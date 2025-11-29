Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đại minh tinh đang khóc hay đang cười?

  • Thứ bảy, 29/11/2025 07:28 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Đại minh tinh ở đây là tên gọi vinh danh một ngôi sao hoạt động nghệ thuật, còn lời bài hát chỉ về ngôi sao lớn quay cuồng trong nỗi đau khổ mà người đời tưởng lầm là hạnh phúc.

Trong cuốn Cội nguồn của hạnh phúc, tác giả Bruce Hood chia sẻ: “Bạn không thể là người nổi tiếng nhất nếu không có người khác ít nổi tiếng hơn. Bạn không thể là người được yêu thích nhất nếu không có người khác ít được yêu mến hơn. Bạn không thể là người thành công nhất nếu không có những người khác kém thành công hơn - ít nhất là theo quan điểm vị kỷ.”

Dù vậy, sự nổi tiếng không mang đến hạnh phúc như chúng ta tưởng, mà đôi khi đánh đổi bằng nhiều nỗi đau bên trong. Nguồn gốc của khổ đau là sự nổi tiếng. Vì để có được vị thế trên nhiều người, chúng ta phải đánh đổi bằng áp lực, lo âu, ghen tị, cảm giác không khuất phục... Mỗi nguồn cơn đều là hạt giống gieo chủng tử xấu vào bên trong tâm hồn mình.

Coi nguon hanh phuc anh 1

Sách Cội nguồn của hạnh phúc, tác giả Bruce Hood. Ảnh: Huỳnh Quỳnh.

Không chỉ phân tích cội nguồn đau khổ đến từ sự nổi tiếng, Bruce Hood chỉ ra lối thoát khổ đau khi chúng ta “thoát khỏi trò chơi so sánh” bằng việc ngừng so sánh bản thân, ngừng “leo thang” so sánh sự thành công và ngừng mang sự đố kỵ làm lý do bạo biện cho việc muốn thành công để hạnh phúc.

Nếu từng đọc qua tự truyện Người đàn bà trong tôi của công chúa nhạc pop Britney Spears, bạn sẽ nhận ra từng chi tiết mà Bruce Hood hướng đến. Sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD, nổi tiếng toàn thế giới, được ca ngợi là biểu tượng âm nhạc vượt mọi thời đại... Ấy thế, cuộc sống Britney Spears chỉ toàn khổ đau. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Britney Spears đã tưởng hào quang danh vọng là hạnh phúc. Cho đến khi cô rơi vào cái bẫy do người thân giăng ra để giờ đây ở tuổi ngoài 40, Britney nhận ra niềm vui của cô chỉ đơn thuần là làm bạn cùng cây cỏ và nhảy múa tự do trước điện thoại, mặc nhiều người vẫn cho rằng điều đó không bình thường.

Coi nguon hanh phuc anh 2

Dù là ai, chúng ta cũng có quyền hạnh phúc và đạt đến hạnh phúc. Ảnh: Pinterest.

Bruce Hood cho biết: “Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào việc xây dựng mối quan hệ với những người mà ta tin tưởng.” Và Britney Spears chính là dẫn chứng rõ ràng nhất trong việc thiết lập mối quan hệ với những người mà cô nghĩ rằng đáng tin nhất.

Dù là ai, chúng ta cũng có quyền hạnh phúc và đạt đến hạnh phúc thông qua bảy bài học mà Bruce Hood chia sẻ trong Cội nguồn của hạnh phúc. Đó hoàn toàn là căn cứ khoa học để mỗi người có cái nhìn đúng đắn hơn về hạt giống bình an bên trong tâm hồn mình.

