. “​Bà ấy đã đọc bản thảo của tôi và quả quyết rằng một ngày nào đó tôi sẽ nuôi sống gia đình bằng sự nghiệp viết lách”, ông tiết lộ trong bài phát biểu khi lên nhận huy chương của National Book Foundation.

“Bà ấy chưa bao giờ đặt nặng chuyện này. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống. Chúng tôi ở trong một ngôi nhà di động. Tabby (tên gọi thân mật của Tabitha) đã dành cho tôi một không gian viết lách trong phòng giặt nhỏ với một chiếc bàn làm việc, chiếc máy đánh chữ Olivetti đặt giữa máy giặt và máy sấy”, ông chia sẻ câu chuyện của những năm đầu sự nghiệp.

Dù Tabitha luôn đặt niềm tin, Stephen lại nghi ngờ bản thân. “Khi tôi từ bỏ Carrie, chính Tabby là người đã cứu mấy trang đầu tiên của bản thảo từ thùng rác, nói với tôi rằng nó rất hay và nên tiếp tục”, ông tiết lộ thêm.

Sau bài phát biểu, Stephen King cho biết: “Tabby luôn biết tôi phải làm gì và bà ấy tin rằng tôi sẽ thành công với việc đó”.

Sự nghiệp thành đạt

Stephen có thể là nhà văn nổi tiếng hơn vợ mình. Ông bán được khoảng 400 triệu bản in của 60 đầu sách, truyện ngắn và tiểu thuyết, nhưng như ông khẳng định bà Tabitha cũng cống hiến không kém cho văn chương.

“Tabby hoàn thành cuốn sách đầu tiên sau khi kết hôn, một tập thơ mỏng nhưng tuyệt vời có tên Grimoire”, ông nói. Từ đó đến nay, Tabitha King đã xuất bản 8 cuốn tiểu thuyết, bao gồm Small World và Pearl.

“Tôi biết bà ấy có thể làm thơ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tabitha có thể viết một cuốn tiểu thuyết hay như vậy”, Stephen nói về Small World vào năm 1981. Số tiền ứng trước cho cuốn sách đầu tiên của Tabitha King rất cao đối với một tác giả có tác phẩm đầu tay, 165.000 USD vào năm 1981 (khoảng 578.000 USD hiện nay).

Nữ nhà văn thừa nhận bà có nhiều lợi thế nhờ người chồng đã nổi tiếng trước trong giới văn chương. “Tôi đã dành 10 năm để giúp đỡ sự nghiệp của ông ấy. Vì vậy, nếu tên tuổi của ông giúp ích cho tôi, tôi nghĩ nó hợp pháp”, bà thẳng thắn chia sẻ với People.

Stephen King, vợ Tabitha và con trai Owen tham dự một sự kiện tại Thư viện Quốc hội Mỹ vào năm 2008. Ảnh: Alamy.

Gia đình văn chương

Ông bà King có 3 người con: Naomi, Joe và Owen. Trong đó, con thứ 2 của họ, Joseph Hillström King, sinh ngày năm 1972 nối tiếp sự nghiệp của người cha nổi tiếng trong lĩnh vực văn học kinh dị với bút danh Joe Hill.

Joe hiện là tác giả sở hữu nhiều đầu sách bán chạy. Một số truyện của Joe được chuyển thể thành phim của Hollywood. Cuốn tiểu thuyết NOS4A2 và bộ truyện tranh Locke & Key đều được chuyển thể thành truyền hình. The Black Phone từ tuyển tập truyện ngắn 20th Century Ghosts của anh đã trở thành cốt truyện cho phim điện ảnh khá nổi tiếng cùng tên, do Universal Pictures phát hành vào năm 2022.

Con út của nhà King, Owen Philip King, sinh năm 1977 cũng là một nhà văn nổi tiếng. Tên tuổi của anh bắt đầu được biết đến sau 2 bộ truyện We're All in This Together và Sleeping Beauties, đứng tên đồng tác giả với cha mình.

Stephen và Tabitha luôn xem trọng việc đọc sách tại nhà, thậm chí ông còn cho các con mình đọc thuộc lòng sách và ghi âm lại, sau đó nghe trong ôtô. Họ thay phiên nhau đọc to sau bữa tối. Chính điều này đã nuôi dưỡng niềm đam mê viết lách ở những người con trai.