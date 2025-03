9 huyền thoại văn chương chưa từng nhận giải Nobel

Robert Frost: Thơ ca của Robert Frost, chẳng hạn như The Road Not Taken và Stopping by Woods on a Snowy Evening, đã nắm bắt tinh tế vẻ đẹp và sự phức tạp của cuộc sống nông thôn. Khả năng truyền tải những chân lý sâu sắc thông qua ngôn ngữ đơn giản của ông đã chạm đến hàng triệu trái tim. Việc ông bị loại khỏi danh sách Nobel gây ngạc nhiên. Ảnh: TimesofSandiego.