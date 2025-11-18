Khi thầy cô và học sinh trở thành nạn nhân của cảm xúc

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, mọi chuyện có thể lan truyền chỉ trong vài giây. Giáo dục đang đứng trước thách thức mới: làm sao giữ được tôn trọng và kỷ cương khi cảm xúc bị khuếch đại?

Học sinh ngày nay có vô vàn lựa chọn: học online, tự học, học với thầy, hay kết hợp tất cả. Nhưng phần lớn vẫn theo hệ thống giáo dục phổ cập, nơi thầy cô không chỉ truyền kiến thức mà còn định hình tư duy và giá trị sống. Giáo dục không phải dịch vụ tùy hứng; nó là hành trình có nguyên tắc, kỷ luật và sự tin tưởng.

Vấn đề nảy sinh khi một số phụ huynh và học sinh hiểu sai chữ “bình đẳng”. Bình đẳng không có nghĩa là xem thầy cô như nhân viên phục vụ, hay xúc phạm, đe dọa người đang dạy con mình. Những vụ học sinh đánh thầy, phụ huynh hành hung giáo viên gần đây cho thấy: khi sự nóng giận được mạng xã hội tiếp sức, người ta dễ mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Chỉ một clip hay vài dòng bình luận kích động đã đủ thổi bùng cơn giận. Và trong “bão” đó, thầy cô trở thành nạn nhân.

Những vụ học sinh đánh thầy, phụ huynh hành hung giáo viên gần đây cho thấy: khi sự nóng giận được mạng xã hội tiếp sức, người ta dễ mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Ảnh: Pinterest

Mọi hành vi bạo lực với giáo viên cần được xử lý nghiêm. Không chỉ để bảo vệ người dạy, mà còn để dạy trẻ một bài học quan trọng: tôn trọng chính là nền tảng học tập. Một đứa trẻ đánh thầy hôm nay sẽ học được gì về cách ứng xử ngày mai? Một phụ huynh giải quyết vấn đề bằng nắm đấm sẽ dạy con như thế nào? Khi trường học không còn là nơi an toàn, ai sẽ đủ bản lĩnh để đứng lớp?

Cốt lõi vấn đề là mạng xã hội tác động quá mạnh đến cảm xúc. Trong cuốn sách Cội nguồn của hạnh phúc, Giáo sư Bruce Hood so sánh: “Phương tiện truyền thông xã hội giống như ngọn lửa: nó có thể được dùng cho mục đích tốt, kết nối với người khác, nhưng cũng có thể là thứ hủy diệt nếu nó khiến chúng ta hướng sự chú ý vào bản thân mình. Nó có thể trở thành nguồn gốc của sự bất hạnh khi chúng ta đánh giá quá cao ý kiến của người khác và nhìn nhận giá trị của mình dựa trên mức độ được yêu thích trên mạng xã hội”.

Sách Cội nguồn của hạnh phúc. Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Khi phụ huynh dựa vào một clip để kết luận sai, khi học sinh chỉ cần lời cổ vũ online để hỗn hào, giáo dục sẽ mất đi sự bình tĩnh cần có. Điều cần lúc này là sự tỉnh táo: phụ huynh bình tĩnh, học sinh bớt bốc đồng, cộng đồng bớt phán xét. Giáo dục không hoàn hảo, thầy cô cũng không hoàn hảo. Nhưng nếu chúng ta chọn tấn công thay vì đối thoại, phá bỏ thay vì xây dựng, người chịu thiệt hại đầu tiên chính là con em của mình.

Hãy nhớ, trường học không chỉ là nơi truyền kiến thức, mà còn là môi trường giúp trẻ hình thành nhân cách, học cách tôn trọng và chịu trách nhiệm. Để những giá trị này nảy mầm, phụ huynh và giáo viên phải cùng nhau giữ cho môi trường học tập luôn an toàn, tôn trọng và có kỷ cương. Khi đó, học sinh mới thực sự được trưởng thành trong môi trường lành mạnh.