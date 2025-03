Lý do năm tác giả nổi tiếng che giấu danh tính thực

Ít người biết rằng những cái tên lớn như Benjamin Franklin hay Stephen King cũng đã sử dụng bút danh để che giấu danh tính thực, theo Big Think.

Với những cây viết nổi tiếng dưới đây, một số lý do phổ biến là trốn tránh chính quyền, tránh định kiến ​​giới tính và cũng có thể xác định xem tài năng hay tên tuổi bản thân ảnh hưởng ra sao đến cách độc giả tiếp cận tác phẩm.

Mary Ann Evans (George Eliot)

George Eliot là một nhà văn người Anh thế kỷ 19. Các tác phẩm của Eliot, đặc biệt là Middlemarch, A Study of Provincial Life (1871-1872), đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì khắc họa thành công cuộc sống tỉnh lẻ, tính hiện thực của các câu chuyện và chiều sâu tâm lý nhân vật. Trong khi cái tên cho thấy đây là một tác giả nam, thì thực ra người viết là một phụ nữ có tên Mary Ann Evans.

George Eliot. Ảnh: Poetry Foundation.

Evans thấy rằng xã hội vào thời của bà không coi trọng những cuốn tiểu thuyết do phụ nữ viết và dành cho phụ nữ. Vì vậy, bà đã lấy bút danh nam với hy vọng sẽ được coi trọng hơn với tư cách là một tiểu thuyết gia đồng thời tránh được những khuôn mẫu được gán cho các tác giả nữ. Bà cũng là một nhà phê bình văn học nổi tiếng và mong muốn tác phẩm hư cấu của mình được đánh giá theo đúng giá trị của nó.

Danh tính thực sự của bà được tiết lộ sau thành công của tiểu thuyết Adam Bede (1859). Sau đó công chúng biết George Eliot là ai, sách của bà vẫn rất phổ biến và bà tiếp tục xuất bản dưới cái tên này. Ngôi mộ của bà thậm chí còn ghi George Eliot phía trên tên hợp pháp của bà.

Sự lo ngại bị áp đặt khuôn mẫu giới tính vào tác phẩm cũng là lý do khiến nhiều tác giả khác sử dụng bút danh. Ban đầu, tất cả chị em nhà Brontë đều sử dụng bút danh nam. Gần đây hơn, Joanne Rowling, tác giả bộ truyện Harry Potter, đã sử dụng bút danh J.K. Rowling do nhà xuất bản lo ngại giới tính của bà sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán hàng.

Stephen King (Richard Bachman)

Sau thành công đầu tay với tác phẩm Carrie (1974), King dần được mọi người biết tới. Nhưng đến năm 1977, ông không thể phát hành quá nhiều tác phẩm mỗi năm dưới tên mình. Ông cũng ngày càng lo lắng về việc thành công của mình là do kỹ năng hay may mắn. Để giải quyết vấn đề, ông đã xuất bản Rage (1977), tác phẩm về một vụ xả súng trong trường học, và sau đó là The Running Man (1982), dưới tên Richard Bachman.

Ông không thực hiện nhiều hoạt động tiếp thị cho những tác phẩm ẩn danh này nhưng chúng vẫn ăn khách, điều phần nào giúp ông trả lời được câu hỏi về "tài năng hay may mắn".

Những lo lắng của King cũng rất phổ biến với nhiều nhà văn nổi tiếng. Robert Heinlein đã viết rất nhiều tác phẩm dưới những cái tên khác nhau trên cùng một tạp chí hay Joanne Rowling đã viết dưới bút danh Robert Galbrath.

Søren Kierkegaard (Johannes de Silentio và nhiều cái tên khác)

Søren Kierkegaard là một triết gia người Đan Mạch làm việc vào những năm 1840. Được coi là “cha đẻ của chủ nghĩa hiện sinh”, các tác phẩm của ông tập trung vào tôn giáo, đạo đức, luân lý và đời sống cá nhân trong xã hội phương Tây thế kỷ 19. Ông đã ảnh hưởng đến nhiều nhà tư tưởng như Jean-Paul Sartre, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Franz Kafka và Carl Rogers.

Søren Kierkegaard. Ảnh: zsoro.medium.

Một trong những điều khó khăn nhất để tìm hiểu toàn bộ tác phẩm của Kierkegaard là việc ông sử dụng tới 13 bút danh chính và một số bút danh khác xuất hiện không thường xuyên. Vào thời điểm đó, các tác giả thường thể hiện quan điểm không nhất thiết là của riêng họ bằng cách sử dụng tên giả. Điều này có thể đúng vì ông đã thể hiện nhiều lập trường khác nhau và không phải tất cả đều nhất quán về mặt triết học.

Mặt khác, Kierkegaard, ít nhất là thời kỳ ban đầu, dường như cũng muốn phân rõ tác phẩm hướng đến đối tượng nào, khoa học triết học hay thần học. Vì mục đích đó, bút danh của ông có thể là tín hiệu cho biết các văn bản được viết cho độc giả nào. Khi bắt đầu sự nghiệp, ông đã ký tên mình vào các tác phẩm tôn giáo và sử dụng tên mới cho các bài bình luận triết học của mình.

Về phần mình, Kierkegaard đã cố gắng giải thích về bản thân trong The Point of View of My Work as an Author (1859), rằng tất cả bút danh của ông đều phục vụ cho một số mục đích tôn giáo nhất định.

Trong giới triết học, Kierkegaard không phải là người duy nhất sử dụng bút danh. François-Marie Arouet đã xuất bản dưới gần 200 bút danh, trong đó, nổi tiếng nhất với bút danh Voltaire và được biết đến ngày nay với cái tên này.

Benjamin Franklin (Richard Saunders và nhiều cái tên khác)

Benjamin Franklin là một nhà khoa học, nhà báo, chính trị gia, triết gia và là người sáng lập ước Mỹ. Nổi tiếng trong thời đại của mình, ông đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử nước Mỹ. Một điều thú vị là Franklin cũng sử dụng nhiều bút danh vào mỗi giai đoạn khác trong đời và để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ, từ khi còn là một thiếu niên, ông đã viết thư cho tờ báo của anh trai mình là James với cái tên Silence Dogood.

Với tư cách là bà góa phụ Dogood, Franklin đã đưa ra những quan sát thú vị về cuộc sống ở nước Mỹ thuộc địa. Các tác phẩm này nổi tiếng đến mức một số người đàn ông đã đề nghị kết hôn với bà góa phụ. Thật không may, cuối cùng anh trai của ông đã phát hiện ra và buộc Benjamin phải dừng lại. Điều này, cùng với những khó khăn khi làm việc dưới quyền anh trai, đã góp phần vào quyết định trốn đến Philadelphia của Franklin.

Sau đó, ông nổi tiếng và thành công khi xuất bản niên giám Poor Richard’s Almanack (1732-1758) dưới bút danh Richard Saunders và sau đó là Poor Richard. Đây không phải là một thông lệ hiếm gặp vào thời điểm đó vì tuỳ theo nội dung ấn phẩm, các bút danh cũng thể hiện cách tiếp cận khác biệt. Franklin sử dụng đến hơn 10 bút danh trong cuộc đời mình, với mỗi bút danh là một nhân vật và cá tính khác nhau.

Issac Newton (Jehovah Sanctus Unus)

Issac Newton là một nhà bác học người Anh và là một trong những bộ óc khoa học vĩ đại làm rạng danh thế giới. Đến năm 26 tuổi, ông đã xác định được các định luật về chuyển động và trọng lực. Ông cũng phát minh ra phép tính vi phân, xây dựng bài toán ba vật thể, thúc đẩy nghiên cứu quang học và phát minh ra kính thiên văn phản xạ.

Issac Newton. Ảnh: crystalinks.

Vì vậy, không ít người ngạc nhiên khi biết rằng Newton dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu thuật giả kim, cố gắng khám phá ra hòn đá giả kim và thậm chí có thể là thuốc trường sinh.

Nhiều tác phẩm trong số này đã bị thất lạc, một số không được xuất bản trong suốt cuộc đời ông và còn lại một số ít thì ra mắt dưới các bút danh, bao gồm Jehovah Sanctus Unus.

Lý do cho cái tên giả này khá đơn giản: Về mặt kỹ thuật, điều ông đang nghiên cứu là tà giáo. Việc thực hành thuật giả kim cũng bị quản lý chặt chẽ vì sợ rằng có người tìm ra cách biến chì thành vàng và phá hủy nguồn cung tiền tệ.