Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới sách

Vì sao thất bại thường là bước ngoặt âm thầm dẫn ta đến hạnh phúc?

  • Thứ bảy, 3/1/2026 18:32 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Không ai đi hết một đời mà chưa từng thất bại. Chỉ là ta đối xử với thất bại đó như thế nào.

Thất bại không bao giờ dễ chịu. Nó thường đến cùng cảm giác xấu hổ, hụt hẫng và hoang mang. Ta bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình, nghi ngờ năng lực của mình, thậm chí nghi ngờ cả giá trị bản thân. Nhưng nếu có đủ khoảng lặng để nhìn lại, ta sẽ thấy rất hiếm thất bại nào hoàn toàn vô nghĩa. Nó luôn để lại thứ gì đó: Một bài học, một giới hạn được nhìn rõ hoặc một lối rẽ mà nếu mọi thứ cứ suôn sẻ, ta sẽ không bao giờ dám bước sang.

Coi nguon hanh phuc anh 1

Thất bại không bao giờ dễ chịu, nhưng rất hiếm thất bại nào hoàn toàn vô nghĩa. Ảnh: Pinterest.

Trong cuốn Cội nguồn của hạnh phúc, Giáo sư Tâm lý học Bruce Hood gợi ý một cách nhìn khác về thất bại thông qua một bài tập rất đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ, không phải để “tích cực hóa” nỗi đau mà để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa những lần vấp ngã và cảm giác hạnh phúc về sau.

Bước đầu tiên, ông đề nghị hãy viết ra những thất bại mà bạn từng trải qua. Có thể là một kỳ thi trượt, một dự án đổ bể, một quyết định nghề nghiệp sai thời điểm hay một mối quan hệ kết thúc trong nhiều tiếc nuối. Thất bại được không đo bằng quy mô mà bằng mức kỳ vọng ta từng đặt vào nó. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời, điều khiến ta đau nhất thường không phải cú ngã lớn nhất, mà là nơi ta đã tin tưởng nhiều nhất.

Điều thú vị là câu hỏi “Hãy kể về một lần bạn thất bại” gần như luôn xuất hiện trong các buổi phỏng vấn quan trọng. Không phải vì nhà tuyển dụng thích nghe chuyện buồn, mà vì cách ta nói về thất bại phản ánh rất rõ con người ta. Ta có dám nhìn thẳng vào sai lầm không? Ta có đổ lỗi hay chịu trách nhiệm? Và quan trọng hơn cả: Sau vấp ngã đó, ta đã thay đổi điều gì?

Coi nguon hanh phuc anh 2

Sách Cội nguồn của hạnh phúc, của tác giả Bruce Hood. Ảnh: Huỳnh Quỳnh.

Bước tiếp theo của bài tập là viết xuống những điều tích cực chỉ xuất hiện sau thất bại. Có thể nhờ trượt một cơ hội mà bạn buộc phải tìm một con đường nghề nghiệp phù hợp hơn với năng lực thật. Có thể vì một mối quan hệ tan vỡ mà bạn hiểu rõ hơn ranh giới, nhu cầu và cách yêu thương lành mạnh. Rất nhiều điều tốt đẹp chỉ lộ diện khi cánh cửa cũ đã khép lại, dù lúc đó, ta chưa hề sẵn sàng đón nhận.

Bài tập này không phủ nhận nỗi đau của thất bại. Nó không bảo rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn” theo cách an ủi xáo rỗng. Thay vào đó, nó nhắc ta một điều thực tế hơn: Cảm xúc có thể rất dữ dội ở thời điểm xảy ra nhưng góc nhìn thì có thể thay đổi theo thời gian. Chỉ khi không còn đứng giữa tâm bão, ta mới đủ bình tĩnh để hiểu mình đã sai ở đâu, đã cố chấp thế nào và đã học được gì.

Thất bại vì thế hiếm khi là dấu chấm hết. Phần lớn thời gian, nó là một bước ngoặt âm thầm. Một khoảnh khắc buộc ta chậm lại, soi chiếu bản thân và đặt lại câu hỏi về điều mình thực sự muốn sống cùng. Và đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch mà đến từ việc ta đủ can đảm bước tiếp sau khi kế hoạch đã thất bại.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Cội nguồn hạnh phúc: Vị kỉ hay vị tha?

Trong cuốn “Cội nguồn của hạnh phúc”, Giáo sư Bruce Hood chỉ ra gốc rễ của những điều khiến chúng ta không hạnh phúc, đồng thời cung cấp những phương pháp (bài học mà ông đã đúc kết) để ta hạnh phúc hơn.

06:19 28/10/2025

Khi thầy cô và học sinh trở thành nạn nhân của cảm xúc

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, mọi chuyện có thể lan truyền chỉ trong vài giây. Giáo dục đang đứng trước thách thức mới: làm sao giữ được tôn trọng và kỷ cương khi cảm xúc bị khuếch đại?

11:41 18/11/2025

Đại minh tinh đang khóc hay đang cười?

Đại minh tinh ở đây là tên gọi vinh danh một ngôi sao hoạt động nghệ thuật, còn lời bài hát chỉ về ngôi sao lớn quay cuồng trong nỗi đau khổ mà người đời tưởng lầm là hạnh phúc.

07:28 29/11/2025

Lam Anh

Cội nguồn hạnh phúc Bruce Hood Ý nghĩa thất bại hạnh phúc bền vững thất bại

Đọc tiếp

Bi mat cua su song hinh anh

Bí mật của sự sống

07:00 21/11/2025 07:00 21/11/2025

0

Hopkins cách đây một thế kỷ, người đầu tiên hiểu được rằng bí mật của sự sống nằm ở dòng chảy và sự biến đổi nhanh chóng của nhiều phân tử đơn giản.

Vi sao khong nen ngoi lau? hinh anh

Vì sao không nên ngồi lâu?

5 giờ trước 16:25 3/1/2026

0

Ngồi một chỗ quá lâu khiến máu huyết kém lưu thông, khiến tỳ khí dễ hư nhược, cản trở quá trình chuyển hóa của cơ thể, từ đó sinh ra tình trạng khó kiểm soát cân nặng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý