Điều người thành công phải học

Khi ở vị trí càng cao, chúng ta sẽ khó tìm kiếm người bạn đồng hành thực sự. Học cách vượt qua nỗi cô đơn chính là thử thách đối với những người thành công.

Khi đứng ở đỉnh cao của danh vọng, bạn phải học cách đối diện với nỗi cô đơn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Quân vương bất diệt.

Chúng ta đã từng rơi xuống đáy vực khó khăn. Chúng ta cũng có lúc cô đơn, khóc rấm rứt không thành tiếng khi nỗi buồn lên đến cực điểm. Có những khi trời yên biển lặng hiền hòa, cũng có những ngày phong ba bão táp đến kinh hồn bạt vía. Tất cả những ai đã đi làm ít nhiều sẽ có chung cảm xúc như vậy. Đặc biệt là tầng lớp cấp trung và cấp cao ở công ty.

Chỉ có một số ít các đồng nghiệp là có thể tin tưởng để tâm sự những lời thật lòng. Càng có chức vị cao thì càng ít bạn đồng hành, nên ta sẽ cảm thấy cô đơn. Phải đến lúc bạn thực sự làm ở vị trí đó mới trải qua cảnh ngộ “như người uống nước, nóng lạnh mình biết”. Ông chủ và lãnh đạo cấp cao đều phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho các quyết định.

Sai sót của bất kỳ chiến lược nào đều có thể mang đến tổn thất và ngăn cản sự phát triển của công ty. Học cách ở một mình là học phần bắt buộc đối với mỗi nhân viên chốn công sở. Ở một mình có thể khiến bạn bình tĩnh hơn. Chúng ta có thể rời xa khỏi những ồn ào và hỗn tạp.

Dưới vầng trăng sáng, ta ngồi bên ấm trà, hoặc thả chân xuống dòng suối mát lành, lắng nghe tiếng vọng lại từ thẳm sâu trái tim mình, đối thoại với trời đất, đối thoại với nội tâm. Khi bạn cảm thấy bản thân mình cũ kỹ, dậm chân tại chỗ, hãy ngước nhìn bầu trời với bao đám mây đang chuyển màu sắc, ngắm nghía một bông hoa, sự thay đổi sắc lá trong bốn mùa.

Sống xa quê nhà, bạn đưa mắt nhìn quanh mà không thấy người thân, chỉ gặp những bức tường vô tri, các ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, những chú đom đóm nhấp nháy. Những điều này đều là bạn thân của bạn, lặng lẽ ở bên bạn, cùng bạn trưởng thành. Ánh trăng sáng dịu dàng như ngọc, ánh sáng sao rực rỡ vui tươi, ánh mặt trời kiêu ngạo, luôn luôn tràn đầy cảm hứng.

Khi ở một mình, nếu thấy mệt mỏi thì hãy ngủ một giấc, hãy tin tưởng rằng mặt trời vẫn cứ mọc vào ngày mai. Khi bạn cảm thấy quá bận rộn với lịch trình mỗi ngày, không có thời gian ở một mình, bạn phải ép buộc bản thân tự dành một chút thời gian cho mình. Khoảng thời gian cho phép bạn tĩnh lặng xem xét nội tâm.

Hãy tin rằng sức mạnh của việc ở một mình là tích cực. Việc ở một mình mang đến cho bạn không gian và thời gian tĩnh tâm, cho bạn nơi trú ẩn yên bình. Khi đó hãy trao đổi với nội tâm của mình một cách chân thành, sáng tỏ.