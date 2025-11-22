Niềm hạnh phúc khi công việc và đam mê hòa vào là một

Theo đuổi đam mê là hành trình dài cần nhiều nỗ lực và sự kiên trì. Khi được làm điều mình yêu thích, bạn sẽ cảm thấy hào hứng, tràn đầy năng lượng, xua tan đi bao mệt mỏi.

Theo đuổi đam mê cần nhiều nỗ lực và sự kiên trì. Ảnh minh họa: S.P.

Cuộc sống của chúng ta không chỉ tuân theo các quy tắc. Những con người sống bao quanh các bức tường bê tông cốt thép không phải những kẻ khô khan, họ tràn đầy ý thơ, mang nhiều màu sắc riêng biệt.

Ngày càng có nhiều người thực sự yêu cuộc sống, lựa chọn làm những gì họ thực sự thích. Tôi đã không cầm lòng được và có mong muốn cổ vũ cho họ, tự hào về họ.

Ví dụ, ngày càng có nhiều người đam mê du lịch, nhiếp ảnh đã thôi việc để du lịch vòng quanh thế giới. Hay các thạc sĩ và tiến sĩ đã từ bỏ công việc được trả lương cao để về nông thôn trồng rau. Những nhân viên công sở có thu nhập cao rời đến các vùng núi xa xôi để làm việc công ích.

Các bạn thân mến, mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị do cha mẹ tạo ra. Hãy nói lời yêu thương với những điều bạn yêu nhất đi. Sao cơ? Bạn không biết mình yêu thích nhất điều gì?

Không thành vấn đề, hãy tiếp tục tìm kiếm, khám phá. Không tìm thấy trong một ngày thì hai ngày, không tìm thấy trong một tháng thì hai tháng, không tìm thấy trong một năm thì hai năm. Miễn là bạn kiên trì không ngơi nghỉ, bạn nhất định có thể tìm thấy nó.

Nếu là điều bạn yêu thích thì có làm đi làm lại cả trăm lần cũng không thấy mệt mỏi, càng làm bạn thấy phấn khích. Hãy thử nghĩ về cảm giác tim đập mạnh, rộn ràng khi đứng trước người khác phái, nếu bạn có cảm giác rung động tương tự về điều gì đó, một dự án nào đó, một mục tiêu nào đó, đó chính là điều bạn thực sự yêu.

Tìm thấy nó cũng giống với việc tìm thấy một người bạn đời về mặt tâm hồn. Ở bên “cô ấy”, bất kể bạn có mệt mỏi, khó khăn thế nào, mỗi ngày đều là niềm vui, hạnh phúc, ngọt ngào.

Khi bạn làm việc vì thực sự yêu thích thì công việc không chỉ là công việc, không chỉ là công cụ kiếm sống, không phải là sự đối phó với lãnh đạo, mà là một bản giao hưởng vui tươi. Bạn sẵn sàng dốc sức biểu diễn với từng nốt nhạc. Bạn sẽ lựa chọn nhạc cụ tốt nhất, người biểu diễn cùng tốt nhất, địa điểm biểu diễn tốt nhất, ánh sáng tốt nhất, mỹ thuật tốt nhất, chỉ huy tốt nhất, trang phục tốt nhất.

Vì được làm điều mình thực sự yêu thích, bạn sẽ sống trong một thế giới hạnh phúc mỗi ngày, mỗi giây. Sức sáng tạo, sức sống và tuổi trẻ của bạn đều sẽ nở rộ tưng bừng. Đừng rơi vào cái bẫy của ham muốn vật chất một cách dễ dàng. Cuộc sống thực sự không cần quá nhiều tiền, quá nhiều tiền mà không có đam mê chỉ cho thấy bạn trống rỗng.

Bồi dưỡng tâm thái của bản thân rằng chỉ với một bát cháo, một mái hiên cũng có thể sống một cách ung dung tự tại. Hết mình yêu chân thành để tâm hồn bạn trở nên cao quý, là ánh sáng của chân thiện mỹ phát từ trong ra ngoài. Hãy cẩn thận bảo vệ tình yêu đích thực của bạn, đừng để cô ấy rời khỏi tay bạn một cách dễ dàng, đừng vồ vập vào những cám dỗ khác.

Bạn phải chân thực với chính mình. Đừng lừa mình gạt người, đừng nghe theo những gì người khác nói, đừng chạy theo đám đông, không mù quáng tuân theo cái gọi là quyền uy chức sắc. Bạn chỉ có một lần được sống, bạn có quyền lựa chọn quỹ đạo cho cuộc sống của riêng mình.

Kẻ mạnh mẽ thực sự là kẻ dám nói “Anh yêu em!” với tình yêu đích thực của mình. Đồng thời, anh ta cũng dùng những hành động thực tế để hiện thực tình yêu đích thực. Đừng sợ những ngọn núi cao, những con đường xa không có nơi ăn chốn nghỉ. Chỉ cần bạn dành trọn tâm trí cho tình yêu đích thực của mình, thế giới sẽ cho bạn một con đường, giúp bạn càng đi càng suôn sẻ.